ÖTV indirimi sona erdi: Otomobil fiyatlarına zam kapıda

31 Mart tarihinde sona ermesi beklenen ÖTV indirimi Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 yerine yüzde 30, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda yüzde 50 yerine yüzde 35 şeklinde seyrediyordu. Sektör temsilcileri uygulamanın devam etmesi hatta ÖTV’nin sıfırlanması yönünde önerilerde bulunmuştu. Konuyla ilgili hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.
ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatlarında artış yaşanacak. Şuanda pek çok markanın fiyat listesine bakmak istediğimizde “güncellenmektedir” ibaresiyle karşılaşmaktayız. Peki fiyatlarda nasıl bir artış olacak? Örneğin, vergisiz fiyatı 60 bin TL olan bir aracın satış fiyatı 92 bin TL iken, ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte 102 bin 660 TL civarına çıkacak. Vergisiz fiyatı 100 bin TL olan bir araç ise 159 bin 300 TL yerine 177 bin TL’ye satılacak.
Sıfır otomobillere uygulanan ÖTV indirimiyle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da %7 civarında bir düşüş yaşanmıştı. Hal böyle olunca ÖTV indiriminin sona ermesi sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında da %8’lik bir artış yaşanması bekleniyor.
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O kadini gorunce aklima ilk gelen sey Turkiyedeki memur maaşlarinin yuksekligi oldu.Ulkenin tamami memur maaslarini odeyebilmek için bir hayat boyu calisiyor ve boyle guzel kadin ve yasamlardan orta sinifi beslemek icin mahrum kaliyorduk.
Zaten ,500 sene once areneda arslan bogan erkek irkini ev araba ofis ucgeninde 1960lardan itibaren kadinin maymunu haline getirmis sisteme kinliyken,aklima su an ayvaliktaki yazliginda ayda 8000 bin maas alip 3 lira biber icin ortaligi yikan emekli tayfasi gelince moralim iyice bozuldu.
Her seyin tadi kacmisti ,fransada bulunabilecek en cirkin kadini almis olan ilkokul arkadasimi tebrik edip,karanlik sokaklarda tek basima otele geri dondum.
Konuya donersek,30 gunde bir ,kari koca 18 000 maas alan memur,emekli ve 4 aylik tatilinin henuz basindaki ogretmen tayfasi varken siz araba fiyatlari inecek diye cok guncelleme beklersiniz.
Su an kadikoy vapurda cepten yaziyorum,imla icin ozur.
Saygilarimla.