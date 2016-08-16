5$'a Nesnelerin İnterneti bilgisayarı





Yıllar önce bir eğitim projesi, Raspberry Pi ile başlayan devre kartı tarzındaki bilgisayar trendi, artık tarz değiştirmeye başladı. İlk etapta günlük işler veya küçük oyunlar için bir bilgisayar olarak kullanılan devre kartları, şimdi Nesnelerin İnterneti sektörüne el atıyor. Tam Boyutta Gör



Bir süre önce BBC'nin micro:bit adındaki devre kartını görmüştük. Omega 2 ise biraz daha yetenekli bir kart olarak karşımıza çıkıyor. 580MHz hızında çalışan bir işlemciye sahip Omega2, 64MB RAM ve 16MB depolama kapasitesi barındırıyor. Ayrıca WiFi bağlantısı da mevcut. Donanımın üzerinde Linux tabanlı basitleştirilmiş bir işletim sistemi mevcut. Yıllar önce bir eğitim projesi, Raspberry Pi ile başlayan devre kartı tarzındaki bilgisayar trendi, artık tarz değiştirmeye başladı. İlk etapta günlük işler veya küçük oyunlar için bir bilgisayar olarak kullanılan devre kartları, şimdi Nesnelerin İnterneti sektörüne el atıyor.Bir süre önce BBC'ninadındaki devre kartını görmüştük. Omega 2 ise biraz daha yetenekli bir kart olarak karşımıza çıkıyor. 580MHz hızında çalışan bir işlemciye sahip, 64MB RAM ve 16MB depolama kapasitesi barındırıyor. Ayrıca WiFi bağlantısı da mevcut. Donanımın üzerinde Linux tabanlı basitleştirilmiş bir işletim sistemi mevcut.

Raspberry Pi gibi örnekler, gündelik ihtiyaçlar için küçük bir bilgisayara dönüşebiliyor ancak Omega2, bu açıdan biraz zayıf kalıyor. Akıllı ev sistemlerini kontrol etmek, NAS sistemi kurmak veya bir retro oyun konsolu geliştirmek gibi basit işlemler için biçilmiş kaftan.

Omega2, 5$ fiyat etiketi ile Kickstarter üzerinde destek arıyor. Şimdiden gerekli seviyenin çok çok üzerinde bağış toplanmış durımda. Kasım 2016 tarihinde ise dağıtım başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/onion/omega2-5-iot-computer-with-wi-fi-powered-by-linux