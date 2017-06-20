Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor.

4.5G'nin getirdiği avantajlardan yeni faydalanmaya başlamışken dünya 5G'yi konuşuyor. Türkiye, geleceğin haberleşme teknolojisi 5G'nin standartları belirlenirken masada olmak istiyor.
1 yıl
8,9b
1
57
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Donanım Haber olarak geçtiğimiz hafta Londra’da düzenlenen TECHXLR8 teknoloji etkinliğine katıldık. Bu seneki başlığı 5G olan etkinlikte 5G’nin geleceği ve sağlayacağı yeni olanaklar masaya yatırıldı.

Aslına bakarsanız Türkiye’de 4.5G teknolojisi ile tanışalı çok olmamışken şimdi 5G ağları konuşmaya başladık. Fakat endişe edecek bir şey yok 5G’nin yaygın kullanımı için düşünülen tarih 2025 ve sonrası. Hatta genele yayılması 2030’lu yılları bulur diye düşünülüyor.
Aslına bakarsanız henüz standartın sınırları da belirlenmiş değil. 5G’nin yaygın kullanıma geçtiğinde; şu anda emekleme aşamasında olan ama 10, belki de 20 yıl sonra hayatımızın değişmez bir parçası olacak teknolojilere hazır olması isteniyor.

Katıldığımız etkinlik işte bu yüzden önem taşıyor. 5G’nin geleceğinin konuşulduğu, telekomünikasyon sektörünün devlerini bir araya getiren organizasyonlar sayesinde firmalar hem kendi yol haritalarını belirliyor hem de 5G’nin sınırlarını çiziyor.

Peki 5G geldiğinde 4.5G ile yapamadığımız neyi yapmaya başlayacağız? Bu yazımda sizlere 5G ile hayatımıza girecek ve şu anda mobil ağ alt yapıları ile yapılması güç olup 5G ile kullanımı mümkün hale gelecek teknolojileri anlatacağım.

Mobil ağlara baktığımızda 1980’lerden bu yana neredeyse her 10 senede bir büyük değişim geçirdiklerini görüyoruz.
5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor.
 

Yaşadığımız her değişim bir önceki alt yapıda yaşanan eksiklikleri giderirken, mobil ortamda yapılabileceklerin üzerine ekledi.

Analog hatların yerini alan GSM ile birlikte güvenlik sıkıntıları giderildi ve daha fazla kullanıcının mobil ağlardan yararlanabilmesi sağlandı. 3G geldiğinde 2G’nin hız ve kapasite sorunları ortadan kalktı, mobil cihazların çoklu ortam yetenekleri arttı.

4G ile neredeyse sabit hatlar kadar hızlı bir şekilde internete bağlanabilir ve yüksek kalitede çoklu ortam içeriği tüketebilir hale geldik. 5G ise kapıda ve yapılabilecekler şimdiden fazlasıyla heyecan yaratıyor.

Frekans Bantları
Yeni bir mobil ağdan söz ediyorsak kullanılacak yeni frekans bantları da bu işin bir parçası. 5G’nin bize kazandıracağı 2 önemli gelişme olacak. 4G ile kıyaslandığında 10 kattan fazla hız kazanımı ve düşük gecikme süreleri.

Şu anda mobil operatörler 700Mhz ile 2.6GHz arasında değişen frekansları sıklıkla kullanıyorlar. Düşük frekans değerleri daha az datayı daha uzun mesafelere taşıyorken, frekans değeri yükseldikçe taşınan veri artarken, kapsama alanı düşüyor.

5G’de kullanılacak frekans değerleri 28GHz ve üzeri yani milimetre dalga seviyesinde olacak.
5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor.
 

Milimetre dalga çok daha yüksek verinin, daha az gecikme ile alıcıya ulaştırılmasında elverişli bir sistem fakat 30GHz ve üzeri frekans değerlerinde kapsama alanı ciddi anlamda düşüyor. Hatta bu dalga boyları yağmurdan da etkileniyorlar.

