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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.nesil iPad için geri sayım başladı; 2.nesil iPad Mini'de belirsizlik sürüyor

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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5.nesil iPad için geri sayım başladı; 2.nesil iPad Mini'de belirsizlik sürüyor
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iPad ürün ailesinin ürün döngüsünü 2012 itibariyle yılın sonuna kaydıran Apple, gelen son bilgilere göre Eylül ayında yeni nesil iPad'i, yeni iPod ve iPhone'larla birlikte satışa sunmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Uzakdoğu'nun önemli yayın orgranlarından Digitimes'ın iPad tedarik zinciri içerisindeki kaynakları, Apple'ın 5.nesil iPad'in tüm özellikleri ve tasarımına son halini vererek üretim için tüm hazırlıkları tamamladığını söyledi. Şu ana kadar pilot ve seri üretim için Apple'ın hala sipariş vermediğini dile getiren kaynaklar, siparişlerin, ilk partinin eylül ayında satışa sunulmasını sağlayacak şekilde temmuz sonu-ağustos başında verilmesini beklediklerini belirtti.

Bilindiği üzere 5.nesil iPad'in, kullanıcılar tarafından tam not alan iPad Mini tasarımı sayesinde mevcut jenerasyona göre %30 daha küçük olacak şekilde karşımıza çıkması bekleniyor.

Öte yandan iPad ailesinde geleceği en çok merak edilen ürün olan iPad Mini'de ise hala belirsizliğin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Aynı kaynakların ifadelerine göre Apple, retina ekranı iPad Mini'ye performansa ve tasarıma herhangi bir olumsuz etki yapmayacak şekilde yerleştirmek için çalışmalarına sürdürmekte. Diğer bir deyişle Apple'ın kampüsü içerisinde de retina ekranlı iPad mini konusu netleşmiş değil, yani 2.nesil iPad Mini'ye son şekli hala verilebilmiş değil. Dolayısıyla iPad Mini'nin eylül değil de 2013'ün son aylarında ya da 2014'ün başında satışa sunulma olasılığı artıyor. Öte yandan Apple, 2.nesil iPad Mini'de performans iyileştirmelerinin yanı sıra tasarımda da değişikliğe giderek ekran çerçevesinin daha da incelteceği öğrenildi.

Digitimes'ın aktardığı bu bilgi, ortaya attığı iddialar açısından karnesi çok başarılı olan analist Ming-Chi Kuo'nun yakın zamanda yayınladığı raporundaki ifadelerle örtüşüyor. Hatırlanacağı gibi KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo da Apple'ın 2.nesil iPad Mini'ye retina ekran koyacağını ancak bu durumun tasarım ve üretim sürecini çok yavaşlattığından dolayı 2.nesil iPad Mini'nin 2013 sonu-2014 başında raflardaki yerini almasını muhtemel olduğunu paylaşmıştı.


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okan_cehapelioglu 5 yıl
nedir bu retina hastalığı anlamadım dikkatli bakıldıgında cok fazla belli olmuyor bile arkadaşımın ipad 2 ile retina ekranlı ipadi karşılatırdık cok ucuk fark yok
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Krauser ll 5 yıl
o değilde ipad 4 çıktımı ben onu merak ediyom
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WmGMD 5 yıl
Mini ipad yapılmayacak beyler ayıp ediyorsunuz ama muhahaha.Şu fanlarda olmasa gülemeyecez ya.
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e_capkan 5 yıl
mini 2 retinayla gelmeyebilir bence.
gelirsede bira gecikir ve fiyatı 329dolar OLMAZ.
retina koydukları zaman.
ekran daha pahalı
işlemci daha pahalı.
pil daha büyük olacak

fiyatı 429-479 dolar olur.

yeni ipadler en düşük 32gb gelirse iyi olur.
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onkuba 5 yıl
İpad mini 2 ye retina koyulursa harika olur. Cevremdeki kisilerin bazilari sirf retina olmadigi icin almiyor cunku.
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digimon52 5 yıl
Baltamı alıp geliyorum
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Steve Jobs 5 yıl
5. nesil iPad'in satislarini baltalamamak icin 2. nesil iPad Mini'nin ertelenmesi gayet normal.
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jasonn123 5 yıl
Nayirrrrr nolamaz ekim 11 e kadar yetismesi lazim.apple ipad miniyi cikarali kac sene oldu.bana kalirsa coktan yapmislardir yapacaklarini onlar.sadece satis politikasi.
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Carfreak 5 yıl
Retina olmalı bence. Zaten önceki modellerde oyun vs gayet düzgün çalıştırıyor birşey değişmez ki donanım artmasıyla.
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Since1903 5 yıl
Durun bea 4. Nesili yeni aldık daha :)
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bekoc 5 yıl
çözünürlüğün artması oyun vs için önemli. ayrıca yüksek çözünürlük her zaman daha iyidir derim. :)
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glikoz surubu 5 yıl Since1903
Since1903

Durun bea 4. Nesili yeni aldık daha :)


aynen valla
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khaos 5 yıl
İpad 5 satışlarını baltalamamak için iPad mini 2 nin tanıtımı ertelenirse pekte şaşırmam
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OKANATLI 5 yıl khaos
khaos

İpad 5 satışlarını baltalamamak için iPad mini 2 nin tanıtımı ertelenirse pekte şaşırmam

Güzel bir düşünce olmuş mantıklı da gözüküyor apple in da böyle bir strateji izleyebilecegini düşünüyorum.
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ShotgunPadre 5 yıl
300gram hala agir. bence retina olmaz ama hafif ve ince yaparlar.
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