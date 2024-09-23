iPhone 16 Pro'da dokunmatik ekran sorunu: Şikayetler hızla artıyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın son modeli iPhone 16 Pro, dokunmatik ekran tepkisi konusunda kullanıcılardan şikayet alıyor. Aralıklı olarak görülen sorun, cihazın belirli dokunuşlara ve kaydırmalara yanıt vermemesini içeriyor. Bu sorun sanal klavyede kaydırma, sürükleme, düğmeye basma ve yazma gibi çeşitli işlevleri etkiliyor.

Sorun tüm ekran kenarlarını etkiliyor

iOS'taki yanlışlıkla dokunmayı reddetme algoritmasının aşırı hassas olduğu ve bu nedenle kasıtlı dokunmaların göz ardı edildiği görülüyor. Bu sorun, kullanıcıların cihazlarını kullanırken istemeden ekranın başka yerlerine dokunması sonucu ortaya çıkıyor.

Dokunmatik ekran sorunu iPhone 16 Pro'nun dört ekran kenarını da eşit şekilde etkiliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, parmakları ekranın sağ tarafındaki Kamera Kontrolü'ne yakın olduğunda belirli sorunlarla karşılaştıklarını bildirdiler. Ancak ekranın diğer kısımlarına istem dışı temas da bu sorunu tetikleyebilir.

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Böyle bir durumda telefonun yazılımı, ekrandaki yeni dokunuşları kısa bir süreliğine görmezden geliyor ve bu da dokunma ve kaydırma hareketlerinin kaçırılmasına yol açıyor. iPhone 16 Pro'nun daha ince ekran çerçeveleri, bu dokunmatik ekran sorununu daha da kötüleştirebilir.

İnce tasarım, kullanıcıların yanlışlıkla ekranın kenarlarına temas etmesini kolaylaştırıyor ve dokunmaya karşı hassasiyeti tetikliyor. Bu sorun, kullanıcıların doğal olarak telefonu parmaklarını yanlarına dolayarak tutmaları sonucu ortaya çıkabiliyor. Kılıf takmadan telefon kullanıldığında bu durum daha sık yaşanıyor çünkü parmaklar bu ince çerçevelerin üzerine rahatlıkla gelebiliyor.

Dokunmatik ekran sorunu hem iOS 18 hem de iOS 18.1 beta sürümünü çalıştıran iPhone'larda bildirildi. Bu sorun yalnızca telefon kilidi açıldığında ve kullanımdayken ortaya çıkıyor. Apple'ın sorunu bir yazılım güncellemesiyle çözmesi bekleniyor.

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iPhone 16 Pro'da dokunmatik ekran sorunu: Şikayetler artıyor