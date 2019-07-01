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AB'deki elektrikli araçlara 'yapay motor sesi' zorunluluğu getiren yasa bugün yürürlüğe girdi

AB'nin elektrikli araçlara yapay motor sesi ekleme zorunluluğu getirdiği yasa bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre tüm elektrikli araçlara 56 ile 75 desibel arasında motor sesi eklenecek.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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AB'deki elektrikli araçlara 'yapay motor sesi' zorunluluğu getiren yasa bugün yürürlüğe girdi
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Özellikle düşük hızlarda çok az ses çıkaran elektrikli araçların yayalar için tehlike oluşturduğu uzun süredir gündemde. Avrupa Birliği, bu konuyu çözüme kavuşturmak için elektrikli araçlara ‘yapay motor sesi’ eklenmesini zorunlu kılan bir yasa hazırlamıştı. Söz konusu yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yasaya göre hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli araçlarda Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) adı verilen bir özellik bulunacak. Bu özellik, şehir merkezlerinde 20 km/s veya daha düşük hızlarda ilerleyen araçlara 56 desibelden az olmamak kaydıyla yapay motor sesi kazandıracak. Bu değer aracın güç-ağırlık oranına göre 75 desibele kadar çıkabilecek. Uzmanlar, belirlenen maksimum değerin 100 km/s hızla ilerleyen içten yanmalı motorlu (ICE) bir aracın 8 metre uzaktan duyulan sesiyle neredeyse aynı olduğunu söylüyor.

Yasaya göre elektrikli araçların yapay motor sesindeki frekans değişimi aracın hızlandığını veya yavaşladığını açıkça belli etmek zorunda. Aynı zamanda araca eklenen sesin aynı kategorideki içten yanmalı motorlu araçlarla benzer olması şartı da aranıyor. Elektrikli araç üreticileri halihazırda yapay motor sesi ekleme çalışmalarına başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde BMW’nin elektrikli araçların çıkaracağı sesleri hazırlaması için ünlü besteci Hans Zimmer ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Bugün yürürlüğe giren yasa kapsamında 1 Temmuz 2019’dan sonra üretilen tüm yeni araçlarda AVAS özelliğinin bulunması gerekiyor. 2021 yılına gelindiğinde de yollardaki tüm hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli araçların yapay motor sesine sahip olması gerekiyor.



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torenbolen 6 gün en beğenilen
Motor sesi değil de uzay gemisi sesi falan yapsalar güzel olur. Warp Drive: Active. Fiuuuuu :d
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fuckulteli 5 gün
Geleneksel otomobil sesine alışıldığı için elektrikli araçlarda böyle bir şey gerekli hale gelmiş. (geleneksel araçlar ilk başlarda sessiz olsalar, insanlar bu sessizliğe göre kendilerini korumayı bileceklerdi.)
Elektrikli otomobiller ile hava kirliliğinin yanında gürültü kirliliği de azalacak diye beklerken, güvenlik yüzünden yine lüzumsuz yapay ses ile gürültü yayılmaya devam edecek. Yapay seslerin desibel alt limitleri, umarım en sessiz içten yanmalı motor kadar sessizdir. Hatta zamanla daha da sessizleşirler.
Geleneksel otomobil sesine alışıldığı için elektrikli araçlarda böyle bir şey gerekli hale gelmiş. (geleneksel araçlar ilk başlarda sessiz olsalar, insanlar bu ...
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ergenn 5 gün SaB0
Evet geçmedi ama benzinli araba da bazen çalışıyo mu diye tereddüt ettiğim de oluyo arabalarda izolasyon cok gelisti ama eskiler icin olabilir
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ALooNeBoy87 5 gün
Sanırım haberde çeviri hatası mevcut. "20 km/s veya daha düşük hızlarda ilerleyen araçlara" yerine daha yüksek hızlarda ilerleyen araçlara olması gerekmiyor mu?
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Virtual Reality 5 gün
"20 km/s veya daha düşük hızlarda ilerleyen araçlara motor sesi kazandıracak" denmiş ama 20 km/s az değil mi? İlk etapta 60 km/s olsaydı ve insanların elektrikli arabalara farkındalığı arttıkça, 40 km/s ve sonrasında da 20 km/s olacak şekilde kademe kademe düşürülseydi daha iyi olmaz mıydı? 45 yıllık bir süreçte bu değişim kademe kademe yapılabilirdi.
İlk 15 yıl 60 km/s
30. yılında 40 km/s
45. yılında 20 km/s

olacak şekilde kademe kademe düşürülebilirdi. Zaten, aracın beynine tanımlı sanal sesler olacağı için, kanunun çıkış yılını takiben ses limiti düşürültükçe, servise giden araçlara gerekli yazılımsal güncelleme yapılırdı. Hatta, yeni nesil araçlar da yazılım güncellemesi için servise gitmeyede gerek yok. OTA güncelleme alıyorlar.

AB'nin, gürültü kirliliğinden bir an önce kurtulup, daha sessiz şehirlere kavuşma çabasını anlıyorum ama yaya güvenliği için bu şekilde bir geçiş çok daha güvenli olurdu. Çok ilginç, AB komisyonunda kimsenin aklına gelmedi demek ki veya işlerine gelmedi.
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edgar1899 5 gün Virtual Reality
Burada amaç yayaların şehir içinde düşük hızlarda bu araçlara fark edebilmesi. Cenevre ve brükselde dünya körler birliği yoğun olarak lobi yürüttü. Bu sebeple 20 km sınırı öngörüldü araç 20 km hızı geçtiği zaman lastik ve diğer donanımların çıkardığı ses duyulabilir hale geliyor.
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edgar1899 5 gün
Haberin çevirisi yanlış yapılmış, 1 temmuzdan itibaren yeni tip araçlarda 1 temmuz 2021den itibaren tüm araçlarda mecburi.
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ergenn 5 gün
Ulen benzinli araba yavaş giderken sanki sesmi çıkıyo bu AB de bazen şaşırıyo
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SaB0 5 gün ergenn
Sizin hiç yanınızdan düşük hızla elektrikli son model bir otomobil geçtimi?
Siz sormadan söyleyim;
Benimde geçmedi..
Ama benzinli araç düşük hızda sandığınız kadar sessiz değil..
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darkaura 5 gün
kulaklik takinca farkini anliyorum arac sesinin ne kadar onemli oldugunu. sehir insani olarak vucud artik otomatige baglamis, arac sesi duyunca farkinda bile olmadan insan kenara cekiliyor, yada yola cikmadan duruyor. ses onemli
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fuckulteli 5 gün
Geleneksel otomobil sesine alışıldığı için elektrikli araçlarda böyle bir şey gerekli hale gelmiş. (geleneksel araçlar ilk başlarda sessiz olsalar, insanlar bu sessizliğe göre kendilerini korumayı bileceklerdi.)
Elektrikli otomobiller ile hava kirliliğinin yanında gürültü kirliliği de azalacak diye beklerken, güvenlik yüzünden yine lüzumsuz yapay ses ile gürültü yayılmaya devam edecek. Yapay seslerin desibel alt limitleri, umarım en sessiz içten yanmalı motor kadar sessizdir. Hatta zamanla daha da sessizleşirler.
1 Yanıt Yanıtla +10
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darkaura 5 gün fuckulteli
yapay sese ragmen ayni gurultu kirliliginin olacagini sanmam. otomobil esas gurultusunu 100km nin uzerine ciktiginda yapiyor. hele 160da falan fuze atiliyormus gibi sesi oluyor. 100km nin altinda o kadar gurultulu degil. yazilim optimizasyonuda yapilabilir belki. cok sayida elektrikli arac ayni yolu kullanip gurultuleri artiginda ses kisilabilir. sonucda birden cok arac oldugunda her birinin ayri ayri ses yapmasina gerek olmuyor.
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Tolgá 5 gün
rb26&2jz sound mod avaible??
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TahaKaradeniz 5 gün
Apaçi tayfayla anlaşsınlar, onlar bu işin üstadı. Egzozu da yoktur ki varex takılsın.
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kadalt 5 gün
Madem yapay bir araç sesi olacak firmalar şu ultra teknoloji cağı filmlerinde ki araç seslerinden yapsınlar.
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