Bu Xbox kontrolcüsünün dev tuşları var

8BitDo Lite SE özellikleri ve fiyatı
8BitDo Lite SE aslında bir Xbox kontrolcüsünde olan tüm tuşları düz bir alana sığdırmasıyla dikkat çekiyor. İnce ve kompakt yapıya sahip olan kontrolcü tetik tuşlarını dahi aynı alan içerisine yerleştirmiş.
2.4G bağlantısını kullanan kontrolcünün iki tane süper tuşu da var. Bu süper tuşlar yazılım gerektirmeden herhangi bir fonksiyona atanabiliyor. Böylece tek tuşla oynanabilen oyunlarda eğlenceyi arttırıyor.
Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve Windows 10/11 cihazları ile uyumlu olan kontrolcü tek şarj ile 20 saate kadar kullanılabiliyor. Süper tuşlar ise USB kablo ile bağlanıyor. 8BitDo Lite SE paket halinde 60$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.