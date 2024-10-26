8BitDo yeni Android kontrolcüsünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Oldukça rekabetçi olan kontrolcü pazarında kendisine önemli bir yer edinmeyi başaran 8BitDo firması yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller adlı ürün Android telefonlara hitap ediyor.

8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller özellikleri ve fiyatı

8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller adındaki ürün Razer Kishi gibi uzayabilen bir yapıda ancak maliyeti ön plana almış. 100mm ve 170mm aralığında tüm akıllı telefonlar iç kısma sığabiliyor. Ağırlığı ise 236 gram.

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Bluetooth üzerinden bağlantı kuran kontrolcü 1.5 saatte tam şarj oluyor ve 15 saate kadar kullanılabiliyor. Joystick ve tetik tuşlarında Hall etkisi kullanılmış. Böylece drift probleminin önüne geçilmiş. 8Bitdo Ultimate Mobile Gaming Controller ürünü 50$ fiyat etiketi ile satılıyor.

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