Mercedes, Denza markasındaki son payını da satarak ortaklıktan çekildi

Elektrikli otomobil denince artık aklımıza pek çok Çinli marka geliyor. Mercedes-Benz ve BYD ortaklığında kurulan Denza da bunlardan bir tanesi. Ancak Alman üretici bu ortaklıktan çekilme kararı aldı. Denza markası artık tamamen BYD'ye ait.
Denza, 2011 yılında Mercedes-Benz ve BYD tarafından 50-50 ortaklıkla kuruldu. İlk yıllarda Denza 300, Denza 400 ve Denza 500 gibi tam elektrikli modeller piyasaya sürüldü ancak marka bir türlü istenen performansı gösteremedi ve ilk 10 yılında sadece 23 bin otomobil satabildi.
Ancak bu da Alman üretici için yeterli olmamış ki ortaklıktan tamamen çekildiği haberi geldi. Buna karşın tüketici tarafına yansıyan herhangi bir değişiklik olmayacak çünkü güncel Denza modellerinde Mercedes'in herhangi bir teknolojisi bulunmuyor. Denza artık sadece BYD'ye ait olarak Çin'in yanı sıra Avrupa ve Avustralya pazarlarına da açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...