Bu Xbox kontrolcüsünün dev tuşları var

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Tam Boyutta Gör Oyun konsollarına ve bilgisayarlara yönelik DIY yani kendin yap tarzındaki kontrolcüleri ile dikkat çeken 8BitDo markası yine ilginç bir kombinasyon ile karşımızda. 8BitDo Lite SE tam 3 farklı kontrolcüyü bir araya getiriyor.

8BitDo Lite SE özellikleri ve fiyatı

8BitDo Lite SE aslında bir Xbox kontrolcüsünde olan tüm tuşları düz bir alana sığdırmasıyla dikkat çekiyor. İnce ve kompakt yapıya sahip olan kontrolcü tetik tuşlarını dahi aynı alan içerisine yerleştirmiş.

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2.4G bağlantısını kullanan kontrolcünün iki tane süper tuşu da var. Bu süper tuşlar yazılım gerektirmeden herhangi bir fonksiyona atanabiliyor. Böylece tek tuşla oynanabilen oyunlarda eğlenceyi arttırıyor.

Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve Windows 10/11 cihazları ile uyumlu olan kontrolcü tek şarj ile 20 saate kadar kullanılabiliyor. Süper tuşlar ise USB kablo ile bağlanıyor. 8BitDo Lite SE paket halinde 60$ fiyat etiketine sahip.

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8BitDo Lite SE duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı