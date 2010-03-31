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64GB kapasiteli Zune HD, 12 Nisan'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft bugün yaptığı bir açıklama ile Zune HD'nin 64GB kapasiteli yeni modelini doğruladı ve 12 Nisan'da satışa sunulacağını açıkladı. Nvidia Tegra platformunu kullanan ve video yetenekleriyle ön plana çıkan medya oynatıcısı, artan bellek kapasitesi sayesinde 16.000 adet şarkı, 25.000 adet resim ya da 20 saate kadar yüksek tanımlı video depolamaya olanak tanıyabilecek.

480 x 272 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.3-inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı Zune HD, FM radyo ve 802.11b/g WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Apple iPod Touch'a rakip olarak gösterilen ve yukarıda da belirttiğimiz gibi Tegra tabanlı donanım özellikleriyle ön plana çıkan Zune HD'nin 64GB kapasiteli yeni temsilcisi 349.99 dolar seviyesinden satışa sunulacak.

64GB kapasiteli modelin çıkmasıyla birlikte Microsoft, 16GB ve 32GB kapasiteli modellerde ise fiyat indirimine gidecek. Gelen bilgilere göre 16GB kapasiteli modelin fiyatı 199.99 dolar seviyesine, 32GB kapasiteli modelin fiyatı ise 269.99 dolar seviyesine inmesi beklenirken, Amazon.com üzerinde daha düşük satış fiyatlarının olabileceği de altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.


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gun 9 yıl
Büyük ihtimal Microsoft partnerlerine zarar vermemek için böyle bir ürün sürmeyecek.
Google neden yaptı diyeceksiniz o zaman, onun nedeni belli aslında. Android iyi güzel hoş olsada bir çok kişi tarafından tanınmıyordu. Şimdi en azından Google'ın çıkardığı telefonunun işletim sistemi diye tanınıyor.
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sahafiec 9 yıl
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acbold 9 yıl
bu zune ' un telefon şeklinde olanı çıkıordu bir ara.noldu ona ?
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