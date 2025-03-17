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    BYD, Avrupa'daki üçüncü fabrikasını Almanya'da açmayı düşünüyor

    Çinli elektrikli araç devi BYD'nin Avrupa'da olası bir üçüncü üretim tesisi için Almanya’yı değerlendirdiği bildirildi. Almanya, AB’nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı ek vergiye karşı çıkmıştı.
    BYD, Avrupa'daki üçüncü fabrikasını Almanya'da açmayı düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki üçüncü montaj fabrikasını Almanya’da kurmayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili Reuters’a açıklamada bulunan kaynaklar, Almanya'nın AB tarafından Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan tarifelere karşı durmasının ardından bu bölgedeki en büyük ekonomi ve otomobil pazarının BYD için önemli bir seçenek haline geldiğini belirtti.

    Çinli otomobil üreticileri, Çin’de talebin düşmesiyle birlikte Avrupa’da daha uygun fiyatlı araçlar satabilmek için üretim ve montaj tesisleri kurmayı planlıyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergilerinden kaçınmayı hedefliyorlar.

    Kesinleşmiş bir karar yok

    BYD'nin üst düzey yöneticilerinden Stella Li, bu ay başında Automobilwoche’ye verdiği bir röportajda, şirketin Macaristan ve Türkiye'deki iki tesisinin yanı sıra Avrupa pazarına hizmet verecek üçüncü bir tesis inşa etmeyi planladığını ancak yerin henüz belirlenmediğini ifade etmişti. Kaynağın verdiği bilgilere göre, Almanya şu an için BYD'nin en büyük tercihi olsa da, ülkenin yüksek iş gücü ve enerji maliyetleri, düşük verimlilik ve esneklik gibi faktörler nedeniyle bu karar şirket içinde tartışılıyor. Şu an için kesin bir karar alınmadığı vurgulandı.

    BYD’nin aynı zamanda yatırım kararını Çinli elektrikli otomobil üreticilerine ek gümrük vergisi getirme kararını desteklemeyen ülkelerden yana kullanacağının altı çiziliyor. Almanya dışında Macaristan, Malta, Slovakya ve Slovenya ek tarifelere karşı oy kullanmıştı. Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Yunanistan, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, İspanya ve İsveç ise çekimser kalmıştı.

    Karar Türkiye ve Macaristan’daki fabrikalara bağlı

    BYD'nin Almanya'daki üçüncü tesisi hakkında alacağı nihai karar, Avrupa’daki satış performansına ve Macaristan ile Türkiye'deki tesislerin üretim kapasitesinin ne kadar kullanıldığına bağlı olacak. Macaristan’daki tesisin üretime Ekim ayında başlaması beklenirken, Türkiye’de halihazırda inşa halindeki fabrikanın ise Mart 2026’da devreye girmesi planlanıyor. Bu tesisler tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık toplam üretim kapasiteleri 500.000 araca ulaşacak.

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