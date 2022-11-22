Kripto Çiftlik Bank vakası: 575 milyon dolarlık kripto saadet zinciri çökertildi

İddiaya göre mağdurların varlıkları, kara para aklamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış paravan şirketler, banka hesapları, sanal varlık hizmetleri ve kripto para cüzdanlarından oluşan karmaşık bir ağ aracığıyla kendilerine aktarıldı.
Tıpkı Çiftlik Bank gibi
Yapılan işlemler adeta Çiftlik Bank’ı akıllara getiriyor zira olay genel itibariyle benzer yapıda. HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle yatırımcılar bulut tabanlı uzaktan madencilik ile kandırılmış durumda zira ortada ne bir bulut sistemi ne de madencilik için gerekli olan ekipman yok. Ayrıca sanıklar, yatırımcıları Polybius Bank adındaki kripto para bankasına yatırım yapmalarına teşvik etmiş ve operasyonları yürütmek için bu paravan şirketi kullanmışlar.
ABD Başsavcısı Nick Brown, "İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten şaşırtıcı. Bu sanıklar, muazzam bir saadet zinciri planı gerçekleştirmek için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı" dedi.
İkili, 16 adet elektronik dolandırıcılık, bir adet kara para aklama komplosu ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde Potapenko ve Turõgin'in her biri en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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