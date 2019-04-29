80 milyon ABD hanesinin kişisel verileri herkese açık durumda

Yapılan bir araştırma 80 milyon ABD hanesine ait bilgilerin herkese açık bir veritabanında korumasız olarak yer aldığını ortaya çıkardı. Noam Rotem önderliğindeki araştırmacıların belirttiğine göre hane halkı hakkında özel birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

İsim, adres, gelir durumu ve daha fazlası

Hane halkına ait isim, adres, cinsiyet, gelir durumu, medeni hal benzeri özel bilgilerin sızdırılması oldukça tehlikeli. Henüz kime ait olduğunu öğrenilemeyen veritabanına şifre gerektirmeden girilebiliyor. Neyse ki cinsiyet, gelir durumu, konut tipi gibi bazı bilgiler şifreli durumda olduğu için öğrenilemiyor. Ancak isim, yaş ve adres bilgileri şifrelenmediği için tehlikenin hala çok büyük olduğu söylenebilir.

Statista’da yer alan bilgilere göre ABD’de 128 milyon hane bulunmakta. 80 milyonun verisinin veritabanında bulunması durumun ciddiyetini daha da netleştiriyor. Microsoft sunucuları içerisinde yer alan veritabanının kime ait olduğu hala araştırma aşamasında.

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Veritabanı detaylı incelendiğinde ismi bulunan herkesin 40 yaş üstü olduğu görülüyor. Ayrıca “member_code” ve “score” alanları bir hizmet sektöründe firmanın olabileceğini düşündürüyor. Hangi şirkete ait olursa olsun bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmazsa bilgileri bulunan aileler tehlike altında olacaklar.

https://www.engadget.com/2019/04/29/database-exposes-80-million-us-households/