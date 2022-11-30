OnePlus, Samsung'un yolundan gidiyor: 4 yıl büyük güncelleme

Üst seviye modellerle sınırlı olacak
2023 ve daha yeni OnePlus telefonlar, 4 yıl büyük OxygenOS güncellemesi, 5 yıl güvenlik yamaları alacak. Bu güncelleme takvimine hangi modellerin dahil edildiği açıklanmadı ancak OnePlus 11 serisi gibi üst seviye telefonlara öncelik vermesi şaşırtıcı olmayacaktır.
OnePlus, ayrıca 2023’ün ilk yarısında tanıtacağı OxygenOS 13.1 ile gelecek yenilikleri paylaştı. Spotify desteğiyle, yenilenmiş her zaman açık ekran (always on display), performansı artırmak için yapay zeka destekli bellek yönetimi, Dolby Atmos tabanlı uzamsal ses, ikinci nesil özel veri alanı, yeni Aquamorphic tasarım dili, OxygenOS 13.1 özellikleri arasında.
Samsung da üst seviye telefonları için 4 yıl Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi sunacağını duyurmuştu. Google, Pixel 6 serisinden bu yana 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi veriyor. Apple tarafında, iPhone’lar 5 yıl büyük güncelleme alıyor, eski modeller de ara ara kritik güvenlik güncellemeleri alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam