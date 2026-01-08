8BitDo yeni dikey mobil kontrolcüsünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Halen akıllı telefonların mobil oyunculukta en önemli unsur olmaya devam etmesi, kontrolcü sektörünün de çeşitlenmesini sağlıyor. 8BitDo girişimi dikey oyunculuk için yeni bir kontrolcü piyasaya sürüyor.

8BitDo FlipPad neler sunuyor?

8BitDo FlipPad kontrolcüsü iOS ve Android cihazlarına uyumlu. Ayrıca Apple tarafından resmi olarak onaylanmış. USB Tip-C ile telefonlara bağlandıktan sonra tuş takımı katlanarak ekranın üzerine kapanıyor.

Konsept gereği oyunların kompakt pencerede oynanması ve ekranın alt kısmının boş olması gerekiyor. Bu da kontrolcünün daha çok retro tarzı oyunlarda çalışacağı izlenimini uyandırıyor. 8BitDo FlipPad kontrolcüsü yaz aylarında piyasada olacak.

