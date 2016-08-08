Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung

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"Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar"

Son dönemde akıllı telefonlardapanellere olan ilgi artmış durumda. Her segmentte karşımıza çıkanpanellerin, önümüzdeki yıllarda yüzde 80 civarında benimseneceği tahmin ediliyor. Çok erken dönemlerde yatırıma başlayan Samsung ise, pazarın lideri durumunda.Yapılan analizlere göre,, yılın ikinci çeyreğinde 98 milyon OLED ekran tedariği yaptı. Bu rakam şimdiye kadar ki en yüksek seviye kabul ediliyor. Bir önceki çeyrekte bu rakam 88.6 milyondu. Önceki yıl aynı dönemde ise 52 milyon civarındaydı. Böylece Samsung, akıllı telefon OLED pazarının yüzde 99'una hakim oldu.Her ne kadar büyük başarı gösterse de, Samsung'un üretim bantları üçüncü taraflara tedarik yapacak seviyede değil. Zaten firma üretimin önemli bir kısmını kendi telefonlarına ayırmış durumda. Bu bakımdan en fazla bir veya iki firmaya tedarik yapacak kapasiteye sahip.Firma, önümüzdeki dönemde LCD üretim bantlarını elden çıkararak tamamen OLED üretimine odaklanmayı planlıyor. Apple'ın gelecek yıl OLED ekranlara geçme dedikoduları düşünüldüğünde, Samsung'un elini çabuk tutması şart.Kendi ışığını yayabilen OLED ekranlar, daha canlı renkler ve daha iyi enerji tasarrufu ileekranlara avantaj sağlıyor. Ayrıca esnek de olabiliyorlar. Bu bakımdan, sayısız üretici OLED ekranlara yönelmiş durumda.