OnePlus, Samsung'un yolundan gidiyor: 4 yıl büyük güncelleme

Tam Boyutta Gör Samsung’un ardından OnePlus da telefonları için güncelleme taahhüdü verdi ancak bu, yeni modelleri kapsayacak.

Üst seviye modellerle sınırlı olacak

2023 ve daha yeni OnePlus telefonlar, 4 yıl büyük OxygenOS güncellemesi, 5 yıl güvenlik yamaları alacak. Bu güncelleme takvimine hangi modellerin dahil edildiği açıklanmadı ancak OnePlus 11 serisi gibi üst seviye telefonlara öncelik vermesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Samsung, Android güncellemelerini daha da hızlı dağıtmak istiyor 1 hf. önce eklendi

OnePlus, ayrıca 2023’ün ilk yarısında tanıtacağı OxygenOS 13.1 ile gelecek yenilikleri paylaştı. Spotify desteğiyle, yenilenmiş her zaman açık ekran (always on display), performansı artırmak için yapay zeka destekli bellek yönetimi, Dolby Atmos tabanlı uzamsal ses, ikinci nesil özel veri alanı, yeni Aquamorphic tasarım dili, OxygenOS 13.1 özellikleri arasında.

Samsung da üst seviye telefonları için 4 yıl Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi sunacağını duyurmuştu. Google, Pixel 6 serisinden bu yana 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi veriyor. Apple tarafında, iPhone’lar 5 yıl büyük güncelleme alıyor, eski modeller de ara ara kritik güvenlik güncellemeleri alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.