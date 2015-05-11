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6TB SSD modelleri geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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6TB SSD modelleri geliyor

Mekanik disk sürücüleri ile arasındaki en büyük fark olan depolama kapasitesini yavaş yavaş geliştirmeye başlayan SSD sektörü, bu yıl büyük bir sürprize imza atabilir. Gelen bilgiler 6TB kapasiteli SSD modellerinin yolda olduğunu gösteriyor. 

3TB kapasiteye kadar çıkarak başarısının tesadüf olmadığını gösteren Japon Fixstars firması, bu kez de 6TB kapasitesi SSD modellerinin seri üretimine başlamayı planlıyor. Daha önce 5TB kapasiteye kadar çıkacağını açıklayan firma kendisini biraz daha geliştirerek bu rakama 1TB daha eklemeyi başarmış. Bu haliyle firma dünyanın en geniş kapasiteli SSD sürücüsünü geliştirmiş oluyor. 

Fixstars önceki modellerin aksine SSD-6000M modelinde 15nm fabrikasyon sürecine sahip MLC NAND bellek tipini kullanıyor. Böylece 6TB kapasiteye çıkabilen model yoğun durumda 6W, bekleme durumunda da 3W enerji tüketiyor. 

Modelde yazma hızları 520MB/s, okuma hızları da 540MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. 6000M bu bakımdan serideki diğer modeller ile benzer bir çizgiyi yakalıyor. Model SATA 6Gbps bağlantı arabirimini kullanıyor. 

Fixstars 6TB kapasiteli model ile birlikte 1TB ve 3TB kapasiteli modellerini de satışa sunacak. SSD-6000M modelinin fiyatı şimdilik bilinmiyor ancak 1TB kapasiteli SSD-1000M modelinin fiyatı 820$ olarak açıklandı. Bu bakımdan 3TB ve 6TB kapasiteli modeller 3 haneli rakamlara çıkabilir. Ürünler Temmuz ayında satışa sunulacak.  

http://www.fixstars.com/en/ssd/spec/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Ben bununla uçarım.
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DH Misafiri 4 yıl
Bende almak istiyorum ve alamıyorum,Tüketicinin alması için 480gb SDD 300-400 lira eşiğine inmesi gerekir.
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bydvd 4 yıl
ssd lerin fiyatları uçuk olduğu sürece kullanıcılar ancak kedinin ciğere bakdığı misali bakar bakar dururlar. bunları üreten firmalarda satamazlar satamadıkları bir ürünüde pek fazla rağbet görmediği için üreten firma batar herhalde. yani alt ve orta kesim hhd.lere devam eder nadir olarak ise üst kesim alır diye düşününyorum.. arkadaş 1 tb. fiyata baksana 2600 tl yuh taksitle evmi alıyon bee..
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LeBrock 4 yıl
1TB'ı 2600 tl civarı o nasıl ssd lan öyle :D ben o fiyata PC toplarım
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muaz1984 4 yıl
Ben hala hdd ye devam. Ne zaman ucuylar ro zaman alırız bir dal.
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Gandalf81 4 yıl
çok ucuzmuş lan.
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aspirin_00 4 yıl
alito
Muhtemelen film sektörünün rağbet göstereceği bir depolama çözümü olacaktır. Son kullanıcıların evine girmesi, nereden baksanız 2020 yılını bulur bu gidişle.

5 yılda fiyatlar düşmedi 120 gb ların 2020 değil 6 tb evlere girmesi 2045 gözden çıkar..
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MühendisMurat 4 yıl
Ah ah birde fiyatlar düşse artık ya , HDD ' nin yerine 250 GB ' liği 200 liraya felan önersek direkt...

Bu arada hala SSD kullanmamış olan varsa çok büyük eksiklik haberiniz olsun, bu devrimi biran önce yaşayın.
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alito 4 yıl
Muhtemelen film sektörünün rağbet göstereceği bir depolama çözümü olacaktır. Son kullanıcıların evine girmesi, nereden baksanız 2020 yılını bulur bu gidişle.
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Arka Destroyer 4 yıl
bi ucuzlamadi be şu ssdler
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Deli Komutan 4 yıl
Bu zaten normal kullanıcı için gereksiz bir iş. Bunu almasi gereken adamlar 3-5 bin dolar verir hic çekinmeden. Quadro ekran karti gibi düşünün
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