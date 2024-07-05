Çinli otomobil üreticileri için ek gümrük vergisinde “yatırıma teşvik” düzenlemesi

Yeni düzenleme yatırıma teşvik ediyor
Çin menşeli otomobil ithalatına ilişkin düzenlemeye göre elektrikli, hibrit veya içten yanmalı fark etmeksizin; Çin’den gelen tüm araçlara 7 Temmuz’dan itibaren yüzde 40 veya adet başı 7.000 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karar ile bu konuda önemli bir düzenleme yapılıyor.
Yatırım teşvik belgesi almak kolay ve kısa süren bir süreç değil. Halihazırda bu belgeyi almış olan firma yoksa düzenlemenin etkisi kısa vadede olmayacak diyebiliriz. Bununla birlikte Emre Özpeynirci’ye göre bu karar zaten vardı ve teşvik kapsamında gümrük vergisinden muaf olanlar ithalatta ek gümrük vergisi ödemiyordu. Bahsettiğimiz gibi “ek gümrük vergisi” geçtiğimiz günlerde “ek mali yükümlülük” olarak yeniden adlandırıldı. Özpeynirci’ye göre değişiklik de bundan kaynaklanıyor.
Çinli BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmayı planladığı biliniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki firma ile de görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Eğer bu firmalar veya diğer üreticiler Türkiye’de yatırım yaparlarsa ek gümrük vergisi ödemeyecekler.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240705-5.pdf https://x.com/eozpeynirci/status/1809124567937360316 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.