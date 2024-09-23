iPhone 16 Pro'da dokunmatik ekran sorunu: Şikayetler hızla artıyor

Sorun tüm ekran kenarlarını etkiliyor
iOS'taki yanlışlıkla dokunmayı reddetme algoritmasının aşırı hassas olduğu ve bu nedenle kasıtlı dokunmaların göz ardı edildiği görülüyor. Bu sorun, kullanıcıların cihazlarını kullanırken istemeden ekranın başka yerlerine dokunması sonucu ortaya çıkıyor.
Dokunmatik ekran sorunu iPhone 16 Pro'nun dört ekran kenarını da eşit şekilde etkiliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, parmakları ekranın sağ tarafındaki Kamera Kontrolü'ne yakın olduğunda belirli sorunlarla karşılaştıklarını bildirdiler. Ancak ekranın diğer kısımlarına istem dışı temas da bu sorunu tetikleyebilir.
Böyle bir durumda telefonun yazılımı, ekrandaki yeni dokunuşları kısa bir süreliğine görmezden geliyor ve bu da dokunma ve kaydırma hareketlerinin kaçırılmasına yol açıyor. iPhone 16 Pro'nun daha ince ekran çerçeveleri, bu dokunmatik ekran sorununu daha da kötüleştirebilir.
İnce tasarım, kullanıcıların yanlışlıkla ekranın kenarlarına temas etmesini kolaylaştırıyor ve dokunmaya karşı hassasiyeti tetikliyor. Bu sorun, kullanıcıların doğal olarak telefonu parmaklarını yanlarına dolayarak tutmaları sonucu ortaya çıkabiliyor. Kılıf takmadan telefon kullanıldığında bu durum daha sık yaşanıyor çünkü parmaklar bu ince çerçevelerin üzerine rahatlıkla gelebiliyor.
Dokunmatik ekran sorunu hem iOS 18 hem de iOS 18.1 beta sürümünü çalıştıran iPhone'larda bildirildi. Bu sorun yalnızca telefon kilidi açıldığında ve kullanımdayken ortaya çıkıyor. Apple'ın sorunu bir yazılım güncellemesiyle çözmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)