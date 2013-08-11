7.nesil iPhone, parmak izi okuyuculu safir kaplama home tuşu ile geliyor

2007'den bu yana satışa sunulan tüm iPhone'ların en zayıf noktası olan home tuşu, 10 eylülde lanse edilmesi beklenen 7.nesil iPhone'la birlikte büyük bir değişim gösterecek. KGI Securities'in önde gelen analistlerinden ve Apple konusunda karnesi pekiyilerle dolu olan Ming-Chi Kuo'nun son kaleme aldığı rapora göre Apple, 7.nesil iPhone ile safir kaplama, konveks home tuşu kullanmaya başlayacak.
2007 yılından bu yana tüm iPhone'larda konkav home tuşuna yer veren Apple, konveks home tuşu sayesinde mevcut tasarıma göre çok daha fazla boş alan yaratabilecek. Bu sayede konveks home tuşu iPhone 5S'in önemli özelliklerinden biri olması beklenen parmakizi sensörünün konumlandırılması konusundan önemli bir zorluğun giderilmesini sağlayacak.
Tabiki home tuşundaki değişim sadece konveksle ilgili olmayacak. Konveks yapıların çizilmeye daha yatkın olmasından ötürü Apple'ın güçlü bir malzeme ile home tuşunu koruma altına alması gerekiyor. Apple, bu tercihini de, iddiaya göre, safirden yana kullancak. Normalde home tuşunu polimer ile koruma altına alan firma; sertlik açısından elmastan sonra en değerli ikinci taş olan, dayanım açısından ise elmastan daha iyi olan safir sayesinde hem home tuşunun çizilmelere karşı direncini arttıracak, hem de home tuşunda yer alan parmak izi sensörünün zarar görmesinin önüne geçecek.
Hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz sene 356 milyon dolara, akıllı sensörleri ile mobil cihaz güvenliği üzerine çalışan AuthenTec firmasını satın almıştı. Bu satın alımın ilk meyvesini taşıyan 7.nesil iPhone (iPhone 5S, iPhone 6 ya da başka bir isim...) ile uygun fiyatlı ve hali hazırda iPhone 4, iPhone 4S ve iPhone 5'in yerini alacak olan uygun fiyatlı iPhone olan iPhone 5C'nin 10 Eylül'de lanse edilmesi bekleniyor.
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Noldu adamlar çıkardı işte parmak izi sensörünü, yorum yapıyosun bilip bilmeden bide aynı şeyle millete ithamda bulunuyon.
Bugün icat edilen özellikle telefondaki özellikler bir zamanlar hayalden ibaretti. 3310'ların zamanını hatırla, bugünkü en basit teknoloji bile o zaman bile saçma gelirdi. Nokia renkli ışıklı telefon çıkardığında bile ağzım açık kaldıydı.
Olmaz yapılmaz, olmayacak diyeceğine yaparlarsa helal olsun de geç.
sana diyeceğim,
Biliyosan konuş örnek alsınlar, bilmiyosan sus adam sansınlar. Yok mu benle aynı fikirde olan.
biri iç bükey biri dış bükey. tartışma bitmiştir. şimdi dağılın !
kesinlikle katılıyorum. ben o sebeple koruyucu kılıfa karşıyım. insanlar kaliteden bahsediyorlar fakat bok attıkları çöp dedikleri plastiklerle kaplıyorlar.
Arkadaşım öncelikle bir sorundan bahsetmek gerekirse 1- Android lerin uzaktan mikrofonu etkinleştirilebiliyor 2- Virüs bulaşabiliyor 3- Playstore da ne idüğü belirsiz uygulamaların bir çok izni kurulum esnasında istemesi.
sayarda sayarız. 3-5 Budala kullanıyor diye iphone pardon (ios :)) kullanmıyoruz. Aksine büyük ekranlı plastik androidler hoşuma gitsede o ios yok mu ios işte bütün mesele bu!
2 yıldır home tuşunu kullanıyorum, tuşa abanmadıktan sonra bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.
Ben narin narin bassamda bozuluyor abi..
konuya binaen, okulda bunları içbükey dışbükey olarak öğretiyorlar...
dersleri iyi dinlmek lazım.
Bence en ideali Nokia lumia gibi... 4,5 inç.. Bence süper olurdu..
Ben de bu yüzden Nokia Lumia 920 aldım. iPhone keşke 4.3" olsaydı o zaman onu alabilirdim bence 4.3" gayet ideal boyut. Yakında o boyuta çıkacaktır zaten bu durumda eksi veren kişi de bunu övmeye kalkışır.
ezik her yerde ezik işte...
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