    7 kişilik Skoda Peaq'ten ilk detaylar: 600 km'ye kadar menzil

    Markanın en büyük ve en geniş modeli olacak tamamen elektrikli Skoda Peaq, 150 ile 220 kW arasında güç seçenekleri ve 600 km'ye kadar menzil sunacak. İşte Skoda Peaq özellikleri:

    Skoda, SUV ürün gamının zirvesinde konumlandırılacak Peaq modelinin ilk detaylarını paylaştı. Markanın en büyük ve en geniş modeli olacak tamamen elektrikli SUV, 2026 yılının ortasında ürün gamına katılacak.

    Vision 7S konsepti üzerine geliştirilen Peaq, Skoda’nın elektrikli model ailesini üst segmente doğru genişletirken, markanın 2026 yılı itibarıyla tamamen elektrikli model sayısını iki katına çıkarma hedefinde kilit rol oynayacak. MEB platformu üzerine geliştirilen ve Çekya'daki Mladá Boleslav tesisinde üretilecek Peaq, Skoda’nın elektrikli dönüşüm sürecinde stratejik bir model olarak öne çıkıyor.

    600 kilometrenin üzerinde menzil, 7 koltuk seçeneği

    Yaklaşık 4.9 metre uzunluğa sahip olan Peaq, beş veya yedi koltuklu konfigürasyon seçenekleriyle sunulacak. Model, 600 kilometrenin üzerinde menzil sunarak uzun yol performansında da iddialı bir konumda yer alıyor. Beş koltuklu versiyonda 1.010 litreye kadar ulaşan bagaj hacmiyle dikkat çeken Peaq, bu alanda markanın bugüne kadarki en yüksek bagaj hacmini sunuyor. Yedi koltuklu versiyonda ise 299 litrelik bagaj hacmine ek olarak, ön kaput altında 37 litrelik ek depolama alanı bulunuyor.

    Üç farklı güç seçeneği

    Skoda’nın yeni elektrikli SUV modeli Peaq, performans ve verimliliği bir arada sunan üç farklı güç aktarma seçeneğiyle geliyor. Model 60, 90 ve 90x olmak üzere üç farklı versiyonla sunulacak ve 150 kW ile 220 kW arasında değişen güç değerleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

    Peaq’in 90 ve 90x versiyonları, 600 kilometrenin üzerinde menzil sunarak uzun yol kullanımında güçlü bir alternatif oluşturuyor. Tüm versiyonlarda hızlı şarj altyapısı dikkat çekerken, model yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj seviyesine DC hızlı şarj ile yaklaşık 28 dakikada ulaşabiliyor. 60 versiyonunda ise bu süre 27 dakikaya kadar düşüyor.

    Elektrikli motorun sağladığı yüksek tork ve düşük ağırlık merkezi sayesinde Peaq, dinamik sürüş özellikleriyle de öne çıkıyor. Serinin en güçlü versiyonu olan dört tekerlekten çekişli 90x, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 6.7 saniyede ulaşarak performans odaklı kullanıcıları da hedefliyor.

    “Modern Solid” tasarım dilinin en güçlü yorumu

    Yeni Peaq, Skoda’nın “Modern Solid” tasarım dilinin en gelişmiş örneğini temsil ediyor. Aydınlatmalı siyah Tech-Deck ön yüz, ince dikey detaylar ve LED arka aydınlatma ile dikkat çekerken, 18 segmentli Matrix LED farlar tüm sürüş koşullarında yüksek görüş sunuyor. 19 inçten 21 inçe kadar uzanan aerodinamik jant seçenekleri ve toplam 10 farklı gövde rengi ile model, güçlü ve modern bir görünüm ortaya koyuyor.

    Konfor odaklı geniş yaşam alanı

    Skoda’nın yeni elektrikli amiral gemisi Peaq, içeride sunduğu geniş yaşam alanı ve konfor odaklı çözümleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 metreye ulaşan aks aralığı sayesinde özellikle ikinci ve üçüncü sıradaki yolcular için sınıfının üzerinde diz ve baş mesafesi sunuluyor.

