7 yıldır güncelleme alan Android telefon, kullanıcılarına veda ediyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Google ve diğer birkaç Android telefon üreticisi, 2023 yılı itibarıyla belli modellerde de olsa daha uzun süre yazılım güncellemesi dağıtılacağının sözünü verdi. 2015 yılında tanıtılan bir akıllı telefonun çok daha uzun süre Android güncellemesi aldığı ortaya çıktı.

OnePlus, 2023 telefonları için güncelleme sözü verdi 1 ay önce eklendi

Mart 2023'te son güncellemesini alacak

FairPhone, yedi senelik telefonu FairPhone 2 için son güncellemenin Mart 2023’te verileceğini duyurdu. En son Android 10’a güncellenen telefonun kullanıcıları bu tarihten sonra yazılım desteği alamayacak ancak cihazlarını normal şekilde kullanmaya devam edebilecek. Kullanıcıların düzeltileceğini umduğu hatalar umarız Mart 2023 güncellemesiyle düzeltilir. Cihazın güvenli açıklarına karşı korunmasız olacağını, bankacılık uygulamalarının kullanımının risk yaratacağını söylemeye gerek yok.

Qualcomm Snapdragon 801 işlemcili Android telefon, Android 5.1 Lollipop ile çıkış yaptı, Mart 2022’de Android 10’a güncellendi.

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