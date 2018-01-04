5G teknolojisi ve etkileri, CES Fuarı'nda konuşulacak

Teknoloji dünyasının merakla beklediği CES 2018 yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu yılki ayağı için geri sayım başladı. 9-12 Ocak tarihleri arasında Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenecek olan fuar, pek çok yeni ürün ve teknolojiye ev sahipliği yapacak.

Böylesi büyük bir etkinliğin, 2019 ile birlikte kademeli olarak hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisine kayıtsız kalması beklenemezdi. CES Fuarı'nın sahibi ve organizatörü olan Tüketici Elektroniği Birliği, 5G için Mobili İnovasyon Toplantısı düzenleyecek.

Çinli teknoloji devi Baidu'nın başkan yardımcısı Dr. Qi Lu, Qualcomm'un kıdemli başkan yardımcısı ve Snapdragon Birimi'ni de içeren Qualcomm Teknoloji'nin yeni başlanı Cristiano Amon ve önemli operatörlerden Verizon'un üst yöneticis Hans Vestberg konuşma yapacak. Yani aslında pratik olarak 5G üç farklı açıdan değerlendirilmiş olacak.

5G'nin geleceği nasıl şekillendireceği konusu, toplantının ana gündemi olacak. Bu önemli çünkü otonom araçlardan, sanal/arttırılmış gerçekliğe, daha yüksek internet hızlarından, sağlık alanındaki inovasyonlara kadar geniş yelpazede etkili olacağını göreceğiz 5G'nin. Qualcomm'a göre 5G modeme sahip telefonlar, 2019'da piyasada olacak.

Donanım Haber, CES 2018 Fuarı'nı yerinde takip edecek.