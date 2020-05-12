5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung

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Samsung geçen yıl başta Galaxy S10 olmak üzere 5G bağlantısını destekleyen birkaç akıllı telefon çıkardı. Güney Koreli şirket diğer üreticilere kıyasla daha fazla sayıda 5G özellikli model sunuyor.

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Samsung'un 2020'nin ilk çeyreğinde sevkiyat lideri olmasında şüphesiz ki model sayısının fazla olmasının da payı var. Şirket üç aylık dilimde 8.3 milyon adetlik 5G akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Bu da pazarın %34.4'üne karşılık geliyor.

İkinci Huawei

İkinci sırada Huawei var. Yaklaşık 8 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştiren Çinli üretici, pazarın %33.2'sini elinde bulunduruyor. Hemen arkasından sırasıyla 2.9 milyon, 2.5 milyon ve 1.2 milyon sevkiyatla Vivo, Xiaomi ve Oppo geliyor.

2020'nin ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 24.1 milyon adet 5G telefon sevkiyatı yapıldı. Analistler 5G segmentinin akıllı telefon pazarının yeni lokomotifi olacağı görüşünde.

https://www.sammobile.com/news/samsung-ships-more-5g-smartphones-worldwide-other-brand-q1-2020

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