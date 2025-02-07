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    Bu Çinli otomobil, paralel parka basit ve havalı bir çözüm sunuyor

    BYD'nin premium markası Denza'nın Z9 GT modeli, paralel park etmekte zorlanan sürücüler için, basit ve havalı bir park çözümü sunuyor. İşte videosu...          
    Bu otomobil, paralel parka basit ve havalı bir çözüm sunuyor Tam Boyutta Gör
    Paralel park etme bazı sürücüler için (özellikle acemiler) problem oluşturabiliyor. Her ne kadar günümüz otomobilleri, geri görüş kameraları ve park sensörleriyle paralel park işlemini kolaylaştırıyor olsa da, hiçbiri Çinli Denza Z9 GT kadar basit ve havalı bir çözüm sunmuyor.

    BYD'nin premium markası Denza'nın Z9 GT modeli, 100 kWh kapasiteli batarya paketi, üç elektrik motoru ve yaklaşık 1.000 beygir gücüyle oldukça güçlü bir spor otomobil. Otomobil ayrıca, diğerlerinden farklı bir yeteneğe de sahip: paralel park etme. 

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Sistem şöyle çalışıyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Z9'un üç elektrik motoru bulunuyor. Bunlardan biri ön tekerlekleri, ikisi de arka tekerlekleri çalıştırıyor. Arka tekerlekteki motorlar yazılımla ayrı ayrı kontrol edilerek aracın önü sabitken arka taraf yana doğru kaydırılabiliyor.

    Paralel parkın yapılacağı park yerine aracın burnunu çapraz bir şekilde sokulduğunda, bilgi eğlence ekranında gözüken aracın arka tarafı, park yerine hareket ettirilerek işlem başlatılıyor. 

    Önce, otomobil arka tekerleklerin açısını ayarlıyor. Daha sonra, motorlar her bir arka tekerleğe zıt yönlerde tork uyguluyor. Yani arka tekerlekler birbirine zıt yönde dönüyor. Bu arada, aracın ön tekerlekleri aracın geri gitmesini önlemek için öne doğru dönüyor. Son olarak, en dıştaki ön tekerlek, araç için bir pivot noktası sağlamak üzere kilitleniyor.

    Bu otomobil, paralel parka basit ve havalı bir çözüm sunuyor Tam Boyutta Gör
    Paralel park etme konusunda zorluk çeken sürücülerin bu özelliği seveceği kesin (aynı zamanda lastikçilerin de). Uzun vadeli kullanımda lastiklerin kısa zamanda aşınması kaçınılmaz görünüyor. Ancak özelliğin ölçülü şekilde kullanılması halinde lastikler çok zarar göremeyecektir. Arkadaşlarınıza ve çevredeki insanlara atacağınız hava da cabası.
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    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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