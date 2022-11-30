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    OnePlus, Samsung'un yolundan gidiyor: 4 yıl büyük güncelleme

    OnePlus, telefonlarına uzun süreli destek sözü veren Android satıcıları arasına katılıyor. 2023 ve sonrasında çıkacak belli OnePlus telefonlar, 4 yıl büyük yazılım güncellemesi alacak.
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    oneplus telefon android güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ardından OnePlus da telefonları için güncelleme taahhüdü verdi ancak bu, yeni modelleri kapsayacak.

    Üst seviye modellerle sınırlı olacak

    2023 ve daha yeni OnePlus telefonlar, 4 yıl büyük OxygenOS güncellemesi, 5 yıl güvenlik yamaları alacak. Bu güncelleme takvimine hangi modellerin dahil edildiği açıklanmadı ancak OnePlus 11 serisi gibi üst seviye telefonlara öncelik vermesi şaşırtıcı olmayacaktır.

    OnePlus, ayrıca 2023’ün ilk yarısında tanıtacağı OxygenOS 13.1 ile gelecek yenilikleri paylaştı. Spotify desteğiyle, yenilenmiş her zaman açık ekran (always on display), performansı artırmak için yapay zeka destekli bellek yönetimi, Dolby Atmos tabanlı uzamsal ses, ikinci nesil özel veri alanı, yeni Aquamorphic tasarım dili, OxygenOS 13.1 özellikleri arasında.

    Samsung da üst seviye telefonları için 4 yıl Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi sunacağını duyurmuştu. Google, Pixel 6 serisinden bu yana 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi veriyor. Apple tarafında, iPhone’lar 5 yıl büyük güncelleme alıyor, eski modeller de ara ara kritik güvenlik güncellemeleri alıyor.

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    StaatSanWalt 1 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 18 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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