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Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung

Yapılan analizlere göre, Samsung Display, yılın ikinci çeyreğinde 98 milyon OLED ekran tedariği yaptı. Bu rakam şimdiye kadar ki en yüksek seviye kabul ediliyor..
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefonlarda OLED panellere olan ilgi artmış durumda. Her segmentte karşımıza çıkan AMOLED panellerin, önümüzdeki yıllarda yüzde 80 civarında benimseneceği tahmin ediliyor. Çok erken dönemlerde yatırıma başlayan Samsung ise, pazarın lideri durumunda.

Yapılan analizlere göre, Samsung Display, yılın ikinci çeyreğinde 98 milyon OLED ekran tedariği yaptı. Bu rakam şimdiye kadar ki en yüksek seviye kabul ediliyor. Bir önceki çeyrekte bu rakam 88.6 milyondu. Önceki yıl aynı dönemde ise 52 milyon civarındaydı. Böylece Samsung, akıllı telefon OLED pazarının yüzde 99'una hakim oldu.

Her ne kadar büyük başarı gösterse de, Samsung'un üretim bantları üçüncü taraflara tedarik yapacak seviyede değil. Zaten firma üretimin önemli bir kısmını kendi telefonlarına ayırmış durumda. Bu bakımdan en fazla bir veya iki firmaya tedarik yapacak kapasiteye sahip.

Firma, önümüzdeki dönemde LCD üretim bantlarını elden çıkararak tamamen OLED üretimine odaklanmayı planlıyor. Apple'ın gelecek yıl OLED ekranlara geçme dedikoduları düşünüldüğünde, Samsung'un elini çabuk tutması şart.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar"
Kendi ışığını yayabilen OLED ekranlar, daha canlı renkler ve daha iyi enerji tasarrufu ile LCD ekranlara avantaj sağlıyor. Ayrıca esnek de olabiliyorlar. Bu bakımdan, sayısız üretici OLED ekranlara yönelmiş durumda.  

http://www.androidheadlines.com/2016/08/samsung-controls-99-of-the-smartphone-oled-panel-market.html Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Burn İn + Gri Ghosting = Amoled
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kadirirdem 3 yıl
İphone'lar da kullanılınca iyice yaygınlaşacak...
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Patren 3 yıl
iphoneların ekranı samsung oled olcak
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redoracle 3 yıl
Lg nerelerde bu arada acaba,oled panel Lg'de üretebiliyor,sadece kendinemi yetiyor yoksa,dışarıda panel verebiliyormu ki?
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Burn İn + Gri Ghosting = Amoled
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Das Boot 3 yıl
Nokia C7'de bile bir sorun yaşamadım ki kaç yıl öncenin teknolojisi. En son Amoled panelli Note 3 kullanmıştım. Sabırsızlıkla monitörlere kadar yaygınlaşmasını bekliyorum.
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