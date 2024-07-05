Çinli otomobil üreticileri için ek gümrük vergisinde “yatırıma teşvik” düzenlemesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Çin menşeili elektrikli otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmişti. Bu kararın kapsamı geçtiğimiz ay genişletildi ve artık benzinli ve hibrit araçlar için de yüzde 40 ek vergi alınacak. Ek gümrük vergisi terimi ise geçtiğimiz günlerde değiştirilerek “ek mali yükümlülük” adını almıştı. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar ile Çin menşeli otomobil ithalatına getirilen ek mali yükümlülük için yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme, otomobil üreticilerini yatırım yapmaya çağırarak ek verginden kurtulma imkanı sağlıyor.

Yeni düzenleme yatırıma teşvik ediyor

Çin menşeli otomobil ithalatına ilişkin düzenlemeye göre elektrikli, hibrit veya içten yanmalı fark etmeksizin; Çin’den gelen tüm araçlara 7 Temmuz’dan itibaren yüzde 40 veya adet başı 7.000 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karar ile bu konuda önemli bir düzenleme yapılıyor.

Tam Boyutta Gör Düzenlemeye eklenen yeni maddede yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacağı belirtiliyor. Bunun anlamı ise şu; Türkiye’de yatırım yapan Çin menşeili otomobil üreticileri düzenleme ile getirilen yükümlülükten muaf olacak.

Yatırım teşvik belgesi almak kolay ve kısa süren bir süreç değil. Halihazırda bu belgeyi almış olan firma yoksa düzenlemenin etkisi kısa vadede olmayacak diyebiliriz. Bununla birlikte Emre Özpeynirci’ye göre bu karar zaten vardı ve teşvik kapsamında gümrük vergisinden muaf olanlar ithalatta ek gümrük vergisi ödemiyordu. Bahsettiğimiz gibi “ek gümrük vergisi” geçtiğimiz günlerde “ek mali yükümlülük” olarak yeniden adlandırıldı. Özpeynirci’ye göre değişiklik de bundan kaynaklanıyor.

LG, kuru kaplama teknolojisiyle batarya maliyetini %30 düşürecek 12 sa. önce eklendi

Çinli BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmayı planladığı biliniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki firma ile de görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Eğer bu firmalar veya diğer üreticiler Türkiye’de yatırım yaparlarsa ek gümrük vergisi ödemeyecekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli otomobiller için ek gümrük vergisinde yeni düzenleme