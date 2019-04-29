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80 milyon ABD hanesinin kişisel verileri herkese açık durumda

Araştırmacılar tarafından bulunan bir veritabanında 80 milyon ABD hanesine ait kişisel verilerin herkese açık olduğu görüldü. Hane halkının isimleri, gelirleri, adresleri gibi özel bilgiler mevcut.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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80 milyon ABD hanesinin kişisel verileri herkese açık durumda
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Yapılan bir araştırma 80 milyon ABD hanesine ait bilgilerin herkese açık bir veritabanında korumasız olarak yer aldığını ortaya çıkardı. Noam Rotem önderliğindeki araştırmacıların belirttiğine göre hane halkı hakkında özel birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

İsim, adres, gelir durumu ve daha fazlası

Hane halkına ait isim, adres, cinsiyet, gelir durumu, medeni hal benzeri özel bilgilerin sızdırılması oldukça tehlikeli. Henüz kime ait olduğunu öğrenilemeyen veritabanına şifre gerektirmeden girilebiliyor. Neyse ki cinsiyet, gelir durumu, konut tipi gibi bazı bilgiler şifreli durumda olduğu için öğrenilemiyor. Ancak isim, yaş ve adres bilgileri şifrelenmediği için tehlikenin hala çok büyük olduğu söylenebilir.

Statista’da yer alan bilgilere göre ABD’de 128 milyon hane bulunmakta. 80 milyonun verisinin veritabanında bulunması durumun ciddiyetini daha da netleştiriyor. Microsoft sunucuları içerisinde yer alan veritabanının kime ait olduğu hala araştırma aşamasında.

Ayrıca Bkz. "HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor"

Veritabanı detaylı incelendiğinde ismi bulunan herkesin 40 yaş üstü olduğu görülüyor. Ayrıca “member_code” ve “score” alanları bir hizmet sektöründe firmanın olabileceğini düşündürüyor. Hangi şirkete ait olursa olsun bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmazsa bilgileri bulunan aileler tehlike altında olacaklar.


https://www.engadget.com/2019/04/29/database-exposes-80-million-us-households/ Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Hepsinin 40 yaş üzeri olduğu düşünülür ise demek ki bu kayıtlar çok daha önce alınmış. Veri güvenliği ve kişisel bilgiler ne yazık ki şu anki nesil için iş işten geçmiş durumda. Belki henüz yeni doğmuş veya doğmamış nesil için hala bir kurtuluş var veya onlar için hiç bir kurtuluş yok belki de. Gelecekte sanırım sır veya özel hayat diye bir şey kalmayacak isteyen istediğini kişinin her tür mahremiyetine ulaşabilecek şekilde yaşayacak. Kimin kaç kuruşu var, gelecek planı ne, zeka seviyesi ne, tehlikeli mi kullanılabilir mi bir tip mi her şey bilinecek. Sorun bunları bilen kişilerin bizlerle ne yapmak isteyecekleri.
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DH Misafiri 1 ay
Ahaha demek ki her devlette olabiliyormuş böyle şeyler, öyle büyüklüğüne, gücüne bakmaksızın. Zamanında bizim 50 milyonluk seçmen listesi internete düşünce ortalığı ayağa kaldırdıydılar.
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BekirHan 1 ay
Amerika' ya bunu yapan bize ne yapmaz...
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Whippoorwill 1 ay
Gerek kalmadı maalesef.
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