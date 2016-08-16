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5$'a Nesnelerin İnterneti bilgisayarı

Bir süre önce BBC'nin micro:bit adındaki minik geliştirici devre kartını görmüştük. Omega 2 ise biraz daha yetenekli bir geliştirici kartı olarak karşımıza çıkıyor.
2 yıl
5,5b
1
9
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce bir eğitim projesi, Raspberry Pi ile başlayan devre kartı tarzındaki bilgisayar trendi, artık tarz değiştirmeye başladı. İlk etapta günlük işler veya küçük oyunlar için bir bilgisayar olarak kullanılan devre kartları, şimdi Nesnelerin İnterneti sektörüne el atıyor.

Bir süre önce BBC'nin micro:bit adındaki devre kartını görmüştük. Omega 2 ise biraz daha yetenekli bir kart olarak karşımıza çıkıyor. 580MHz hızında çalışan bir işlemciye sahip Omega2, 64MB RAM ve 16MB depolama kapasitesi barındırıyor. Ayrıca WiFi bağlantısı da mevcut. Donanımın üzerinde Linux tabanlı basitleştirilmiş bir işletim sistemi mevcut.
Raspberry Pi gibi örnekler, gündelik ihtiyaçlar için küçük bir bilgisayara dönüşebiliyor ancak Omega2, bu açıdan biraz zayıf kalıyor. Akıllı ev sistemlerini kontrol etmek, NAS sistemi kurmak veya bir retro oyun konsolu geliştirmek gibi basit işlemler için biçilmiş kaftan.

Omega2, 5$ fiyat etiketi ile Kickstarter üzerinde destek arıyor. Şimdiden gerekli seviyenin çok çok üzerinde bağış toplanmış durımda. Kasım 2016 tarihinde ise dağıtım başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/onion/omega2-5-iot-computer-with-wi-fi-powered-by-linux Yorum Yaz
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10ff 2 yıl en beğenilen
Su noktalama isaretlerini ne zaman duzgun kullanmaya baslayacaksiniz?
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FatihAsl 2 yıl
bu internet şeyleri hala çok pahalı. bir lambayı internete bağlamak gibi basit projeler için 5$ çok fazla.
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EzoBride 2 yıl
Tam anlayamadım ben ya nedir yani ne işe yarayacak bu alet?
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Yigido59 2 yıl
5$ mı? Yok artık.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl EzoBride
EzoBride

Tam anlayamadım ben ya nedir yani ne işe yarayacak bu alet?

Programcılar ya da hobi elektronikçiler için bir oyuncak. Bunu alıyorsun, içinde program yazıp atıyorsun. Yazdığın program modülün etrafındaki pinleri kontrol ediyor, okuyor yazıyor falan. Yani programlanabilir elektrik sinyalleriyle dış dünyayı kontrol ediyorsun. Sensör okursun, lamba yakarsın, motor çalıştırırsın. İstediğin her şeyi yaparsın işte.

Tabi bu alet basit işler için fazla kompleks. Arduino ile çoğu iş çok daha basit olarak yapılabilir.
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10ff 2 yıl en beğenilen
Su noktalama isaretlerini ne zaman duzgun kullanmaya baslayacaksiniz?
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nexcore 2 yıl
Fikir güzel, Arduino ve ESP8266 ile uğraşmaktan daha pratik gibi görünüyor ama dokümentasyon ve kullanıcı kitlesi şart.
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MonsterMMORPG 2 yıl
bende diyorum bu nesnelerin interneti ne demek - internet of things IoT
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senjido 2 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG

bende diyorum bu nesnelerin interneti ne demek - internet of things IoT


11/10 would translate again.
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Fenomenon 2 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG
bende diyorum bu nesnelerin interneti ne demek - internet of things IoT

Neden şaşırdın? Zaten nesnelerin Interneti diye geçiyor, ilk defa DH kullanmadı.
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