737 MAX’ın sertifikasyon uçuşları nihayet başladı

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Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Boeing’in çok satan uçağı 737 MAX’ın uçuşuna Mart 2019 itibariyle son verilmişti. İki kazanın da sorumlusu olduğu düşünülen uçuş kontrol sistemini değiştiren ve diğer iyileştirmelerle birlikte sertifikasyon uçuşu gününü bekleyen Boeing sevindirici haber nihayet geldi.

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Boeing 737 MAX’ı yeniden gökyüzüne çıkaracak sertifikasyon uçuşu, yakında gerçekleştirilebilir

Federal Havacılık Dairesi (FAA) 29 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariye uçağın sertifikasyon uçuşlarına başladığını duyurdu. Uçağın havalanmasıyla birlikte yükselen Boeing hisseleri de bugün itibariyle %10’luk bir artış yaşadı.

Boeing'i Eylül ayına kadar devam edecek bir süreç bekliyor

Oldukça sancılı geçen süreç ve ardı ardına gelen ertelemeler sonunda havalanan uçakla ilgili konuşan FAA yetkilileri, “Kurumumuz oldukça ince elenip sık dokunacak bir süreçte Boeing’in ortaya koyduklarını gerekli olan süre boyunca inceleyecek. 737 MAX’ın yeniden uçuşuna ancak sertifikasyon sürecinin gerektirdiği her şeye harfiyen uyulduğunu gördüğümüz takdirde izin vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

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TSi 20.00’da Seattle’dan havalanan ilk uçakla birlikte önümüzde üç gün daha devam edecek sertifikasyon uçuşları, 737 MAX’ın yeniden göklere dönmesi için yeterli olmayacak. Haftalar alacağı tahmin edilen incelemelerin sonucunda uçağa yeşil ışık yakılması için en erken zamanın, Eylül ayı olacağı telaffuz ediliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle de sert bir darbe yiyen ve yüzlerce sipariş iptaliyle karşı karşıya kalan Boeing, bakalım bu sefer istediği sonucu elde edip eski günlerine dönme yönünde önemli görülen bu ilk adımı sağlam atabilecek mi?

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