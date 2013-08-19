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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.nesil iPad'in yeni kasa fotoğrafları internete sızdı

5 yıl
1,5b
1
33
iPad
Shady
Haber Editörü
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5.nesil iPad'in yeni kasa fotoğrafları internete sızdı
 

Apple’ın ekim-kasım döneminde tanıtması beklenen yeni iPad ailesiyle ilgili yeni fotoğraflar sızdı.Fotoğraflar 5.nesil iPad’in, beklendiği gibi iPad Mini’nin tasarımında olacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Çin kaynaklı olan fotoğraflarda, 5.nesil iPad ile yeni nesil olup olmadığı şimdilik netlik kazanmayan iPad mini’nin gümüş renkli kasaları görülmekte.

Apple’ın iPad Mini’de kullandığı hücre içi dokunmatik ekran teknolojisini 5.nesil iPad’de de kullanacağı bir süredir konuşulmakta idi. Bu yapısal değişiklik sayesinde Apple, yeni iPad’i sadece inceltmekle kalmayacak, çerçevesini ve ağırlığını da büyük ölçüde azaltabilecek. Yani 4.nesil iPad-iPad Mini arasındaki büyük taşınabilirlik farkı, 5.nesil iPad’le önemli oranda azalacak.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan son iddialarda yeni iPad Mini’nin ise retina ekrana sahip olacağının ifade edildiğini hatırlatalım.

5.nesil iPad'in yeni kasa fotoğrafları internete sızdı
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hckr 5 yıl en beğenilen
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Ginga Bishounen 5 yıl
Yahu sızsa ne olur? Adamlar kaç senedir aynı tasarımı kullanıyor zaten.
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igorparker 5 yıl
PC değil Notebook değil deniyor da, ben ipad kullanmaya başladığımdan beri laptopumu o kadar nadir açıyorum ki, ipad'i yerden yere vuranlar neler yapıyor tabletle çok merak ediyorum. Ipad 500 lira ediyorsa android tabletler en fazla 250 lira ediyor. Çünkü aynı işi daha kötü yapıyorlar. Üstünlükleri hiç mi yok? Var elbette. En başta dosya transferi (her ne kadar ihtiyaç duymamış olsam da). Ama internet ve oyun deneyimi konusunda ipad'in yanına bile yaklaşamıyor android tabletler. Ha tabii sadece kağıt üstündeki "6 vites, 150 beygir" gibi kas gücü gösteren testlere bakarak konuşuyorsanız o başka... Kullanıcı deneyimi > kas gücü
PC değil Notebook değil deniyor da, ben ipad kullanmaya başladığımdan beri laptopumu o kadar nadir açıyorum ki, ipad'i yerden yere vuranlar neler yapıyor table...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sonbaharda en cok merak ettiğim ürün ipad mini
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
APPLE şu hoparlörleri öne koy artık stereo olduğu anlaşılsın yatay fil izlenmiyor
bkz. Note 10.1
Nexus 10 ikisinde de yanlarda ve ses daha iyi geliyor
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El_domingo 5 yıl
8" ipad mini 300gr dı acaba ipad 5 9.7" adgırlıgı 380gr tutturabilrmi..???
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Umutcan 5 yıl El_domingo
El_domingo

8" ipad mini 300gr dı acaba ipad 5 9.7" adgırlıgı 380gr tutturabilrmi..???

Batarya kapasitesinden yada malzeme kalitesinden kısmadan 500-600g altı çok zor gibi duruyor, normal modelde(ipad4) 11.560mah batarya var tek başına epey ağırlığı oluyordur.
Ekstra hafiflik yerine daha iyi batarya her zaman tercihim olur kişisel olarak.
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homeedition88 5 yıl
Espirilere bak yahu, gul gul gul yerlere yattim!
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Septams 5 yıl
Bence çok kötü olmuş tasarım alasım gelmedi
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Septams 5 yıl
Bence çok kötü olmuş tasarım alasım gelmedi
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iboocum 5 yıl
3. ve 4. nesil ipadi alanlar çok şanslı 5. nesil kasası tutmaz uzun süre sonra ipadimi satarım
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senersongur 5 yıl
Bu tabletin en büyük sorunu abartili fiyati. Yeni olani 499TL'sen piyasaya sürülmeli. Çünkü ederi o.

Adam kaziklama stratejisini artik birakmali Apple.
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Nerevarine 5 yıl senersongur
senersongur

Bu tabletin en büyük sorunu abartili fiyati. Yeni olani 499TL'sen piyasaya sürülmeli. Çünkü ederi o.

Adam kaziklama stratejisini artik birakmali Apple.

Apple'dan bahsediyoruz, iPad'den bahsediyoruz. iOS'den bahsediyoruz.

Şu dandik android tablet değil bu tabletler. Parasını da hak ediyor.
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Batuist 5 yıl
alüminyum çizildiğinde çok belirgin izleri belli eden bir yapıya sahip. bunun yerine daha sağlam plastik bir kasayı tercih ederdim. sırf bu yüzden herkes bu cihazı kılıfla kullanıyor. arka yüzeyi çizilmeye çok müsait..
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memoseler 5 yıl
Bundan bir tane alacağım. Tablet konusunda kimse Apple'ın eline su dökemez...(Şimdilik) S4'ün yanına yeni iPad'i koyarsam 4 yıl boyunca kafam rahat...
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