Yağmurun etkisi 1KM kapsama alanı içinde kalırsanız önemsenecek miktarda değil fakat bu çevre koşullarından etkilenmeyen bir alt yapı için her 1KM’lik alanda yeni bir baz istasyonu konumlandırılması gerektiriyor.

Samsung’un son yaptığı çalışmalar ise 28GHz frekans bandında 2KM ötesine 1Gbps hızda bilginin gönderilmesini mümkün kılıyor. 5G için umut verici.

Küçülen 5G baz istasyonları evlerimize kadar girecek
Aslına bakarsanız evde baz istasyonu fikri yeni değil. 3G ağların yaygınlaşmasından bu yana alt yapı şirketlerinin gündeminde olan ve deneme yanılma ile doğru kullanım şeklini bulmaya çalıştıkları bir yapı.

Şu anda mobil şebekeler oluşturulurken genel anlayış 1 tane güçlü istasyonun geniş bir bölgedeki kullanıcılar mobil iletişim sunması üzerine kurulu.

Fakat yüksek hızlı mobil iletişimi mümkün kılmak için kullanılacak yeni frekanslar nedeniyle tek antenle uzak mesafelerde hızlı data iletimi mümkün değil. Bu yüzden de baz istasyonu sayısının arttırılması gerekiyor.

Burada konsept daha güçsüz, daha küçük birçok baz istasyonunu şehrin her yerine dağıtarak kapsama alanını genişletmek üzerine kurulu. Öyle ki şu anda kullandığımız WiFi erişim noktalarından çok daha küçük yapıdaki 5G erişim noktalarının evlerimizde bile yer bulması planlanıyor.

Böylece ofiste ofisinizdeki 5G bağlantı noktasına bağlıyken, otonom sürüş yetenekleri ile donatılmış aracınıza binip evinize giderken yol boyunca aydınatlama direklerinde yer alan bağlantı noktaları ile yüksek hızda interneti kesintisiz kullanacak, evinize geçtiğinizde ise evinizdeki 5G bağlantı noktasına bağlanarak yerleşik alt yapı üzerinden çıkış sağlayacaksınız.

Kullanıcı başına 1Gbps gibi şuanda inanılması güç hızların hedeflendiği düşünüldüğünde sadece küçülen ve evlere giren 5G bağlantı noktaları değil fiber alt yapı yatırımlarındaki artış da bu teknolojinin gereksinimlerinden biri olacak.

Düşük gecikme süreleri
Şu anda sahip olduğumuz 4.5G, günümüz ihtiyaçları göz önüne alındığında yeterli seviyede. Fakat her şey hız değil. İnternet üzerinde kaliteli bağlantıdan söz ediyorsak tepki süreleri de büyük önem taşıyor.

Belki bir video izlerken veya müzik dosyası indirirken indir butonuna bastıktan sonra indirmenin başlaması için beklediğiniz 2 saniye sizin için dünyanın sonu olmayabilir fakat Amerika’da bir hastane yer alan robotu, Türkiye’den kontrol ederek beyin ameliyatı gerçekleştiren bir cerrah için 1 milisaniyenin önemi var.

İşte nesnelerin interneti ve robotik yaşam için de gerekli alt yapıyı sağlaması istenen 5G’nin hedeflerinden biri gecikmenin 1 milisaniyenin altına düşürülmesi. Böylece her şey insan tepkiselliğinden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilecek.

Standartları belirleyen olmak büyük önem taşıyor
Daha önce de belirttiğim gibi 5G’nin sınırları henüz çizilmedi. Akademisyenler, servis sağlayıcılar ve ülkeler bazında çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte standartlar belirlenirken masada olmak çok önemli. Eğer standartları belirleyenler arasında olmazsanız, belirleyicilerin çizdiği sınırlarda size verilenleri kullananlar arasında olursunuz.

Bu bağlamda Türk operatörlerin de çalışmaları sürüyor. Özellikle 4G geçiş sürecinde yerli baz istasyonları ile başlayan mobil teknolojilerde yerli üretim atağının 5G’de de devam etmesini bekliyoruz.

