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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5G teknolojisi ve etkileri, CES Fuarı'nda konuşulacak

5G konusunda çalışmalar tam gaz devam ediyor. Teknoloji firmalarından servis sağlayıcılarına, ülkelerin kamusal şirketlerinden yeni girişimlere kadar pek çok firma, 5G ile yenilik peşinde.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyasının merakla beklediği CES 2018 yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu yılki ayağı için geri sayım başladı. 9-12 Ocak tarihleri arasında Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenecek olan fuar, pek çok yeni ürün ve teknolojiye ev sahipliği yapacak.
Böylesi büyük bir etkinliğin, 2019 ile birlikte kademeli olarak hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisine kayıtsız kalması beklenemezdi. CES Fuarı'nın sahibi ve organizatörü olan Tüketici Elektroniği Birliği, 5G için Mobili İnovasyon Toplantısı düzenleyecek.
Çinli teknoloji devi Baidu'nın başkan yardımcısı Dr. Qi Lu, Qualcomm'un kıdemli başkan yardımcısı ve Snapdragon Birimi'ni de içeren Qualcomm Teknoloji'nin yeni başlanı Cristiano Amon ve önemli operatörlerden Verizon'un üst yöneticis Hans Vestberg konuşma yapacak. Yani aslında pratik olarak 5G üç farklı açıdan değerlendirilmiş olacak.
5G'nin geleceği nasıl şekillendireceği konusu, toplantının ana gündemi olacak. Bu önemli çünkü otonom araçlardan, sanal/arttırılmış gerçekliğe, daha yüksek internet hızlarından, sağlık alanındaki inovasyonlara kadar geniş yelpazede etkili olacağını göreceğiz 5G'nin. Qualcomm'a göre 5G modeme sahip telefonlar, 2019'da piyasada olacak.
Donanım Haber, CES 2018 Fuarı'nı yerinde takip edecek.

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mcrew 1 yıl en beğenilen
Sayın cumhurbaşkanımizin internet denen zehir artık evlere girdi lafından sonra Türkiye de internet alt yapısının hiç bir şekilde gelisecegine, geliştirilmek istendiğine falan inanmıyorum.
5G ihalesi yapılır Zamanı geldiğinde. Devlet baba ihaleden paraları cukkalar. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom en hızlı 5g bende reklamları yapar. Baz istasyonları 5g ile uyumlu hale getirilir. Ama yüksek kapasite için gerekli fiber alt yapı bazı istasyonlarına çekilmez. Havai olarak bağlantı kurulmaya devam eder. Ondan sonra 5 gb kotali İnterneti dayar. Biz de yüksek hızlı internet ile 5 gb kotali İnternetin tadini Çıkarırız.
Su an aynısı ev İnternetinde oluyor. Malum bazı firmalar 10 gbps internet hızı sunuyor. Ama limitsiz internet veremiyor. Hep kotalı. Akn li demiyorum. Kotalı. 10 gbps kapasiteli fiber kablo üzerinden 50 gb kotali internet.
Hepsi planlı hepsi örgütlü. Hepsinin birbirinden haberi var. Hepsi birlikte hareket ediyor. Btk si da oparatorleri de
Sayın cumhurbaşkanımizin internet denen zehir artık evlere girdi lafından sonra Türkiye de internet alt yapısının hiç bir şekilde gelisecegine, geliştirilmek i...
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3qzotix 1 yıl
4.5G ile 1mbps hız veren şirketler olduğu sürece 5g'den pek fazla birşey beklememek lazım.
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mcrew 1 yıl en beğenilen
Sayın cumhurbaşkanımizin internet denen zehir artık evlere girdi lafından sonra Türkiye de internet alt yapısının hiç bir şekilde gelisecegine, geliştirilmek istendiğine falan inanmıyorum.
5G ihalesi yapılır Zamanı geldiğinde. Devlet baba ihaleden paraları cukkalar. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom en hızlı 5g bende reklamları yapar. Baz istasyonları 5g ile uyumlu hale getirilir. Ama yüksek kapasite için gerekli fiber alt yapı bazı istasyonlarına çekilmez. Havai olarak bağlantı kurulmaya devam eder. Ondan sonra 5 gb kotali İnterneti dayar. Biz de yüksek hızlı internet ile 5 gb kotali İnternetin tadini Çıkarırız.
Su an aynısı ev İnternetinde oluyor. Malum bazı firmalar 10 gbps internet hızı sunuyor. Ama limitsiz internet veremiyor. Hep kotalı. Akn li demiyorum. Kotalı. 10 gbps kapasiteli fiber kablo üzerinden 50 gb kotali internet.
Hepsi planlı hepsi örgütlü. Hepsinin birbirinden haberi var. Hepsi birlikte hareket ediyor. Btk si da oparatorleri de
1 Yanıt Yanıtla +8
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sis651 1 yıl mcrew
Neyse ki bizimkiler baz istasyonlarına fiberi ulaştırana kadar Ericsson radyolink teknolojisini o fiberin kapasitesine yakın geliştiriyor da günü kurtarıyorlar. Radyolink 4G teknolojisinin de götürücüsü olacak diyordu Ericsson ki haklıymış. Ama 5G'de bir baz istasyonunun 20 Gbit toplam kapasiteye sahip olması düşünülüyordu standart geliştirme aşamasında. Kabul edildi mi bilmiyorum ama edildiyse operatörlerin işi radyolink ile çok zor olacak. Şuanki fiberleme hızıyla da 5G'ye kadar yetişmeleri zor. Kendi yaşadığım şehirde Vodafone bildiğim istasyonların neredeyse yakınına fiber çekti ama diğerleri hala radyolink üstünden gidiyor gibi.
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