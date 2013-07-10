5.nesil iPad için geri sayım başladı; 2.nesil iPad Mini'de belirsizlik sürüyor

iPad ürün ailesinin ürün döngüsünü 2012 itibariyle yılın sonuna kaydıran Apple, gelen son bilgilere göre Eylül ayında yeni nesil iPad'i, yeni iPod ve iPhone'larla birlikte satışa sunmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Uzakdoğu'nun önemli yayın orgranlarından Digitimes'ın iPad tedarik zinciri içerisindeki kaynakları, Apple'ın 5.nesil iPad'in tüm özellikleri ve tasarımına son halini vererek üretim için tüm hazırlıkları tamamladığını söyledi. Şu ana kadar pilot ve seri üretim için Apple'ın hala sipariş vermediğini dile getiren kaynaklar, siparişlerin, ilk partinin eylül ayında satışa sunulmasını sağlayacak şekilde temmuz sonu-ağustos başında verilmesini beklediklerini belirtti.

Bilindiği üzere 5.nesil iPad'in, kullanıcılar tarafından tam not alan iPad Mini tasarımı sayesinde mevcut jenerasyona göre %30 daha küçük olacak şekilde karşımıza çıkması bekleniyor.

Öte yandan iPad ailesinde geleceği en çok merak edilen ürün olan iPad Mini'de ise hala belirsizliğin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Aynı kaynakların ifadelerine göre Apple, retina ekranı iPad Mini'ye performansa ve tasarıma herhangi bir olumsuz etki yapmayacak şekilde yerleştirmek için çalışmalarına sürdürmekte. Diğer bir deyişle Apple'ın kampüsü içerisinde de retina ekranlı iPad mini konusu netleşmiş değil, yani 2.nesil iPad Mini'ye son şekli hala verilebilmiş değil. Dolayısıyla iPad Mini'nin eylül değil de 2013'ün son aylarında ya da 2014'ün başında satışa sunulma olasılığı artıyor. Öte yandan Apple, 2.nesil iPad Mini'de performans iyileştirmelerinin yanı sıra tasarımda da değişikliğe giderek ekran çerçevesinin daha da incelteceği öğrenildi.

Digitimes'ın aktardığı bu bilgi, ortaya attığı iddialar açısından karnesi çok başarılı olan analist Ming-Chi Kuo'nun yakın zamanda yayınladığı raporundaki ifadelerle örtüşüyor. Hatırlanacağı gibi KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo da Apple'ın 2.nesil iPad Mini'ye retina ekran koyacağını ancak bu durumun tasarım ve üretim sürecini çok yavaşlattığından dolayı 2.nesil iPad Mini'nin 2013 sonu-2014 başında raflardaki yerini almasını muhtemel olduğunu paylaşmıştı.