5G zirvesine davetleri üzerine katıldığımız Türk Telekom’un 5G konusundaki görüşlerine aşağıdaki röportajdan ulaşabilirsiniz.

Her şeyim birbirine bağlı olduğu bir dünya
Bugün mobil şebekeyi kullanan insan sayısı 5 milyarı geçmiş durumda. 2020-2030 yılları arasında ise 20 milyardan fazla akıllı cihazın kullanımda olması bekleniyor. Evlerdeki su ısıtıcılardan, yollardaki aydınlatmalara ve otomobillere kadar her şeyin birbiriyle haberleşebildiği bir dünyadan söz ediyoruz.

Bu haberleşmenin hızlı ve kesintisiz yapılabilmesi adına 5G büyük önem taşıyor. 5G’ye hazırlık sürecinde hedefte 1Gbps ve üzeri (10Gbps’a kadar) hızlar olduğu için kablosuz erişim teknolojilerindeki gelişmeler yanında karasal alt yapının da güçlendirilmesi şart.

Devletler ve operatörlerin önünde aşmaları gereken bir çok konu var. Büyük bir değişimin eşiğindeyiz ve bu süreci kaçırmak telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olabilir.

5G aslında gelecekte hayatımızı kolaylaştıracak ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası halini alacak akıllı çözümleri bir arada tutacak olan bağ gibi düşünülebilir. Bu bağı güçlü kuramazsanız, bağımsız akıllı teknolojilerin toplamda getirecekleri faydalardan faydalanamazsınız.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ayıp oluyor beyler 1 yıl en beğenilen
Altyapı yapmak yerine altyapı bu kadar o zaman kotalı kullanın zihniyeti 5g de söz sahibi olacakmış.
Günün fıkrası.
Güzel paylaşım admin.
Yanıtla +77
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 1 yıl
söz sahibi nedir ya

2 gb cepten interneti 10g hızda satsan ne olacak
hem ev hem cepte kota kaldırılmadan gelişme beklemeyin
1 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sazankiller 1 yıl
Turkiye direk 5 buçuk g ye geçer yine dunyanin önünde oluruz
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PowerPC 5 ay
herşey iyi güzel heyecan verici de sağlık? Son 10 yılda, hekimler kronik şikayetleri olan kişilerin sayısında sürekli bir artış olduğunu söylüyorlar. 2012 yılında kan ya da tükürük örnekleri alınan her 3 hastanın 1'inde aşırı radyasyon olduğu tespit edilmiş.
Kablosuz sinyallerin olumsuz özelliklerini test etmek için bir Plankton deneyi yapılmış sürekli Wi-Fi sinyaline maruz kalan Plankton 96 saat sonra ölmüş. Bu süre 3G de 72 saat, 4G de ise 48 saat olarak ölçülmüş. Plankton tek hücreli, insan? 100trilyona yakın hücresi olan muazzam bir organizma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
habib_723 5 ay
Şimdi 5g de de kota olacak mı acaba... Cerrah robotla operasyon yapacak aaaa kota bitti operasyon yarıda mı kaldı diyecek... Şuanda kota kaldırmayan 5g de ümit vermesin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 1 yıl
Evde hala bakir kablo var hasbamlar fiber dosemio onu gectik xD 4.5 g diye ucuz kacioz reklam yaptilar gunde 3 4 saat disinda 1 mbs gecemiyorum 4.5 gde ataizler bunuda aciklasin sehir merkezindeyim gobeginde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engink 1 yıl
kotayı kaldırın kotayıııı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Biri bu makaleyi yazanı öpsün, güzellik uykusundan gerçeklere uyansın garibim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
"Küçülen 5G baz istasyonları evlerimize kadar girecek"
Başka bir yere girmesinden korkmuyor değilim ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creaker 1 yıl
Söz sahibi olsunlar da dünyaya rezil olalım.Belki utanıp insan olmaya karar verirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by_sinekli 1 yıl
Sözde 4.5g reklamları yapılırken bir suru şey söylendi, bir tanesi de görüntülü konuşmaların artık cam gibi hd olacağı idi, bakiyirum hala çamur gibi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gatetrans 1 yıl
Maksat 5G var mı var demek. Yoksa kotası mı var kim kullanıyor umurlarında değil, bitti. Sen daha evde internette kotayı kaldıramamışsın kalkmış 5G kovalıyorsun. 5G kovalasın seni.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty_tr 1 yıl
Konuyu okuyunca rüyalarda buluşuruz diye bir şarkı vardı o aklıma geldi

