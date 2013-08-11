Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

7.nesil iPhone, parmak izi okuyuculu safir kaplama home tuşu ile geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3b
1
100
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
7.nesil iPhone, parmak izi okuyuculu safir kaplama home tuşu ile geliyor

2007'den bu yana satışa sunulan tüm iPhone'ların en zayıf noktası olan home tuşu, 10 eylülde lanse edilmesi beklenen 7.nesil iPhone'la birlikte büyük bir değişim gösterecek. KGI Securities'in önde gelen analistlerinden ve Apple konusunda karnesi pekiyilerle dolu olan Ming-Chi Kuo'nun son kaleme aldığı rapora göre Apple, 7.nesil iPhone ile safir kaplama, konveks home tuşu kullanmaya başlayacak.

2007 yılından bu yana tüm iPhone'larda konkav home tuşuna yer veren Apple, konveks home tuşu sayesinde mevcut tasarıma göre çok daha fazla boş alan yaratabilecek. Bu sayede konveks home tuşu iPhone 5S'in önemli özelliklerinden biri olması beklenen parmakizi sensörünün konumlandırılması konusundan önemli bir zorluğun giderilmesini sağlayacak.

Tabiki home tuşundaki değişim sadece konveksle ilgili olmayacak. Konveks yapıların çizilmeye daha yatkın olmasından ötürü Apple'ın güçlü bir malzeme ile home tuşunu koruma altına alması gerekiyor. Apple, bu tercihini de, iddiaya göre, safirden yana kullancak. Normalde home tuşunu polimer ile koruma altına alan firma; sertlik açısından elmastan sonra en değerli ikinci taş olan, dayanım açısından ise elmastan daha iyi olan safir sayesinde hem home tuşunun çizilmelere karşı direncini arttıracak, hem de home tuşunda yer alan parmak izi sensörünün zarar görmesinin önüne geçecek.

Hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz sene 356 milyon dolara, akıllı sensörleri ile mobil cihaz güvenliği üzerine çalışan AuthenTec firmasını satın almıştı. Bu satın alımın ilk meyvesini taşıyan 7.nesil iPhone (iPhone 5S, iPhone 6 ya da başka bir isim...) ile uygun fiyatlı ve hali hazırda iPhone 4, iPhone 4S ve iPhone 5'in yerini alacak olan uygun fiyatlı iPhone olan iPhone 5C'nin 10 Eylül'de lanse edilmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Steve Paul Jobs 6 yıl en beğenilen
adamlar safir kullanıyor elmastan sonra en değerli, samsung plastik kullanıyor çöpten sonra daha değerli
4 Yanıt Yanıtla +167
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
Bir tek parmak izlerimizi toplamadiklari kalmıştı oda tamam.
1 Yanıt Yanıtla +78
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Home tusu yerine ekrani tamamen cizilmez , kirilmaz ve su gecirmez yapsalar insanlarin cok daha fazla isine yarar.Birde artik su pili en azindan 2500mah yapmalari gerekiyor.
Home tusu yerine ekrani tamamen cizilmez , kirilmaz ve su gecirmez yapsalar insanlarin cok daha fazla isine yarar.Birde artik su pili en azindan 2500mah yapmala...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
suleymanslymn 6 yıl
Delinin biri kuyuya taş atıyor,40 akıllı yok plasik yok şu kadar büyük olsun tartışıyor konuyla alakası olmadan.Ortada fol yok yumurta yok parmak izini tarışıyorsunuz konu açıyorsunuz burada.Yazanların çoğu da burada telefon almayacak boş insanlar.İstediğiniz kadar tartışın gerçeği bu.İlanınız varsa koyun yada kesinleşmiş haberleri okuyun ama ne olacağı belirsiz konularda boş sohbet yapmayın.Tartışılacak konu kalmadı parmak izi okuyucu varmı yok mu onu tartışıyorsunuz.Siz ne kadar konuşursanız konuşun adamlar bildiği gibi çıkaracak telefonu,emin olun parmak izi okuyucu da olmayacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mac00 6 yıl suleymanslymn
Senin gibi teknoloji dışı arkadaşlar neden gelir buralara yorum yapar anlamıyorum.
Noldu adamlar çıkardı işte parmak izi sensörünü, yorum yapıyosun bilip bilmeden bide aynı şeyle millete ithamda bulunuyon.
Bugün icat edilen özellikle telefondaki özellikler bir zamanlar hayalden ibaretti. 3310'ların zamanını hatırla, bugünkü en basit teknoloji bile o zaman bile saçma gelirdi. Nokia renkli ışıklı telefon çıkardığında bile ağzım açık kaldıydı.

Olmaz yapılmaz, olmayacak diyeceğine yaparlarsa helal olsun de geç.
sana diyeceğim,
Biliyosan konuş örnek alsınlar, bilmiyosan sus adam sansınlar. Yok mu benle aynı fikirde olan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zulfiquarr 6 yıl
Shady
muratzilla konveks? konkav? bunlar Türkçe kelime değil, ingilizce kelimelerin Türkçe okunuşu. Bir zahmet ne anlama geldiklerinide parantez içerisinde belirtseydiniz.
Merhabalar, Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelime diğer dillerden dilimize geçen kelimelerdir. Örneğin kullanıcı adınızda yer alan murat kelimesi de Arapça kökenlidir ancak dilimize yerleşmiştir. Haliyle kimse sizin karşınıza çıkıp neden murat yerine istek demiyorsunuz? diye sormuyor. Konveks, konkav kelimeleri de böyledir. Aslen Fransızca olan bu kelimeler dilimize yerleşmiş, hatta TDK sözlüklerinde yer verir olmuştur. Konveks ve konkav hakkında bilgi için: m.tdk.org.tr/... İyi forumlar.

biri iç bükey biri dış bükey. tartışma bitmiştir. şimdi dağılın !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zulfiquarr 6 yıl
[_HadeS_]
GreenHeart
kablosuzadam
Steve Paul Jobs adamlar safir kullanıyor elmastan sonra en değerli, samsung plastik kullanıyor çöpten sonra daha değerli
Safir kıymetli mineraldir ama söylediğiniz kadar değil. Apple ı yüceltmek pahasına saçma bilgiler vermeyin.
Plastik ne kadar değerli?
iPhone kasayı istediği kadar değerli malzemeden yapsın, iphone kullanıcılarının %90ı yine o plastik kapaklardan alıp takıcaklar. Ee ne anladım ben pahalı metal malzemeden, cam malzemeden o zaman

kesinlikle katılıyorum. ben o sebeple koruyucu kılıfa karşıyım. insanlar kaliteden bahsediyorlar fakat bok attıkları çöp dedikleri plastiklerle kaplıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wswswq 6 yıl
grezimonk
parası ço kıt zeka teknolojiden anlamayan gösteriş meraklısı görürsen elinde iPHONE vardır... sorsan bi alo demeyi bile beceremez... gönüllü olarak 7/24 dinlenirler şimdide parmak izlerini paylaşıyorlar... yakında dna kontrollü modelle dna kodlarınıda paylaşırlar... :)

Arkadaşım öncelikle bir sorundan bahsetmek gerekirse 1- Android lerin uzaktan mikrofonu etkinleştirilebiliyor 2- Virüs bulaşabiliyor 3- Playstore da ne idüğü belirsiz uygulamaların bir çok izni kurulum esnasında istemesi.
sayarda sayarız. 3-5 Budala kullanıyor diye iphone pardon (ios :)) kullanmıyoruz. Aksine büyük ekranlı plastik androidler hoşuma gitsede o ios yok mu ios işte bütün mesele bu!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wswswq 6 yıl
lostkate34
Ben home tusuna basmaya kıyamam abi, assistive touch neyime yetmiyor.

2 yıldır home tuşunu kullanıyorum, tuşa abanmadıktan sonra bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lostkate34 6 yıl wswswq
wswswq
lostkate34
Ben home tusuna basmaya kıyamam abi, assistive touch neyime yetmiyor.

2 yıldır home tuşunu kullanıyorum, tuşa abanmadıktan sonra bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.

Ben narin narin bassamda bozuluyor abi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wswswq 6 yıl
muratzilla
Erchamion
muratzilla konveks? konkav? bunlar Türkçe kelime değil, ingilizce kelimelerin Türkçe okunuşu. Bir zahmet ne anlama geldiklerinide parantez içerisinde belirtseydiniz.
Tamam Türkçe hassasiyetiniz güzel. Ancak bu terimler yaygınlaşmış, TDK tarafından kabul görmüş kelimelerdir. Bu durumda insanlara tavsiye verebilirsiniz Şu kullanılırsa daha güzel olur. diye. Ama eleştiremezsiniz. Eleştirme zamanı geçmiştir
İletişim fakültesi okumadıysanız, haber yazımı dersi almadıysanız bu önerilerim sizi alakadar etmiyor. Bunun Türkçe hassasiyeti ile alakası yok, haber yazımı ile alakası var.

konuya binaen, okulda bunları içbükey dışbükey olarak öğretiyorlar...
dersleri iyi dinlmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grezimonk 6 yıl
parası ço kıt zeka teknolojiden anlamayan gösteriş meraklısı görürsen elinde iPHONE vardır... sorsan bi alo demeyi bile beceremez... gönüllü olarak 7/24 dinlenirler şimdide parmak izlerini paylaşıyorlar... yakında dna kontrollü modelle dna kodlarınıda paylaşırlar... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axiprens 6 yıl
myfranco
Komi
OsbourneReynolds
carter Apple, küçük ekranlı telefon üretme inadını da bir bıraksa çok daha iyi olacak. Elimin yarısı kadar olan telefonda oyun oynamak ne kadar zevkli olabilir?
Cidden ne alakası var? Asıl bu kullanıcı tipi yüzünden tüm cep telefonları tablet telefona dönmüş durumda. Adı üzerinde hala anlamıyorlar mu bu insanlar CEP telefonu.. Cep cep... Cebimizde taşıyoruz biz onu. İstemiyoruz dev gibi telefonlar. Ben o tablet telefonları kulağıma götürürken utanırım resmen. Götüreni görürsem de yüzümde hafif bir gülümse belirir o ne vaziyettir yüzünü kaplıyor telefon diye düşünürüm. Dev ekranlı telefon arayışındaysanız Samsung, HTC vb.. firmaların Android işletim sistemli SÖZDE cep(aslında tablet) telefonlarına yönelin lütfen. Appleın ekranı olması gerektiğinden büyük yapMAmakla suçlamayın. O ekranlar hakikatten olması gerektiği gibi. Saygılar.
Evet, büyük telefonlar kötü bence de ama iPhone 4.3 olmalı. Gerçekten küçük kalıyor ve zevk vermiyor.
eksi vermişsiniz ama 4.3 güzel bir boyut. 5 ve üstüne ben de cidden karşıyım. Ele avuca sığmıyor.

Bence en ideali Nokia lumia gibi... 4,5 inç.. Bence süper olurdu..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 6 yıl axiprens
axiprens

myfranco

Komi
OsbourneReynolds
carter Apple, küçük ekranlı telefon üretme inadını da bir bıraksa çok daha iyi olacak. Elimin yarısı kadar olan telefonda oyun oynamak ne kadar zevkli olabilir?
Cidden ne alakası var? Asıl bu kullanıcı tipi yüzünden tüm cep telefonları tablet telefona dönmüş durumda. Adı üzerinde hala anlamıyorlar mu bu insanlar CEP telefonu.. Cep cep... Cebimizde taşıyoruz biz onu. İstemiyoruz dev gibi telefonlar. Ben o tablet telefonları kulağıma götürürken utanırım resmen. Götüreni görürsem de yüzümde hafif bir gülümse belirir o ne vaziyettir yüzünü kaplıyor telefon diye düşünürüm. Dev ekranlı telefon arayışındaysanız Samsung, HTC vb.. firmaların Android işletim sistemli SÖZDE cep(aslında tablet) telefonlarına yönelin lütfen. Appleın ekranı olması gerektiğinden büyük yapMAmakla suçlamayın. O ekranlar hakikatten olması gerektiği gibi. Saygılar.
Evet, büyük telefonlar kötü bence de ama iPhone 4.3 olmalı. Gerçekten küçük kalıyor ve zevk vermiyor.
eksi vermişsiniz ama 4.3 güzel bir boyut. 5 ve üstüne ben de cidden karşıyım. Ele avuca sığmıyor.


Bence en ideali Nokia lumia gibi... 4,5 inç.. Bence süper olurdu..

Ben de bu yüzden Nokia Lumia 920 aldım. iPhone keşke 4.3" olsaydı o zaman onu alabilirdim bence 4.3" gayet ideal boyut. Yakında o boyuta çıkacaktır zaten bu durumda eksi veren kişi de bunu övmeye kalkışır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
telefon telefon ya konuşacaz sadece yatırım yapmıcaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 6 yıl
sangokudbgt
bütün fenerbahçeliler olarak iphone 6nın çıkmasını bekliyoruz. Çünkü iphone 6sin habercisi olacak
5s gibi modeller ile vakit kaybettirmesinler.

ezik her yerde ezik işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3022 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 5S ve
5 etiket daha Apple iphone 4s iPhone 4 iphone 5c iphone 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG G2: Yeni nesil süper telefon tüm detaylarıyla video incelememizde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim