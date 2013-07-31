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700 milyonluk China Mobile'dan Apple açıklaması

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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700 milyonluk China Mobile'dan Apple açıklaması
 

Hatırlanacağı gibi dün Tim Cook, sessiz sedasız Çin’e üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdiğinin ortaya çıktığını aktarmıştık.Yapılan bu ziyaretle ilgili bugün ilk resmi açıklama Çin’den geldi.

700 milyon abonesi ile dünyanın en büyük servis sağlayıcısı olan China Mobile, kurum içinde yaptığı bilgilendirmede başkanları Xi Guohua ile Tim Cook’un kurumsal konuları masaya yatırmak için görüşme yaptıklarını açıkladı. Reuters tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, kurumsal konularla ilgili detaylı bilgi verilmezken; mevcut şartlar itibariyle görüşmenin China Mobile’ın iPhone satışı merkezinde şekillenmiş olması güçlü ihtimal dahilinde.

Bilindiği gibi Apple, Çin’de China Unicom ve China Telecom ile iPhone satışı konusunda işbirliği yapıyor. Ancak 700 milyon abonesi bulunan China Mobile ile anlaşma sağlanmadığı için China Mobile, ülkede iPhone satışı yapamıyor.

Özellikle abone sayısı gözönüne alındığında Apple ile China Mobile arasındaki herhangi bir anlaşma ile eylül ayında tanıtılacağı büyük ölçüde kesinleşen uygun fiyatlı iPhone 5C ve 7.nesil iPhone’un etkisiyle birlikte Apple’ın iPhone satış sayısının ülkede, buna paralel olarak da dünya genelinde, çok daha artması muhtemel görünüyor.

Apple, haziran çeyreğinde Hong Kong ile Tayvanı’da içeren Büyük Çin bölgesinden nisan çeyreğine göre %19 düşüş ile 5 milyar dolar gelir elde etmiş; bu gelir, Apple’ın toplam gelirinin yaklaşık %13’ünü oluşturmuştu.


http://www.reuters.com/article/2013/07/31/apple-china-idUSB9N0FP01H20130731?source=email_rt_mc_body Yorum Yaz
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onsos1100 6 yıl en beğenilen dschannel
dschannel
apple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyor
koyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ram
sd kart babalar gibi telefon olur

Bunu alın burdan ayak altında ezilmesin
dschannelapple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyorkoyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ram...
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Leskodjer 6 yıl makescakes
makescakes
ios'danmı vazgeçmeli ? bunu biri hastaneye kaldırsın.

İroni (Eski Yunanca: eironeía), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahdan farkı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır. İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı çizer.
Sokrates'in diyalog yöntemi iki aşamadan oluşur. Birincisi ironidir. Sokrates, muhatabının kesin doğru olduğunu düşündüğü bilgileriyle ilgili çeşitli sorular sorarak bu bilgilerin gerçekte tartışmaya açık olduğunu kanıtlar.[kaynak belirtilmeli] İkinci aşama ise maiotiktir. Sokrates bu aşamada yine ustaca sorduğu sorularla muhatabının zihninde doğuştan var olduğunu düşündüğü gizli bilgileri ortaya çıkarır.
tr.wikipedia.org/...
makescakesios'danmı vazgeçmeli ? bunu biri hastaneye kaldırsın.İroni (Eski Yunanca: eironeía), söylenenin tam tersinin kastedi...
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Eryigitttt 6 yıl dschannel
dschannel
apple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyor
koyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ram
sd kart babalar gibi telefon olur

Yani bu adamlar dogup buyumus ceo olmus, dunya capinda bir sirketleri var, milyonlarca kullaniciya telefon satiyorlar. Milyarlarca dolar senede cikardigi tek telefondan gelir elde ediyorlar. Ve bu adamlar telefondan anlamiyor?
Ama sen anliyorsun oylemi, vallahi neremle gulecegimi sasirdim.
dschannelapple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyorkoyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ram...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
700 milyon abone sadece %1'i iphone alsa 7 milyon eder apple bulmuş yine madeni
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DH Misafiri 6 yıl
700 milyon abone varsa 700 milyon telefon vardır .dahi mode on
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DH Misafiri 6 yıl
dschannel
apple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyorkoyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ramsd kart babalar gibi telefon olur

elma böyle telefon çıkarsa donunuzu satar alırsınız hemen ama adamı eksilemişsiniz ben android severim ben de alırım böyle gelse
belki 8 çekirdek 2 gb ram gereksiz ios için ama elma 200 dolara mal ettiği telefonu 2000 tl üstüne satıyor(avrupada 650 euro bildiğim kadarıyla) 2000 tl nin hakkı adamın yazdığı özelliklerdir
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myfranco 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

dschannel

apple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyorkoyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ramsd kart babalar gibi telefon olur


elma böyle telefon çıkarsa donunuzu satar alırsınız hemen ama adamı eksilemişsiniz ben android severim ben de alırım böyle gelse
belki 8 çekirdek 2 gb ram gereksiz ios için ama elma 200 dolara mal ettiği telefonu 2000 tl üstüne satıyor(avrupada 650 euro bildiğim kadarıyla) 2000 tl nin hakkı adamın yazdığı özelliklerdir

Şu misafir hesabını kapatmalı. Gerekli gereksiz herkes birşeyler yazıyor. Sanki diğerleri 2000 liraya satılan telefonu 1000$'a mal ediyor.
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akgun2347 6 yıl
gel pc pc
dschannel apple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyor koyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ram sd kart babalar gibi telefon olur
güldürdün hocam

8 çekirdek koy diyorsunuzda seneye 16 koysa samsung ideal 16 mı olacak arkadaşım sentetik test yarışı ile telefon alınmaz ihiyacına bakarsın ona göre alırsın facebook twittera girmek için 8 çekirdek lazım değil bu malzeme mühendisleri optimum seviyeyi bulur ona göre telefon çıkarır apple tek telefonda ideal seviyeyi yakalamaya çalışıyor en hızlı en güçlü yapmayı değil.
ve 1 dolarlık ek maliyet 70 milyon cihazda 70 milyon dolar demek adamlar bunları hesaba katıp cent üzerinden hesap yapıyor
ios 512 ram ile çok stabil çalışırken android 2gb ram ile ancak stabil çalışıyor.
her firma kendi kitlesini oluşturur.senin hayalin galaxy s4 donanımına ios yüklemek olursa iyi olur.orası ayrı
saygılar
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cosmik 6 yıl
3 yıldır birkez bile Iphonun biryerlerine birşeyler sokma ihtiyacım olmadı, sd card gibi.
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onur01651 6 yıl
"iPhone 5C ve 7.nesil iPhone’un" dedi, 2 telefon?
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balcis 6 yıl
jolawe
iphone 5c sadece çinde satılırsa hiç şaşırmam...

epey düşük de olsa akla gelen ihtimallerden biri bu, c, color'a tutsa da iphone 5 china'ya da uyuyor :)
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makaramasuko 6 yıl
dschannel
apple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyorkoyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ramsd kart babalar gibi telefon olur

hmm ins cnım ya :)
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V4LKyR 6 yıl
Evet, anlaşıldı. Demekki Apple bu iPhone 5C'yi China Mobile'ın abonelerine ulaşabilmek için çıkardı. Dile kolay, tam 700 milyon abone. %10'u bile alsa bu sayı 70 milyon eder. 70 milyon adet telefon satışı. Apple değil yeni bir model, yeni bir şirket bile kurar bunun için.
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matmuhendisi 6 yıl
Zıplayan fil
dschannel apple telefon işinden anlamıyor sonra niye satışlarımız düştü diyor koyacaksın 5 inç ekran koy 8 çekirdekli işlemci 2 gb ram sd kart babalar gibi telefon olur
+1 Artık İOStan da vazgeçmeli, Androide geçmeli...

adam güzel ironi yapmış millet eksilemiş :S
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bu adamın bu ülkeye geldiğini sanmıyorum.geçen Fatih Projesinde gelenler içinde yoktu.bir zamanların taklit telefoncusu Çin şu an piyasanın yükselen değeri.bizim ülke ise 33333.dünya ülkesi konumunda çıkamıyor.teknoloji dışında herşeyin yazıldığı tartışıldığı bir ülkeye hiçbir firmanın yolu düşmedikçe değer vermez buda son derece normal.
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