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ÖTV indirimi sona erdi: Otomobil fiyatlarına zam kapıda

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana otomobillere uygulanan 15 puanlık ÖTV indirimi bugün sona erdi. Biten indirim sonrası sıfır otomobil fiyatlarının %10 oranında artması bekleniyor. İşte detaylar:
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ÖTV indirimi sona erdi: Otomobil fiyatlarına zam kapıda
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Gün geçtikçe kan kaybetmeye devam eden otomotiv sektöründe bir üzücü gelişme de bugün yaşandı. Otomobillerde uygulanan 15 puanlık ÖTV indirimi bugün sona erdi. Henüz uzatılacağına dair resmi bir açıklama gelmeyen ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatlarında yüzde 10 civarında bir artış yaşanması bekleniyor.

31 Mart tarihinde sona ermesi beklenen ÖTV indirimi Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 yerine yüzde 30, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda yüzde 50 yerine yüzde 35 şeklinde seyrediyordu. Sektör temsilcileri uygulamanın devam etmesi hatta ÖTV’nin sıfırlanması yönünde önerilerde bulunmuştu. Konuyla ilgili hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.

ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatlarında artış yaşanacak. Şuanda pek çok markanın fiyat listesine bakmak istediğimizde “güncellenmektedir” ibaresiyle karşılaşmaktayız. Peki fiyatlarda nasıl bir artış olacak? Örneğin, vergisiz fiyatı 60 bin TL olan bir aracın satış fiyatı 92 bin TL iken, ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte 102 bin 660 TL civarına çıkacak. Vergisiz fiyatı 100 bin TL olan bir araç ise 159 bin 300 TL yerine 177 bin TL’ye satılacak.

Sıfır otomobillere uygulanan ÖTV indirimiyle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da %7 civarında bir düşüş yaşanmıştı. Hal böyle olunca ÖTV indiriminin sona ermesi sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında da %8’lik bir artış yaşanması bekleniyor.


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bio technolog 6 gün en beğenilen
Arka camlar manuel symbol 150 bin hadi hayırlı olsun. Sahinlere 25-30 arası fiyat çekerler artık
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mehmetkobe 6 gün
Çok haklısın. Bu öğretmenler ve memurlar yüzünden ülkemizde insanlar sıfır(0) arabalara binemez oldular. Bırakın arabayı yiyecek ekmek bulamıyorlar. Bence varsa bir tanıdığınız mecliste söyleyin, memur ve öğretmen maaşlarını asgari ücrete indirsinler. Hatta öğretmenler yazın maaş almasın. Böylece halk refah içinde yaşabilir. Zaten refah sahibi ülkelerde öğretmen ve memurlar çok az ücrete çalışır ve hiç tatil yapmazlar. Tek sebebi budur refah sahibi olmanın. Sizi yetiştiren aile ve öğretmenlere ne mutlu ki bu gerçeği görebildiniz!!!
Çok haklısın. Bu öğretmenler ve memurlar yüzünden ülkemizde insanlar sıfır(0) arabalara binemez oldular. Bırakın arabayı yiyecek ekmek bulamıyorlar. Bence vars...
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5 Yanıt Yanıtla +129
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Malvolorne 6 gün
Geçen hafta sonu ,fransiz bir kizla evlenecek olan ilkokul arkadaşımın düğünü için st.tropeze gitmek zorundaydim.Rivieranın o daracik sokaklarinda gezerken akşam üstü düğünün olacağı mekana ,etrafı ugursuz kayalarla çevrili bir deniz feneri gibi tek başima arz i endam ettim.Insanlari sevmediğim ve kalabiliktan sıkıldigim için hemen kimsenin olmadığı ust kata ciktim.Karşida Monaco daglarinin ustunde batan kanlı hilale bakarken bir sigara yaktim tam o sirada alt terasta ister inanin ister inanmayin hayatimda gordugum en guzel kadin olabilecek ,merhum grace kellyin bire bir aynisi olan bir afet, sirti açik ipek beyaz bir aksam elbisesi ile uluabat turnasi gibi suzulerek onumden gecti.
O kadini gorunce aklima ilk gelen sey Turkiyedeki memur maaşlarinin yuksekligi oldu.Ulkenin tamami memur maaslarini odeyebilmek için bir hayat boyu calisiyor ve boyle guzel kadin ve yasamlardan orta sinifi beslemek icin mahrum kaliyorduk.
Zaten ,500 sene once areneda arslan bogan erkek irkini ev araba ofis ucgeninde 1960lardan itibaren kadinin maymunu haline getirmis sisteme kinliyken,aklima su an ayvaliktaki yazliginda ayda 8000 bin maas alip 3 lira biber icin ortaligi yikan emekli tayfasi gelince moralim iyice bozuldu.
Her seyin tadi kacmisti ,fransada bulunabilecek en cirkin kadini almis olan ilkokul arkadasimi tebrik edip,karanlik sokaklarda tek basima otele geri dondum.
Konuya donersek,30 gunde bir ,kari koca 18 000 maas alan memur,emekli ve 4 aylik tatilinin henuz basindaki ogretmen tayfasi varken siz araba fiyatlari inecek diye cok guncelleme beklersiniz.
Su an kadikoy vapurda cepten yaziyorum,imla icin ozur.
Saygilarimla.
Geçen hafta sonu ,fransiz bir kizla evlenecek olan ilkokul arkadaşımın düğünü için st.tropeze gitmek zorundaydim.Rivieranın o daracik sokaklarinda gezerken akş...
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16 Yanıt Yanıtla +68
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mgora 1 gün
Berat der ki eski arabana iyi bak , uzun yıllar berabersiniz ha.
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kerimcem 1 gün
hükümetten resmi bir açıklama halen yok o yüzden muallakta olduğu için piyasa buz kesti..
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deoks 2 gün
Fırsattan istifade ucuza arabasını alanlar aldı. Alamayanlar da bir hiddetle ötv sıfırlansın, pahalıya alıp enayi olmayalım derdinde. Otomativ satışları düştü, işsizlik artacak falan bahane. Ancak boşa hayal kürüyorsunuz kaçan balık büyük olur.
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manisa_tr 2 gün
ya şu öğretmen maaşı, tatili konusu da artık iyice kabak tadına döndü. esas konuya odaklanın artık.
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mulina 2 gün
Bu gün kaos ortamı oluşmasın diye halk olarak sesimiz çıkmıyor ama kaos a doğru sürükleniyoruz ve bunu istiyorlar. Yarın yiyecek ekmeğimiz kalmayacak. Halk Protestosunu yapmalıdır kardeşim bu düzen böyle gitmez. Zam üstüne zam yetti be.
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Blue_Knight 2 gün
Söylentiye göre 4 gündür hiç araç satışı olmamış.beter olsunlar
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deoks 2 gün Blue_Knight
Tabi ki satış olmaz. Millet birilerinin gazıyla ötv indirimi bekliyor. Hükümet çıkıp gündemimizde indirim yok demeli ki satışlar başlasın.
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bahaman 2 gün
Bu konuyu da öğretmenlere bağlamış forum ahalisi. Sanırsın ülkede bütün sorunların kaynağı öğretmenler. Kapatın şu Meb'ide herkes alsın çocuğunu evde eğitsin. Memlekette sorun kalmaz hem, herkes rahatlar.
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D-Assault 2 gün bahaman
Okuyan çocuğunuz var mı bilmiyorum ama zaten ben kendi çocuğumla beraber her akşam ders çalışıyorum... Okul hiç bir şey vermiyor maalesef
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Jeopol 3 gün
Ne güzel işte. Arabalar değerlenecek
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5510gokhan 3 gün
ne kadar boş beleş insan var ve her yerdeler. gerçekten tiksindim sabah aksam 3-4 bin lira alan memur/öğretmen maaşını laf edeceğinize gidin çalışın daha fazla kazanırsınız hem ülkeye de bir katma değeriniz olur. devletten hizmet almaya geldiğinde en iyisini istiyorsunuz üç kuruşa en kalifiye eleman bekliyorsunuz. diksiyonu düzgün olsun, hitap etmeyi bilsin, bana anlatsın veya çocuğuma muhteşem bir eğitim versin.. tam Türk mantığı.
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NCL 3 gün
Sıfırlar artsın da ikinci ellere yapıştıralım zamları
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