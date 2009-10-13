9.9 mm'lik Adamo XPS'den yeni resimler

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Dell, geçtiğimiz Mart ayında tanıttığı Adamo adlı ulta ince tasarımlı dizüstü ailesinin yeni üyesi Adamo XPS'in üzerindeki perdeyi hala kaldırmış değil. Adamo XPS'e hazırladığı özel site ile ilk resmi Eylül ayında ortaya çıkan cihazın yeni resimleri internette boy göstermeye başladı.

Apple'ın ultra-ince tasarımlı MacBook Air modeline karşı geliştirdiği Adamo serisinin yeni üyesi Adamo XPS inceliğiyle ünlü Macbook Air'den daha ince yani sadece 9.9 mm kalınlığında. Teknik detayları ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında şimdilik herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Adamo XPS hakkında gerek ismi gerekse de inceliği bilgisayarın özellikleri hakkında yorum yapılmasına neden oluyor. XPS ismini performansı yüksek bilgisayarlarda kullanan Dell'in aynı düşünceyi bu modelde de devam ettirmiş olabileceği düşünülüyor. Buna göre bir önceki Adamo 13'e (1.4GHz Core 2 Duo) göre daha performanslı bir bilgisayar olması muhtemel Adamo XPS'de ince yapısından dolayı katı hal depolama tercih edilmiş olabilir. Bir diğer iddia da Adamo'nun düşük güç tüketimiyle de ön plana çıkacağı yönünde.

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