youtu.be/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8890 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teknoloji, türk telekom ve
9 etiket daha ingiltere londra Popüler 5g hakan dursun Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Mesut Çevik "Speed-Step" MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Aorus GTX 1070 Gaming Box satışa çıkıyor 1 yıl Lenovo katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi 1 yıl AMD EPYC: Sunuculara Zen dokunuşu 1 yıl Giriş seviyesine yönelik Snapdragon 450 yonga seti geliyor 1 yıl AMD RX Vega özelleştirilmiş versiyonlar Ağustos ayının ilk yarısında 1 yıl Ölümcül sıcak hava dalgaları daha sık yaşanmaya başlayacak 1 yıl Nokia yeni sağlık takip cihazlarını duyurdu 1 yıl Intel’de yaz temizliği: Mini geliştirici kartları iptal edildi 1 yıl Razer’ın mobil oyun pazarına yönelik büyük planları var 1 yıl General Mobile GM 6 D incelemesi "Fiyat/Performans serisi güncellendi" 1 yıl En iyi süper bilgisayarlar Çinlilere ait 1 yıl Google’dan sıradan bir bilgisayarı derin öğrenme makinesine çeviren sistem 1 yıl SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz 1 yıl Warcraft'ın yönetmeni ikinci filmin hikayesini açıkladı 1 yıl Tesla’nın ölümlü kazasının nedeni açıklandı: Sürücü uyarıları dikkate almamış 1 yıl OnePlus 5 tanıtıldı: Snapdragon 835, çift kamera ve 8GB RAM 1 yıl Cooler Master'dan termal macunlar "En uygun fiyatlısı da en performanslısı da testte" 1 yıl Paris'te Hürkuş rüzgarı esti 1 yıl Uzanların satın aldığı Vertu, Çinli teknoloji devi ile anlaştı 1 yıl Web hosting şirketinden hackerlara 1 milyon dolarlık ödeme 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor. Sonraki Tesla'nın yeni fabrikası Çin'de açılabilir 1 yıl BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba 1 yıl Airbus otonom helikopterini tanıttı 1 yıl NASA'da keşifler bitmiyor: İşte 10 yeni Dünya benzeri gezegen 1 yıl Tesla elektrikli otomobil pazarında tekel haline gelebilir 1 yıl Spotify’dan yeni bir reklam hamlesi 1 yıl Galaxy Note 8, 26 Ağustos tarihinde New York'ta tanıtılacak 1 yıl eSIM dönemiyle SIM kartlar tarih oluyor 1 yıl OnePlus 5'in en net görseli ve fiyatı ortaya çıktı 1 yıl Japan Display ince çerçeveli yeni 6 inçlik ekranını duyurdu 1 yıl Gigabyte'ın yeni anakartı görsel şov yapıyor 1 yıl İlk dijital kimlik prototipi tanıtıldı 1 yıl Tamamen iPad üzerinde oyun geliştirmek mümkün 1 yıl Apple Music için yıllık abonelik seçeneği 1 yıl Casper, oyuncular için Excalibur G600 dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 yıl Star Trek: Discovery'nin yayın tarihi açıklandı 1 yıl ABD Enerji Bakanı: İklim değişikliğinin nedeni CO2 salınımı değil 1 yıl Kia Stonic crossover temmuz ayında tanıtılacak 1 yıl Oyuncuya özel mikrofon "ASUS ROG Strix Magnus" inceleme 1 yıl Spotify, konser bileti almayı kolaylaştıracak sistemi kullanıma sunuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim