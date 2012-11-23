64-Bit Firefox çalışmaları durduruldu

Google Chrome'un yükselişi ile birlikte pazar payı kaybeden popüler internet tarayıcısı Mozilla Firefox için kötü bir haber daha var. 64-bit Windows versiyonu da geliştirilmekte olan Firefox için, bu çalışmaların askıya alındığı bildirildi. Şu a için Internet Explorer ve Opera internet tarayıcıları 64-bit desteği sunarken, Mozilla'nın geri adım atarak çalışmaları askıya almasının arkasında, eklentilerle yaşanan problemlerin olduğu açıklandı.

Mozilla Mühendislik Yöneticisi Benjamin Smedberg tarafından yapılan duyuruda, Firefox için hazırlanan pek çok eklenti henüz 64-bit uyumluluğuna sahip olmadığı için sorun yarattıkları belirtildi. Yüzlerce farklı eklentiye sahip olan Firefox cephesinde, 64-bit sürümü için bu uyumsuzluğun aşılması gerekirken, Mozilla geliştiricilerinin ana platformda nasıl bir yapı sunacağı merak konusu zira diğer türlü, eklentilerin bizzat geliştiriciler tarafından adapte edilmesi gerekecek ancak bu da beraberinde farklı stabilite sorunlarını da getirebilir.

Görünüşe bakılırsa yakın gelecek içn 64-bit Firefox'tan bahsetmek mümkün olmayacak. Micosoft, Windows işletim sistemini hem 32-bit hem de 64-bit olarak dağıtmaya devam edecek ancak 64-bit kullanım yaygınlığının arttığı da ortada. Hatta şirket, Windows 8'in ARM versiyonu olan Windows RT'nin 64-bit versiyonu için de kolları sıvamış durumda. ARMv8 mimarisi kısa bir süre önce lanse edilirken, 64-bit ARM işlemcilerin 1-2 yıl içerisinde pazarda olması bekleniyor.