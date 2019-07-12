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52 yıllık bilgisayarla Bitcoin madenciliği yaptı

Bundan 52 yıl önce Apollo 11 görevinde kullanılan Apollo Guidance Computer modeli Bitcoin madenciliğine konu oldu. Elbette bu modelle blok çıkarabilmek mümkün değil.
2 sa.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların kazımını yani madenciliğini yapmak artık bir meslek haline geldi. Madencilikten belirli bir gelir elde edebilmek için donanım gücünün kazım oranına katkı yapması gerekiyor. Bu yüzden de güçlü donanımlara ihtiyaç duyuluyor.

İlginç çalışma

Eski bilgisayarları yeniden hayata döndürmekle ün yapan yazılımcı Ken Shirriff, 1960’lı yıllardan kalma Apollo 11 uzay programında kullanılan Apollo Guidance Computer bilgisayarında Bitcoin madenciliği yapmayı başardı.

Apollo Guidance Computer modeli o dönem mühendislik mucizesi olarak gösteriliyordu. İlk entegre devre barındıran bilgisayar olma özelliğindeki AGC modeli 16-bit kelime uzunluğu ve yazılımı barındıran özel bir ROM’a sahipti.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası"

Silinebilir manyetik çekirdek bellek ile 11.72 mikro saniye döngü zamanına sahip olan bilgisayar o dönem oldukça yüksek bir enerji verimliliği sunuyordu. Temel amacı yüksek verimlilik ve hızlı işlemdi. Klavye ise ekrana entegreydi.

Ken Shirriff sadece 256 kelime erişim kapasitesine sahip olan bu sistemde 240 kelimeyi SHA-256 algoritması için ayırırken kalan 16 kelimeyi de farklı ihtiyaçlar için tekrar tekrar kullanmak zorunda kalmış. Uzun oturumlar ve hata ayıklama süreçleri sonrasında bilgisayar 10.3 saniyede bir 1 kazım oranı elde etmeyi başarmış.

Shirriff tersine mühendislik ile teknik açıdan imkânsız şeyleri başarmayı sevdiğini belirtiyor. Daha önce IBM delikli kartlı bilgisayar ile kazım oranı başına 80 saniye ve Xerox Alto ile saniyede 1.5 kazım oranı gibi başarılar elde etmiş.

Yine de bu rakamlar ile bir blok çıkarabilmek için milyarlarca yıla ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Hali hazırda Bitmain’in Antminer S9 sistemi 13 trilyon kazım oranına sahip.

 

https://www.extremetech.com/computing/294784-apollo-guidance-computer-restored-used-to-mine-bitcoin Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
torenbolen 1 sa.
Bence ilerde akıllı kazma kürekle bitcoin çıkarırlar.
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Mesutzgvn 1 sa.
Yakında hesap makinesi ile bitcoin kazmaya çalışanları görürüz :)
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Yedix7 1 sa. yeni yorumcu
seytanok.blogspot.com/...
madencilik nasıl yapılıyor?
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Kerim5100 1 sa. Yedix7
Nasıl tık kasarım enter xd
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kaya0 1 sa. Yedix7
şikayet edildi, forum yöneticileri öğretir birazdan nasıl yapıldığını
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