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    Aylık 250 dolarlık yapay zeka aboneliği: Google AI Ultra tanıtıldı

    Google, birçok yapay zeka ürününü tek bir çatı altında toplayan Google AI Ultra adlı yeni bir abonelik planı başlatıyor. Google AI Ultra aboneliğinin aylık fiyatı ise 250 dolar.

    Aylık 250 dolarlık yapay zeka aboneliği: Google AI Ultra Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka alanındaki en iddialı hamlelerinden birini Google I/O 2025 etkinliğinde duyurdu. Şirketin yeni abonelik paketi olan Google AI Ultra, aylık 249,99 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şimdilik yalnızca ABD’de sunulacak bu paket, Google’ın yapay zeka destekli hizmetlerinin en üst düzey sürümlerini tek bir çatı altında topluyor.

    Yapay zekada “en”leri isteyenlere özel

    Google’ın yapay zekada en ileri teknolojilerini deneyimlemek isteyenler için tasarlananan AI Ultra paketi, henüz piyasaya sürülmemiş olan Gemini 2.5 Pro Deep Think adlı yeni bir özellik ile birlikte geliyor. Bu özellik, ileri düzey analiz ve içerik üretimi vaat ediyor.

    Aylık 250 dolarlık yapay zeka aboneliği: Google AI Ultra Tam Boyutta Gör
    Elbette paketin içeriği bununla sınırlı değil; Gelişmiş video üretim aracı Veo 3, yeni nesil video düzenleme uygulaması Flow, NotebookLM, Whisk, Gemini sohbet botunun Chrome sürümü, YouTube Premium üyeliği ve Google Drive, Photos ve Gmail için 30 TB depolama alanı pakete dahil.

    Ayrıca, yakın zamanda masaüstüne gelecek olan Agent Mode adlı yeni bir özellik de duyuruldu. Bu mod sayesinde kullanıcılar web’de gezinebilecek, araştırma yapabilecek ve Google uygulamalarıyla entegre şekilde çeşitli görevleri otomatik olarak yerine getirebilecek.

    Google One AI Premium gidiyor, yerine AI Pro geliyor

    AI Ultra’nın tanıtımıyla birlikte Google, mevcut Google One AI Premium planını da Google AI Pro ile değiştiriyor. AI Pro daha uygun fiyatlı bir seçenek olmasının yanı sıra, kullanıcılarına Flow, NotebookLM ve artık “Gemini Advanced” olarak anılmayan Gemini uygulamasının gelişmiş versiyonunu sunacak. Ayrıca AI Pro kullanıcıları, Google Meet üzerinden gerçek zamanlı konuşma çevirisi gibi özelliklere de erişim sağlayacak. Bu özellik, sesin tonunu ve duygusunu koruyarak İngilizce ve İspanyolca dillerinde çeviri yapabiliyor.

    Google, mevcut kullanıcıları da unutmamış. Aylık 19,99 dolarlık AI Pro planı da kapsamlı bir güncelleme aldı. Bu pakete artık Flow ve Chrome’da Gemini erişimi de eklenmiş durumda. İlk olarak ABD’de sunulacak olan yeni sürüm, ilerleyen dönemde diğer ülkelere de açılacak.

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