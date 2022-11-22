Kripto Çiftlik Bank vakası: 575 milyon dolarlık kripto saadet zinciri çökertildi

Tam Boyutta Gör İki Estonya vatandaşı, ABD'de 575 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından Pazar günü Estonya’nın başkenti Tallinn'de tutuklandı. 37 yaşındaki sanıklar Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, Aralık 2013 ile Ağustos 2019 arasında Estonya, Beyaz Rusya ve İsviçre'de ikamet eden diğer suç ortaklarıyla birlikte yüzbinlerce kişiyi dolandırmakla suçlanıyor.

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İddiaya göre mağdurların varlıkları, kara para aklamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış paravan şirketler, banka hesapları, sanal varlık hizmetleri ve kripto para cüzdanlarından oluşan karmaşık bir ağ aracığıyla kendilerine aktarıldı.

Tıpkı Çiftlik Bank gibi

Yapılan işlemler adeta Çiftlik Bank’ı akıllara getiriyor zira olay genel itibariyle benzer yapıda. HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle yatırımcılar bulut tabanlı uzaktan madencilik ile kandırılmış durumda zira ortada ne bir bulut sistemi ne de madencilik için gerekli olan ekipman yok. Ayrıca sanıklar, yatırımcıları Polybius Bank adındaki kripto para bankasına yatırım yapmalarına teşvik etmiş ve operasyonları yürütmek için bu paravan şirketi kullanmışlar.

Tam Boyutta Gör Potapenko ve Turõgin, mağdurlardan toplamda 575 milyon dolardan fazla para toplamış. Bu toplanan paralar da yine kurulan paravan şirketler sayesinde satın alınan gayrimenkul ve lüks arabalarla aklanmış. Bu süreç boyunca ise yatırımcılara hiçbir temettü ödemesi yapılmadı. Benzer dolandırıcılık faaliyetlerinde olduğu gibi ilk yatırım yapan kişilerin paraları ise sisteme sonradan katılanların parasıyla ödendi ve sistem genişletildi. Yatırım yapmaya devam edenler ise tümüyle mağdur oldu.

ABD Başsavcısı Nick Brown, "İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten şaşırtıcı. Bu sanıklar, muazzam bir saadet zinciri planı gerçekleştirmek için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı" dedi.

İkili, 16 adet elektronik dolandırıcılık, bir adet kara para aklama komplosu ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde Potapenko ve Turõgin'in her biri en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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575 milyon dolarlık kripto saadet zinciri çökertildi