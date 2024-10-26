8BitDo yeni Android kontrolcüsünü duyurdu

8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller özellikleri ve fiyatı
8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller adındaki ürün Razer Kishi gibi uzayabilen bir yapıda ancak maliyeti ön plana almış. 100mm ve 170mm aralığında tüm akıllı telefonlar iç kısma sığabiliyor. Ağırlığı ise 236 gram.
Bluetooth üzerinden bağlantı kuran kontrolcü 1.5 saatte tam şarj oluyor ve 15 saate kadar kullanılabiliyor. Joystick ve tetik tuşlarında Hall etkisi kullanılmış. Böylece drift probleminin önüne geçilmiş. 8Bitdo Ultimate Mobile Gaming Controller ürünü 50$ fiyat etiketi ile satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu