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Popüler kripto para borsası FTX, iflasının ardından mağduriyet yaşatmaya devam ediyor. Birçok kurumsal ve küçük çaplı yatırımcı, şirketteki varlıklarını kurtarmak için hukuksal süreçlere başladı. ABD, tüm süreçleri anlamak ve incelemek için devreye girdi. Ancak FTX’in Bölüm 11 iflası ve iflas koruma talebi dikkat çekti. Böyle bir durumda, yatırımcıların varlıklarını kurtarması uzun sürecek gibi görünüyor.

Kripto para borsası FTX neden battı? Şimdi ne olacak? 1 hf. önce eklendi

Kısa süre önce iflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX ile ilgili olarak birçok isim değerlendirmelerde bulunuyor. Son olarak çıkan haberlere göre; yatırımcılar artık iflas etmiş durumdaki kripto borsası FTX‘ten fonlarını ne zaman geri alabileceklerini merak ederken, iflas avukatları bunun on yıllar alabileceği konusunda uyarıyor.

İflas avukatı Stephen Earel, fonların nasıl dağıtılacağını çözmenin sürecin yıllar almasına neden olacağını belirtti. Avukat, sınır ötesi iflas sorunları ve rekabet eden yargı yetkileriyle gelen karmaşıklıkları öne çıkardı. Küresel çapta yaşanan iflaslar ve mağduriyetler, hukuksal sürecin geniş bir yelpazede ilerlemesine yol açtı.

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FTX yatırımcılarının kripto varlıklarını kurtarması uzun sürecek