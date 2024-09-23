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    iPhone 16 Pro'da dokunmatik ekran sorunu: Şikayetler hızla artıyor

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kullanıcıları, yeni telefonlarındaki ekranların tepki verme konusunda sorun yaşadığından şikayetçi. Sorunun donanımsal değil yazılımla ilgili olduğu düşünülüyor.
    iPhone 16 Pro'da dokunmatik ekran sorunu: Şikayetler artıyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın son modeli iPhone 16 Pro, dokunmatik ekran tepkisi konusunda kullanıcılardan şikayet alıyor. Aralıklı olarak görülen sorun, cihazın belirli dokunuşlara ve kaydırmalara yanıt vermemesini içeriyor. Bu sorun sanal klavyede kaydırma, sürükleme, düğmeye basma ve yazma gibi çeşitli işlevleri etkiliyor.

    Sorun tüm ekran kenarlarını etkiliyor

    iOS'taki yanlışlıkla dokunmayı reddetme algoritmasının aşırı hassas olduğu ve bu nedenle kasıtlı dokunmaların göz ardı edildiği görülüyor. Bu sorun, kullanıcıların cihazlarını kullanırken istemeden ekranın başka yerlerine dokunması sonucu ortaya çıkıyor.

    Dokunmatik ekran sorunu iPhone 16 Pro'nun dört ekran kenarını da eşit şekilde etkiliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, parmakları ekranın sağ tarafındaki Kamera Kontrolü'ne yakın olduğunda belirli sorunlarla karşılaştıklarını bildirdiler. Ancak ekranın diğer kısımlarına istem dışı temas da bu sorunu tetikleyebilir.

    Böyle bir durumda telefonun yazılımı, ekrandaki yeni dokunuşları kısa bir süreliğine görmezden geliyor ve bu da dokunma ve kaydırma hareketlerinin kaçırılmasına yol açıyor. iPhone 16 Pro'nun daha ince ekran çerçeveleri, bu dokunmatik ekran sorununu daha da kötüleştirebilir.

    İnce tasarım, kullanıcıların yanlışlıkla ekranın kenarlarına temas etmesini kolaylaştırıyor ve dokunmaya karşı hassasiyeti tetikliyor. Bu sorun, kullanıcıların doğal olarak telefonu parmaklarını yanlarına dolayarak tutmaları sonucu ortaya çıkabiliyor. Kılıf takmadan telefon kullanıldığında bu durum daha sık yaşanıyor çünkü parmaklar bu ince çerçevelerin üzerine rahatlıkla gelebiliyor.

    Dokunmatik ekran sorunu hem iOS 18 hem de iOS 18.1 beta sürümünü çalıştıran iPhone'larda bildirildi. Bu sorun yalnızca telefon kilidi açıldığında ve kullanımdayken ortaya çıkıyor. Apple'ın sorunu bir yazılım güncellemesiyle çözmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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