700 milyonluk China Mobile'dan Apple açıklaması

Hatırlanacağı gibi dün Tim Cook, sessiz sedasız Çin’e üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdiğinin ortaya çıktığını aktarmıştık.Yapılan bu ziyaretle ilgili bugün ilk resmi açıklama Çin’den geldi.

700 milyon abonesi ile dünyanın en büyük servis sağlayıcısı olan China Mobile, kurum içinde yaptığı bilgilendirmede başkanları Xi Guohua ile Tim Cook’un kurumsal konuları masaya yatırmak için görüşme yaptıklarını açıkladı. Reuters tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, kurumsal konularla ilgili detaylı bilgi verilmezken; mevcut şartlar itibariyle görüşmenin China Mobile’ın iPhone satışı merkezinde şekillenmiş olması güçlü ihtimal dahilinde.

Bilindiği gibi Apple, Çin’de China Unicom ve China Telecom ile iPhone satışı konusunda işbirliği yapıyor. Ancak 700 milyon abonesi bulunan China Mobile ile anlaşma sağlanmadığı için China Mobile, ülkede iPhone satışı yapamıyor.

Özellikle abone sayısı gözönüne alındığında Apple ile China Mobile arasındaki herhangi bir anlaşma ile eylül ayında tanıtılacağı büyük ölçüde kesinleşen uygun fiyatlı iPhone 5C ve 7.nesil iPhone’un etkisiyle birlikte Apple’ın iPhone satış sayısının ülkede, buna paralel olarak da dünya genelinde, çok daha artması muhtemel görünüyor.

Apple, haziran çeyreğinde Hong Kong ile Tayvanı’da içeren Büyük Çin bölgesinden nisan çeyreğine göre %19 düşüş ile 5 milyar dolar gelir elde etmiş; bu gelir, Apple’ın toplam gelirinin yaklaşık %13’ünü oluşturmuştu.

http://www.reuters.com/article/2013/07/31/apple-china-idUSB9N0FP01H20130731?source=email_rt_mc_body