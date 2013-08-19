5.nesil iPad'in yeni kasa fotoğrafları internete sızdı

Apple’ın ekim-kasım döneminde tanıtması beklenen yeni iPad ailesiyle ilgili yeni fotoğraflar sızdı.Fotoğraflar 5.nesil iPad’in, beklendiği gibi iPad Mini’nin tasarımında olacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Çin kaynaklı olan fotoğraflarda, 5.nesil iPad ile yeni nesil olup olmadığı şimdilik netlik kazanmayan iPad mini’nin gümüş renkli kasaları görülmekte.

Apple’ın iPad Mini’de kullandığı hücre içi dokunmatik ekran teknolojisini 5.nesil iPad’de de kullanacağı bir süredir konuşulmakta idi. Bu yapısal değişiklik sayesinde Apple, yeni iPad’i sadece inceltmekle kalmayacak, çerçevesini ve ağırlığını da büyük ölçüde azaltabilecek. Yani 4.nesil iPad-iPad Mini arasındaki büyük taşınabilirlik farkı, 5.nesil iPad’le önemli oranda azalacak.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan son iddialarda yeni iPad Mini’nin ise retina ekrana sahip olacağının ifade edildiğini hatırlatalım.