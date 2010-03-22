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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler için resmi fiyat bilgileri

9 yıl
25,8b
1
92
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler için resmi fiyat bilgileri
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AMD tarafından resmi satışına Nisan ayında başlanacak 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için elimize ulaşan ilk fiyat bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Gelen yeni haberlere göre AMD'nin resmi fiyat stratejisi de ilk detaylarıyla birlikte sızdırılmış durumda. 27 Nisan'da tanıtılması planlanan 6 çekirdekli yeni işlemcilerden resmi fiyat bilgileri ortaya çıkan ilk modeller; Phenom II X6 1055T ve 1090T oldu.

AMD'nin yeni işlemci modellerinden Phenom II X6 1090T, Black Edition serisi altında hazırlanan 6 çekirdekli ilkm model olacak gibi görünüyor. 3.2GHz'de çalışan ve 9MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelde ısıl güç tasarımının 125 Watt seviyesinde olacağı açıklanırken, Turbo teknolojisi ile uygulama ihtiyacına göre çekirdek çalışma frekansının 3.6GHz'e kadar çıkabileceği söyleniyor. Soket AM3 anakartlarla uyumlu olacağı belirtilen Phenom II X6 1090T Black Edition, AMD'nin 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak 295 dolar seviyesindeki fiyatıyla 999 dolarlık Intel Core i7 980X'i meydan okuyacak.

Resmi fiyat bilgisi açıklanan 6 çekirdekli ikinci yeni işlemci modeli ise Phenom II X6 1055T. Detaylarını yukarıda verdiğimiz Phenom II X6 1090T modeliyle benzer özelliklere sahip olması ancak Black Edition ibaresi taşımadığı için çarpan kilidi kapalı olarak gelmesi beklenen yeni modelin 2.8GHz'de çalıştığı ve 125 Watt düzeyinde ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. 199 dolar seviyesinden kullanıma sunulacak Phenom II X6 1055T, AMD'nin 6 çekirdekli en ucuz işlemcisi de olmayacak zira henüz fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da bir alt model olan Phenom II X6 1035T'nin de pazara sunulması bekleniyor.


http://alienbabeltech.com/main/?cat=6 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
birgün herkes amd ci olacak diyordumda kimse inanmıyordu bana :D
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Deumos 8 yıl
Bir hafta daha bekleyip 1 yıllık hort yapmanız daha etkili olurdu bence
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avatar751 9 yıl
fiyat veren eksen bilgisayar ve vatan listelerde ürünü çektiler
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Fiyatlar harika. 401 tlye türkiye fiyatıyla 6 çekirdek işlemci. x3 720'nin tam iki katı, üstelik çok daha ekonomik oluyor böyle yarım düzine çekirdeği birden alınca.
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scheitann 9 yıl
tdp de sıkıntı yok..
965 eğer ki 125 watt tdp ise core i7 980 172watt çekmiş oluyo.
thgtr de ki incelemede güç tüketimlerini karşılaştırın.
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o_delibas 9 yıl
valla 12 çekirdekli işlemciyi gördükten sonra bunlar normal gelio
işlemciyi de amd (opteron) yapmış bu arada...

youtube da 48 yazıo ama çok bilgim olmadığından bişey diyemicem.
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Nike 9 yıl
Fiyatlar tek kelime ile süper....
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dennjS 9 yıl
1035T nezaman satışa sunulucak bir bilgi yokmu?
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DH Misafiri 9 yıl
Gigabyte X6 uyumlu işlemciler
1090T için bişey yok
Model PCB
GA-770T-USB3(rev. 1.0) 1.0 F2A
GA-790XT-USB3(rev. 1.0) 1.0 F3C
GA-890GPA-UD3H(rev. 1.0) 1.0 F4
GA-890XA-UD3(rev. 1.0) 1.0 F2
GA-M52L-S3P(rev. 2.0) 2.0 FBF
GA-M68M-S2P(rev. 1.0) 1.0 F2D
GA-MA74GM-S2(rev. 4.0) 4.0 FCB
GA-MA74GM-S2(rev. 4.1) 4.1 FCB
GA-MA74GMT-S2(rev. 1.0) 1.0 F2B
GA-MA770-ES3(rev. 1.0) 1.0 F3A
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Lethian 9 yıl
özellikle windows 7'nin de gelmesiyle 256 çekirdeğe kadar destek işletim sistemi bazında mevcut. Bu demektirki devir çok çekirdek devri
Mimari olarak özellikle uygulama performansı daha yüksek olan intel'in i7 işlemcilerine karşın fazladan 2 çekirdeği aynı fiyata sunacak olması kullanıcıları sevindirecektir.

Bu işlemciler yüksek ihtimalle 4 çekirdekli i7 karşısında konumlanacak. Hem fiyat hem de performans olarak.
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artenis 9 yıl
TR fiyatları kotu elbette... Ancak bu CPU larada ASUS tan 2 soketlı kart ıstenır,
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Schevko 9 yıl
Çok güzel haberler bunlar.
Yılın üçüncü çeyreğinde de Athlon II X6'lar ve X5'ler görünmeye başlar herhalde. Onların fiyatlarının da şimdiki fiyat politikası düşünülürse 150 $ civarı olması muhtemel.
İntel'in karşı atağı olmazsa AMD işlemci piyasasında ciddi pazar payı elde edecek gibi görünüyor.
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LaFleur- 9 yıl
x6lar i7 980x ile yarışabilir mi o önemli.
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dellino 9 yıl
İşlemci satışa bile sunuldu ve hala bir testi yayınlanmadı.
AMD neyi bekliyor ki?
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