7 yıldır güncelleme alan Android telefon, kullanıcılarına veda ediyor

Mart 2023'te son güncellemesini alacak
FairPhone, yedi senelik telefonu FairPhone 2 için son güncellemenin Mart 2023’te verileceğini duyurdu. En son Android 10’a güncellenen telefonun kullanıcıları bu tarihten sonra yazılım desteği alamayacak ancak cihazlarını normal şekilde kullanmaya devam edebilecek. Kullanıcıların düzeltileceğini umduğu hatalar umarız Mart 2023 güncellemesiyle düzeltilir. Cihazın güvenli açıklarına karşı korunmasız olacağını, bankacılık uygulamalarının kullanımının risk yaratacağını söylemeye gerek yok.
Qualcomm Snapdragon 801 işlemcili Android telefon, Android 5.1 Lollipop ile çıkış yaptı, Mart 2022’de Android 10’a güncellendi.Kaynakça https://www.fairphone.com/en/2023/01/09/an-update-on-fairphone-2/ https://www.androidauthority.com/fairphone-2-stop-getting-updates-3264846/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..