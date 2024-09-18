Mercedes, Denza markasındaki son payını da satarak ortaklıktan çekildi

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Elektrikli otomobil denince artık aklımıza pek çok Çinli marka geliyor. Mercedes-Benz ve BYD ortaklığında kurulan Denza da bunlardan bir tanesi. Ancak Alman üretici bu ortaklıktan çekilme kararı aldı. Denza markası artık tamamen BYD'ye ait.

Denza, 2011 yılında Mercedes-Benz ve BYD tarafından 50-50 ortaklıkla kuruldu. İlk yıllarda Denza 300, Denza 400 ve Denza 500 gibi tam elektrikli modeller piyasaya sürüldü ancak marka bir türlü istenen performansı gösteremedi ve ilk 10 yılında sadece 23 bin otomobil satabildi.

Tam Boyutta Gör Mercedes, bu zayıf performansın ardından yarı yarıya ortaklığı değer görmemiş olacak ki 2022 yılında hisselerinin yüzde 40'ını BYD'ye devrederek payını yüzde 10'a kadar düşürdü. Son birkaç yılda Denza markası yeni modelleri piyasaya sürerek satışlarını artırdı ve 200 bin adedin üzerine çıkardı.

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Ancak bu da Alman üretici için yeterli olmamış ki ortaklıktan tamamen çekildiği haberi geldi. Buna karşın tüketici tarafına yansıyan herhangi bir değişiklik olmayacak çünkü güncel Denza modellerinde Mercedes'in herhangi bir teknolojisi bulunmuyor. Denza artık sadece BYD'ye ait olarak Çin'in yanı sıra Avrupa ve Avustralya pazarlarına da açılacak.

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Mercedes, Denza'daki son payını da satarak ortaklıktan çe