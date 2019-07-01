AB'deki elektrikli araçlara 'yapay motor sesi' zorunluluğu getiren yasa bugün yürürlüğe girdi

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Özellikle düşük hızlarda çok az ses çıkaran elektrikli araçların yayalar için tehlike oluşturduğu uzun süredir gündemde. Avrupa Birliği, bu konuyu çözüme kavuşturmak için elektrikli araçlara ‘yapay motor sesi’ eklenmesini zorunlu kılan bir yasa hazırlamıştı. Söz konusu yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yasaya göre hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli araçlarda Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) adı verilen bir özellik bulunacak. Bu özellik, şehir merkezlerinde 20 km/s veya daha düşük hızlarda ilerleyen araçlara 56 desibelden az olmamak kaydıyla yapay motor sesi kazandıracak. Bu değer aracın güç-ağırlık oranına göre 75 desibele kadar çıkabilecek. Uzmanlar, belirlenen maksimum değerin 100 km/s hızla ilerleyen içten yanmalı motorlu (ICE) bir aracın 8 metre uzaktan duyulan sesiyle neredeyse aynı olduğunu söylüyor.

Yasaya göre elektrikli araçların yapay motor sesindeki frekans değişimi aracın hızlandığını veya yavaşladığını açıkça belli etmek zorunda. Aynı zamanda araca eklenen sesin aynı kategorideki içten yanmalı motorlu araçlarla benzer olması şartı da aranıyor. Elektrikli araç üreticileri halihazırda yapay motor sesi ekleme çalışmalarına başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde BMW’nin elektrikli araçların çıkaracağı sesleri hazırlaması için ünlü besteci Hans Zimmer ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Bugün yürürlüğe giren yasa kapsamında 1 Temmuz 2019’dan sonra üretilen tüm yeni araçlarda AVAS özelliğinin bulunması gerekiyor. 2021 yılına gelindiğinde de yollardaki tüm hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli araçların yapay motor sesine sahip olması gerekiyor.



