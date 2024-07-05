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    Çinli otomobil üreticileri için ek gümrük vergisinde “yatırıma teşvik” düzenlemesi

    Çin menşeli otomobil ithalatına getirilen ek gümrük vergisi için yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile yatırım yapan markalara ek mali yükümlülük uygulanmayacak.
    Çinli otomobiller için ek gümrük vergisinde yeni düzenleme Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Çin menşeili elektrikli otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmişti. Bu kararın kapsamı geçtiğimiz ay genişletildi ve artık benzinli ve hibrit araçlar için de yüzde 40 ek vergi alınacak. Ek gümrük vergisi terimi ise geçtiğimiz günlerde değiştirilerek “ek mali yükümlülük” adını almıştı. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar ile Çin menşeli otomobil ithalatına getirilen ek mali yükümlülük için yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme, otomobil üreticilerini yatırım yapmaya çağırarak ek verginden kurtulma imkanı sağlıyor.

    Yeni düzenleme yatırıma teşvik ediyor

    Çin menşeli otomobil ithalatına ilişkin düzenlemeye göre elektrikli, hibrit veya içten yanmalı fark etmeksizin; Çin’den gelen tüm araçlara 7 Temmuz’dan itibaren yüzde 40 veya adet başı 7.000 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karar ile bu konuda önemli bir düzenleme yapılıyor.

    Çinli otomobiller için ek gümrük vergisinde yeni düzenleme Tam Boyutta Gör
    Düzenlemeye eklenen yeni maddede yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacağı belirtiliyor. Bunun anlamı ise şu; Türkiye’de yatırım yapan Çin menşeili otomobil üreticileri düzenleme ile getirilen yükümlülükten muaf olacak.

    Yatırım teşvik belgesi almak kolay ve kısa süren bir süreç değil. Halihazırda bu belgeyi almış olan firma yoksa düzenlemenin etkisi kısa vadede olmayacak diyebiliriz. Bununla birlikte Emre Özpeynirci’ye göre bu karar zaten vardı ve teşvik kapsamında gümrük vergisinden muaf olanlar ithalatta ek gümrük vergisi ödemiyordu. Bahsettiğimiz gibi “ek gümrük vergisi” geçtiğimiz günlerde “ek mali yükümlülük” olarak yeniden adlandırıldı. Özpeynirci’ye göre değişiklik de bundan kaynaklanıyor.

    Çinli BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmayı planladığı biliniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki firma ile de görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Eğer bu firmalar veya diğer üreticiler Türkiye’de yatırım yaparlarsa ek gümrük vergisi ödemeyecekler.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240705-5.pdf https://x.com/eozpeynirci/status/1809124567937360316
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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