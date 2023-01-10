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    7 yıldır güncelleme alan Android telefon, kullanıcılarına veda ediyor

    2015'te tanıtılan Android telefon FairPhone 2, yedi yıldır yazılım güncellemesi alıyor. Şirket, artık telefona destek verilmeyeceğini duyurdu.                   
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    fairphone 2 mart 2023 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, Google ve diğer birkaç Android telefon üreticisi, 2023 yılı itibarıyla belli modellerde de olsa daha uzun süre yazılım güncellemesi dağıtılacağının sözünü verdi. 2015 yılında tanıtılan bir akıllı telefonun çok daha uzun süre Android güncellemesi aldığı ortaya çıktı.

    Mart 2023'te son güncellemesini alacak

    FairPhone, yedi senelik telefonu FairPhone 2 için son güncellemenin Mart 2023’te verileceğini duyurdu. En son Android 10’a güncellenen telefonun kullanıcıları bu tarihten sonra yazılım desteği alamayacak ancak cihazlarını normal şekilde kullanmaya devam edebilecek. Kullanıcıların düzeltileceğini umduğu hatalar umarız Mart 2023 güncellemesiyle düzeltilir. Cihazın güvenli açıklarına karşı korunmasız olacağını, bankacılık uygulamalarının kullanımının risk yaratacağını söylemeye gerek yok.

    Qualcomm Snapdragon 801 işlemcili Android telefon, Android 5.1 Lollipop ile çıkış yaptı, Mart 2022’de Android 10’a güncellendi.

    Kaynakça https://www.fairphone.com/en/2023/01/09/an-update-on-fairphone-2/ https://www.androidauthority.com/fairphone-2-stop-getting-updates-3264846/
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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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