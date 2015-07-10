6tag, yüksek çözünürlüklü fotoğraf yükleme desteğiyle güncellendi





Rudy Huyn'un üzerinde seri olarak çalışmaya devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, yayınlanan 5.3 sürümüyle kısa zaman önce müjdesi verilen yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteğine kavuştu.





Geçtiğimiz gün Instagram'ın daha önce 640x640 piksel olan fotoğraf çözünürlük sınırını 1080x1080 piksel seviyesine çekeceği ortaya çıkmıştı. Window Phone tarafında konu hakkında birçok soru alan Rudy Huyn, sevilen uygulamasına bu desteği çok geçmeden dahil etti ve bir kez daha kullanıcılardan büyük taktir almayı başardı.





Ücretsiz olarak sunulan 6tag uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/6tag-now-supports-1080x1080-image-uploads?utm_source=wpc&utm_medium=twitter