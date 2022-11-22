Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FTX yatırımcılarının kripto varlıklarını kurtarması uzun sürecek

    FTX'te parası kalan yatırımcıların alacaklılarını kurtarması epey uzun sürecek. İflas avukatı Stephen Earel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.              
    1

    FTX yatırımcılarının kripto varlıklarını kurtarması uzun sürecek Tam Boyutta Gör

    Popüler kripto para borsası FTX, iflasının ardından mağduriyet yaşatmaya devam ediyor. Birçok kurumsal ve küçük çaplı yatırımcı, şirketteki varlıklarını kurtarmak için hukuksal süreçlere başladı. ABD, tüm süreçleri anlamak ve incelemek için devreye girdi. Ancak FTX’in Bölüm 11 iflası ve iflas koruma talebi dikkat çekti. Böyle bir durumda, yatırımcıların varlıklarını kurtarması uzun sürecek gibi görünüyor.

    Kısa süre önce iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX ile ilgili olarak birçok isim değerlendirmelerde bulunuyor. Son olarak çıkan haberlere göre; yatırımcılar artık iflas etmiş durumdaki kripto borsası FTX‘ten fonlarını ne zaman geri alabileceklerini merak ederken, iflas avukatları bunun on yıllar alabileceği konusunda uyarıyor.

    İflas avukatı Stephen Earel, fonların nasıl dağıtılacağını çözmenin sürecin yıllar almasına neden olacağını belirtti. Avukat, sınır ötesi iflas sorunları ve rekabet eden yargı yetkileriyle gelen karmaşıklıkları öne çıkardı. Küresel çapta yaşanan iflaslar ve mağduriyetler, hukuksal sürecin geniş bir yelpazede ilerlemesine yol açtı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız