Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung

    Samsung, 2020'nin ilk çeyreğinde diğer markalardan daha fazla 5G telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Güney Koreli dev 5G özellikli model sayısının fazla olmasının meyvelerini topluyor.
    3 gün
    1,1b
    1
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung
    Tam Boyutta Gör

    Samsung geçen yıl başta Galaxy S10 olmak üzere 5G bağlantısını destekleyen birkaç akıllı telefon çıkardı. Güney Koreli şirket diğer üreticilere kıyasla daha fazla sayıda 5G özellikli model sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMOLED ekran sevkiyatı rekor seviyeye ulaşan Samsung yeniden pazar lideri

    Ayrıca Bkz. "Instagram Lite uygulaması kapatıldı"

    Samsung'un 2020'nin ilk çeyreğinde sevkiyat lideri olmasında şüphesiz ki model sayısının fazla olmasının da payı var. Şirket üç aylık dilimde 8.3 milyon adetlik 5G akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Bu da pazarın %34.4'üne karşılık geliyor.

    5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung

    İkinci Huawei

    İkinci sırada Huawei var. Yaklaşık 8 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştiren Çinli üretici, pazarın %33.2'sini elinde bulunduruyor. Hemen arkasından sırasıyla 2.9 milyon, 2.5 milyon ve 1.2 milyon sevkiyatla Vivo, Xiaomi ve Oppo geliyor.

    2020'nin ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 24.1 milyon adet 5G telefon sevkiyatı yapıldı. Analistler 5G segmentinin akıllı telefon pazarının yeni lokomotifi olacağı görüşünde.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-ships-more-5g-smartphones-worldwide-other-brand-q1-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolf silver (wolf silver) 1 gün
    Apple 5G ye ayak atmayıncaya kadar fazla gelişemiyor. Gelirse muhtemelen ya 1 ya da 2. sırada oturur. Applenin operatörler üzerinde büyük bir etkisi var. Bence Apple ile bir çok operatör 5G ye hızlı geçiş yapacaklar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 3 gün
    Ancak ve ancak Apple gelinceye kadar. Sonra ucuzlayınca tekrar diğer markalar geçer.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak 3 gün Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde 3 gün Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek 3 gün RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı 3 gün Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir 3 gün Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü 3 gün Yıkanabilir maskelerde bulunması gereken özellikler bellirlendi 3 gün Twitch dijital hediye kartı satışlarına başladı 3 gün T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları 3 gün A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var 3 gün Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs) 3 gün Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek 3 gün HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı 3 gün Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak 3 gün Sony HT-G700 soundbar ses sistemi 3.1 kurulumla mekansal ses oluşturuyor 3 gün Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi 3 gün Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu 3 gün Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak 3 gün ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında 3 gün GÖRÜNTÜLENEN 5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung Sonraki POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri 3 gün Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı 4 gün Çin’in Long March-5B roketi merkez iticisi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çakıldı 4 gün Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte 4 gün Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi 4 gün GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı 4 gün Asus yeni uçan kalesini duyurdu 4 gün Instagram Lite uygulaması kapatıldı 4 gün Avatar'ın devam filmleri 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanıyor 4 gün Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın" 4 gün Fotosentez yapabilen yarı sentetik hücreler üretildi 4 gün Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi 4 gün Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı 4 gün PSA ve FCA birleşmesinde nihai kararın açıklanacağı tarih belli oldu 4 gün Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi