6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler için resmi fiyat bilgileri

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AMD tarafından resmi satışına Nisan ayında başlanacak 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için elimize ulaşan ilk fiyat bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Gelen yeni haberlere göre AMD'nin resmi fiyat stratejisi de ilk detaylarıyla birlikte sızdırılmış durumda. 27 Nisan'da tanıtılması planlanan 6 çekirdekli yeni işlemcilerden resmi fiyat bilgileri ortaya çıkan ilk modeller; Phenom II X6 1055T ve 1090T oldu.

AMD'nin yeni işlemci modellerinden Phenom II X6 1090T, Black Edition serisi altında hazırlanan 6 çekirdekli ilkm model olacak gibi görünüyor. 3.2GHz'de çalışan ve 9MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelde ısıl güç tasarımının 125 Watt seviyesinde olacağı açıklanırken, Turbo teknolojisi ile uygulama ihtiyacına göre çekirdek çalışma frekansının 3.6GHz'e kadar çıkabileceği söyleniyor. Soket AM3 anakartlarla uyumlu olacağı belirtilen Phenom II X6 1090T Black Edition, AMD'nin 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak 295 dolar seviyesindeki fiyatıyla 999 dolarlık Intel Core i7 980X'i meydan okuyacak.

Resmi fiyat bilgisi açıklanan 6 çekirdekli ikinci yeni işlemci modeli ise Phenom II X6 1055T. Detaylarını yukarıda verdiğimiz Phenom II X6 1090T modeliyle benzer özelliklere sahip olması ancak Black Edition ibaresi taşımadığı için çarpan kilidi kapalı olarak gelmesi beklenen yeni modelin 2.8GHz'de çalıştığı ve 125 Watt düzeyinde ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. 199 dolar seviyesinden kullanıma sunulacak Phenom II X6 1055T, AMD'nin 6 çekirdekli en ucuz işlemcisi de olmayacak zira henüz fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da bir alt model olan Phenom II X6 1035T'nin de pazara sunulması bekleniyor.

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