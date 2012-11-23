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64-Bit Firefox çalışmaları durduruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Chrome'un yükselişi ile birlikte pazar payı kaybeden popüler internet tarayıcısı Mozilla Firefox için kötü bir haber daha var. 64-bit Windows versiyonu da geliştirilmekte olan Firefox için, bu çalışmaların askıya alındığı bildirildi. Şu a için Internet Explorer ve Opera internet tarayıcıları 64-bit desteği sunarken, Mozilla'nın geri adım atarak çalışmaları askıya almasının arkasında, eklentilerle yaşanan problemlerin olduğu açıklandı.
Mozilla Mühendislik Yöneticisi Benjamin Smedberg tarafından yapılan duyuruda, Firefox için hazırlanan pek çok eklenti henüz 64-bit uyumluluğuna sahip olmadığı için sorun yarattıkları belirtildi. Yüzlerce farklı eklentiye sahip olan Firefox cephesinde, 64-bit sürümü için bu uyumsuzluğun aşılması gerekirken, Mozilla geliştiricilerinin ana platformda nasıl bir yapı sunacağı merak konusu zira diğer türlü, eklentilerin bizzat geliştiriciler tarafından adapte edilmesi gerekecek ancak bu da beraberinde farklı stabilite sorunlarını da getirebilir.
Görünüşe bakılırsa yakın gelecek içn 64-bit Firefox'tan bahsetmek mümkün olmayacak. Micosoft, Windows işletim sistemini hem 32-bit hem de 64-bit olarak dağıtmaya devam edecek ancak 64-bit kullanım yaygınlığının arttığı da ortada. Hatta şirket, Windows 8'in ARM versiyonu olan Windows RT'nin 64-bit versiyonu için de kolları sıvamış durumda. ARMv8 mimarisi kısa bir süre önce lanse edilirken, 64-bit ARM işlemcilerin 1-2 yıl içerisinde pazarda olması bekleniyor.

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LORDTEK 7 yıl en beğenilen wustti
wustti

istediğim yerde şifremi girdiğim an kendi tarayıcım her şeyim karşımda. format atarken vs. yedek işleriyle uğraşmıyoruz.

Firefox'ta bu özelliğin olduğunu bilmiyorsan Mozilla ne yapsın...
wusttiistediğim yerde şifremi girdiğim an kendi tarayıcım her şeyim karşımda. format atarken vs. yedek işleriyle uğraşmıyoruz.
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Litminov 7 yıl
Firefox, 3. sürümden sonra bitmiştir benim için liderliğini Chrome'a çoktan kaptırdı.
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Guest-7A8679518 6 yıl
bende Firefox u severdim ama çok ram yiyor ve görsel açıdan chrome çok daha iyi
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kaansarp 7 yıl
beklediğim bir haberdi açıkçası....
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gs09gs09 7 yıl
firefox tek eksiği yavaşlığı son model pcde bile kasa kasa açılıyo sayfa geçişleri çok yavaş crome yüksek cpu kullansada kasmadan direk geçiş imkanı sağlıyor bu devirde hız önemli kusura bakmasınlar ikiside aynı hızda çalışıyor olsa mozillayı seçerdim malesef şuan için en hızlısı crome
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umut_baris 7 yıl
Google önce Chrome un cpu kullanımı optimize etsin de öyle gelsin. Firefox p4 sistemler de bile gayet stabil çalışıyor.
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MxFxOx 7 yıl
donanımhabere firefox ile girmez oldum stabil değil videolarda izleme çubuğu görünmüyor chroma'da var ama nasıl olduysa sonradan böyle sorunlar çıkmaya başladı daha önce yoktu.
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MxFxOx 7 yıl
eklentileri olmasa çoktan bırakmıştım ancak eklentileri çok iş görüyor firebug gibi on numara eklentileri var
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Firefox kullanıyorum, 32 bit'i askıya alıp, artık biz yolumuza 64 bit devam edeceğiz deselerdi, kendilerine saygım 10 kat daha artardı, korkak bir tavır olmuş bu, yakıştıramadım.
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ilker90 7 yıl
firefox taki kişiselleştirmenin yarısı Chrome da var mı acaba düşük ram koşullarında Chrome sürekli kitleniyor çöküyor fakat firefox kastıra kastıra da olsa yoluna devam ediyor bence hala 1 numaradı firefox
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Cnyylmz 7 yıl
Chrome' a daha toolbar bile yüklenmiyor, Onun kadar kazma bir tarayıcı varmı. Belleği az kullanıyormuş efendim; neyi var ki neye kullansın. Benim Frefox da kullandığım 40' ın üzerinde eklenti var, zamanında chrome' a 10' un üzerinde eklenti yükledik nefes alamıyordu. Firefox baştan aşağı özelleştirilebilirken o kazmayı ise nasıl yüklesen öyle kullanacaksın. Yemin ederim Firefox eklentilerimi ona yüklesem şeyettiği yerden kalkamaz...
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Amedra 7 yıl
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Krone 7 yıl
hala kaliteli bir browser ama chrome bagimlilik yapiyor.
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