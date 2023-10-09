435 beygirlik MG4 XPower'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Bu yılın son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkması planlanan MG4'ün performanslı versiyonu MG4 XPower, fiyat listesinde boy göstermeye başladı. Yeni MG4 XPower fiyatı 2.299.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

MG4 XPower, özellikleriyle neler sunuyor❓

320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını alan yeni MG4 XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. 160 km/s hızla sınırlı olan standart versiyonlar yerine 200 km/s hıza çıkabilen MG4 XPower, 64 kWsa kapasiteli bataryasıyla 385 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

Bu değerlerle, pazardaki en güçlü yüksek performanslı hatchback modellerden biri olmaya hazırlanan MG4 XPOWER’ın heyecan verici performansı, abartıdan uzak tasarım güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Yeni model, alışılagelmiş yüksek performanslı hatchback modellere kıyasla daha mütevazı ancak yine de gösterişli görünüyor.

Tam Boyutta Gör Zarif dış tasarım ve teknik geliştirmeler; “XPOWER” fren kaliperleri, çift renkli siyah tavan, yeni 18 inçlik alaşım jantlar ve cilalı süslemelere ek olarak özel ve MG tarihinde önemli bir yere sahip “Hunter Green” renk seçeneğini de içeriyor.

MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip. Gelişmiş güç-aktarma sistemi, yüksek performanslı hatchback modellere rakip bir performans sunuyor.

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Ayrıca gücü etkin bir şekilde dağıtmak ve virajda sürücü katılımını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş yeni teknolojik güncellemeler içeriyor. Yeni kalkış kontrolü işlevi performansa önemli katkılar sağlıyor. Bu sistemin etkisiyle yeni MG4 XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor. Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip. Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve üstün sürüş dengesi sağlıyor.

Yeniden ayarlanan yay ve amortisörler, daha sert viraj denge kolları ve daha keskin direksiyon olmak üzere yürüyen aksam kapsamlı bir şekilde güncellendi. Yüzde 25 oranında sertleştirilen süspansiyon sistemiyle de mevcut MG4 modellerinin beğenilen sürüş özellikleri yüksek performansa uyum sağlayabiliyor. MG’nin mühendislik ekibi, rejeneratif fren yazılımını da uygun koşullarda tek pedallı sürüşe izin verecek şekilde yeniden kalibre etti.

Artırılmış fren gücü sayesinde MG4 XPOWER, 100-0 km/s durma mesafesini sadece 33,9 metrede gerçekleştiriyor. Bu fren performansında hava kanallı 345 mm’lik diskler kadar, yuvarlanma verimliliğinden ödün vermeden muhteşem tutunma seviyeleri sunan yeni Bridgestone Turanza lastiklerin de payı var.

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435 beygirlik MG4 XPower'ın Türkiye fiyatı belli oldu