    Peaq, kullanıcı beklentilerine göre şekillendirilebilen beş farklı kabin tasarımıyla sunuluyor. Tüm kabin seçeneklerinde ambiyans aydınlatması ve Skoda logolu ısıtmalı çok fonksiyonlu direksiyon standart olarak sunuluyor. Sportline versiyonunda üç kollu direksiyon ve rejeneratif frenleme kulakçıkları yer alırken diğer versiyonlarda iki kollu direksiyon tasarımına yer veriliyor.

    Yeni Skoda Peaq, uzun yolculukları daha konforlu ve keyifli hale getiren yeni nesil teknolojilerle donatılıyor. Modelde sunulan opsiyonel Relax Paketi, sürüş sırasında kabin içini adeta bir dinlenme alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Relax Paketi kapsamında AGR sertifikalı masaj fonksiyonlu koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ergonomik ayak destekleri, ön koltuk başlıklarına entegre yastıklar ve katlanabilir masa gibi donanımlar yer alıyor.

    Sistemin merkezinde ise altı farklı mod sunan entegre bir “wellness” uygulaması bulunuyor. Bu modlar dinlenme, esneme ve yeniden enerji kazanma gibi farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabiliyor. Uygulama aktif hale getirildiğinde, araç içi klima, ambiyans aydınlatması ve koltuk masaj fonksiyonları eş zamanlı olarak optimize edilerek bütüncül bir konfor deneyimi sunuluyor.

    Peaq ile birlikte Skoda tarihinde ilk kez premium ses sisteminde Sonos imzası yer alıyor. Ev tipi yüksek kaliteli ses sistemleriyle tanınan Sonos, bu proje kapsamında Skoda ile yakın iş birliği yaparak ses teknolojisini otomobil içi kullanım için özel olarak uyarladı. Ortaya çıkan sistem, markanın karakteristik net ses üretimini, dengeli bir dinleme deneyimi ve üç boyutlu, kapsayıcı bir akustik performansla birleştiriyor. Böylece Peaq, sadece konfor değil, aynı zamanda üst düzey bir ses deneyimi sunan bir mobil yaşam alanına dönüşüyor.

    Skoda Peaq’te yenilikçi teknolojiler

    Peaq’in öne çıkan bir diğer yeniliği ise Dynamic Shade Control teknolojisine sahip panoramik cam tavanı. Elektrokromik yapıya sahip bu sistem, elektrik akımı sayesinde camın ışık geçirgenliğini ayarlayabiliyor.

    Dokuz ayrı segmentten oluşan tavan, kullanıcıların üç farklı hazır mod arasında seçim yapmasına veya bilgi-eğlence ekranı üzerinden manuel olarak kişiselleştirme yapmasına imkan tanıyor. Skoda’nın bugüne kadar sunduğu en büyük panoramik cam tavan olma özelliğini taşıyan bu sistem, Peaq’in ferah kabin deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

    Peaq, gelişmiş dijital altyapısı ve kullanıcı odaklı teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Modelde yer alan yeni nesil Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi, kişiselleştirme seçenekleri ve geniş uygulama ekosistemiyle öne çıkıyor.

    Peaq ile birlikte sunulan yeni dijital mobil anahtar özelliği ise fiziksel anahtar ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Akıllı telefon veya akıllı saat üzerinden araca erişim sağlanabilirken, özellikle birden fazla sürücünün kullandığı araçlarda büyük kolaylık sunuluyor.

    Sürüşle ilgili temel bilgiler 10 inçlik dijital gösterge panelinden takip edilirken, merkezde konumlanan 13.6 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranı dokunsal kontrollerle kullanıcı deneyimini ileri taşıyor. Opsiyonel olarak sunulan artırılmış gerçeklik head-up display ise sürüş sırasında kritik bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtıyor.

