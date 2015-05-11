6TB SSD modelleri geliyor

Mekanik disk sürücüleri ile arasındaki en büyük fark olan depolama kapasitesini yavaş yavaş geliştirmeye başlayan SSD sektörü, bu yıl büyük bir sürprize imza atabilir. Gelen bilgiler 6TB kapasiteli SSD modellerinin yolda olduğunu gösteriyor.





3TB kapasiteye kadar çıkarak başarısının tesadüf olmadığını gösteren Japon Fixstars firması, bu kez de 6TB kapasitesi SSD modellerinin seri üretimine başlamayı planlıyor. Daha önce 5TB kapasiteye kadar çıkacağını açıklayan firma kendisini biraz daha geliştirerek bu rakama 1TB daha eklemeyi başarmış. Bu haliyle firma dünyanın en geniş kapasiteli SSD sürücüsünü geliştirmiş oluyor.





Fixstars önceki modellerin aksine SSD-6000M modelinde 15nm fabrikasyon sürecine sahip MLC NAND bellek tipini kullanıyor. Böylece 6TB kapasiteye çıkabilen model yoğun durumda 6W, bekleme durumunda da 3W enerji tüketiyor.





Modelde yazma hızları 520MB/s, okuma hızları da 540MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. 6000M bu bakımdan serideki diğer modeller ile benzer bir çizgiyi yakalıyor. Model SATA 6Gbps bağlantı arabirimini kullanıyor.





Fixstars 6TB kapasiteli model ile birlikte 1TB ve 3TB kapasiteli modellerini de satışa sunacak. SSD-6000M modelinin fiyatı şimdilik bilinmiyor ancak 1TB kapasiteli SSD-1000M modelinin fiyatı 820$ olarak açıklandı. Bu bakımdan 3TB ve 6TB kapasiteli modeller 3 haneli rakamlara çıkabilir. Ürünler Temmuz ayında satışa sunulacak.

http://www.fixstars.com/en/ssd/spec/