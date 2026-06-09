Opel geleceğini açıkladı: Astra ve Corsa tamamen yenileniyor

Opel, Stellantis Yatırımcı Günü etkinliğinde geri planda kalsa da markanın gelecek planlarıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Şirket, 2030 yılına kadar Almanya’ya 1 milyar euronun üzerinde yatırım yapacağını açıklarken, dört yeni model geliştirdiğini de doğruladı. Bu modellerin ikisi Stellantis’in yeni STLA One platformu üzerine inşa edilecek.
Yeni modeller arasında yeni nesil Astra ve Corsa’nın yanı sıra, daha önce duyurulan C-SUV modeli de bulunuyor. Söz konusu SUV, Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor ile iş birliği kapsamında geliştirilecek.
Yeni Astra ve Corsa STLA One platformuna geçiyor
Her iki modelin de 2030’dan önce piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak teknik detaylar henüz açıklanmış değil.
Stellantis daha önce STLA One platformunun 2027 yılında devreye alınacağını duyurmuştu. Modüler yapıya sahip olan bu yeni mimari, farklı güç aktarma sistemlerini ve farklı araç boyutlarını destekleyebilecek şekilde tasarlanıyor.
Maliyetleri düşürecek, geliştirme sürecini hızlandıracak
B, C ve D segmentlerindeki araçlara temel oluşturacak olan platformun küresel çapta 30’dan fazla modelde kullanılması planlanıyor.
Yeni mimari ayrıca uygun maliyetli lityum demir fosfat (LFP) bataryaları destekleyecek. 800 volt elektrik mimarisine sahip olacak platform, daha hızlı şarj süreleri ve daha yüksek enerji verimliliği sunacak.
Leapmotor teknolojili Opel SUV geliyor
Model, Çinli Leapmotor’un platformunu ve batarya teknolojisini kullanacak. Buna karşın Opel’e özgü süspansiyon ve şasi ayarlarına, ayrıca markaya özel tasarım detaylarına sahip olacak.
Yeni SUV’un büyük ölçüde Leapmotor B10 modelini temel alması bekleniyor. B10’da 56,2 kWsa ve 67,1 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. Bu bataryalar 160 kW güç üreten tek elektrik motoruyla birlikte görev yapıyor. Modelin menzili ise versiyona göre 434 kilometreye kadar ulaşabiliyor.
Menzil uzatıcı versiyon da gündemde
Leapmotor B10’un menzil uzatıcı (EREV) versiyonu da bulunuyor. Bu sistemde 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, 18,8 kWsa kapasiteli batarya ve elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Bu kombinasyon sayesinde araç yalnızca elektrikle 86 kilometre yol alabiliyor. Toplam sürüş menzili ise WLTP normlarına göre 900 kilometreye kadar çıkabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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