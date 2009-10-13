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9.9 mm'lik Adamo XPS'den yeni resimler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
1
10
Diğer
Shady
Haber Editörü
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9.9 mm'lik Adamo XPS'den yeni resimler
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Dell, geçtiğimiz Mart ayında tanıttığı Adamo adlı ulta ince tasarımlı dizüstü ailesinin yeni üyesi Adamo XPS'in üzerindeki perdeyi hala kaldırmış değil. Adamo XPS'e hazırladığı özel site ile ilk resmi Eylül ayında ortaya çıkan cihazın yeni resimleri internette boy göstermeye başladı.

Apple'ın ultra-ince tasarımlı MacBook Air modeline karşı geliştirdiği Adamo serisinin yeni üyesi Adamo XPS inceliğiyle ünlü Macbook Air'den daha ince yani sadece 9.9 mm kalınlığında. Teknik detayları ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında şimdilik herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Adamo XPS hakkında gerek ismi gerekse de inceliği bilgisayarın özellikleri hakkında yorum yapılmasına neden oluyor. XPS ismini performansı yüksek bilgisayarlarda kullanan Dell'in aynı düşünceyi bu modelde de devam ettirmiş olabileceği düşünülüyor. Buna göre bir önceki Adamo 13'e (1.4GHz Core 2 Duo) göre daha performanslı bir bilgisayar olması muhtemel Adamo XPS'de ince yapısından dolayı katı hal depolama tercih edilmiş olabilir. Bir diğer iddia da Adamo'nun düşük güç tüketimiyle de ön plana çıkacağı yönünde.

9.9 mm'lik Adamo XPS'den yeni resimler
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9.9 mm'lik Adamo XPS'den yeni resimler
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Anesthesia` 10 yıl
128 bıt woooOOOOOoOWWWWW!!
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
yakınca incelikten çat diye kırılmaa başlar bunnar
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Eesti 10 yıl
128 bit işletim sistemi mi , ilginç ama Allah bilir ne zaman bitirirler çalışmaları


ayrıca süper bir notebook çok hoş tasarımı
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webmetin 10 yıl
Saçmalık mı? Zamanında 500Mb lık HDD kullanırken hiç dolmayacak gibi geliyordu. Şimdi 2 TB HDD ful dolu yer yok.. Teknolojide imkansız diye birşey yok..
Bazılarına basit geliyor PU çekirdek yapıları. İlk bilgisayar denen alet (Eniac) 30TON ve 9x15 metrelik alana kurulmuştu.. :)Harcadığı enerji 150.000 Watt idi. ayrıntılarını siz araştırın artık
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turky3 10 yıl
"tek beklentim adam gibi ekran kartına sahip macbook air inceliğinde ve 4 çekirdekli laptopların çıkması.. çok şeymi bekliyorum :D"
sen şimdi ucuz da olsun dersin!
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alito 10 yıl
çok şey değil bence gereksiz birşeyi bekliyosun dreampowder :D
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dreampowder 10 yıl
tek beklentim adam gibi ekran kartına sahip macbook air inceliğinde ve 4 çekirdekli laptopların çıkması.. çok şeymi bekliyorum :D
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foncu 10 yıl

dreampowder

tek beklentim adam gibi ekran kartına sahip macbook air inceliğinde ve 4 çekirdekli laptopların çıkması.. çok şeymi bekliyorum :D


bencede resmen saçmalık bu söylediklerin

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Yazılımcı Online 10 yıl

dreampowder

tek beklentim adam gibi ekran kartına sahip macbook air inceliğinde ve 4 çekirdekli laptopların çıkması.. çok şeymi bekliyorum :D


yapılır elbette imkansız değil fakat 4 çekirdeğin ve iyi ekran kartının ısınını kuvvetli bir şekilde dışarı atmak imkansız. İyi hava sirkülasyonu için belli bir miktar kalınlık şart oluyor malesef. İlerde elbet teknoloji gelişir daha iyi ısı kanalları olan soğutucular çıkar ama şu an için imkansız. Ozaman da zaten 4 çekirdek olmaz 8 - 16 çekirdek falan olur


Bu arada microsorft 128bit işletim sistemi için hazırlık yapıyormuş
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