ÖTV indirimi sona erdi: Otomobil fiyatlarına zam kapıda

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Gün geçtikçe kan kaybetmeye devam eden otomotiv sektöründe bir üzücü gelişme de bugün yaşandı. Otomobillerde uygulanan 15 puanlık ÖTV indirimi bugün sona erdi. Henüz uzatılacağına dair resmi bir açıklama gelmeyen ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatlarında yüzde 10 civarında bir artış yaşanması bekleniyor.

31 Mart tarihinde sona ermesi beklenen ÖTV indirimi Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 yerine yüzde 30, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda yüzde 50 yerine yüzde 35 şeklinde seyrediyordu. Sektör temsilcileri uygulamanın devam etmesi hatta ÖTV’nin sıfırlanması yönünde önerilerde bulunmuştu. Konuyla ilgili hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.

ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatlarında artış yaşanacak. Şuanda pek çok markanın fiyat listesine bakmak istediğimizde “güncellenmektedir” ibaresiyle karşılaşmaktayız. Peki fiyatlarda nasıl bir artış olacak? Örneğin, vergisiz fiyatı 60 bin TL olan bir aracın satış fiyatı 92 bin TL iken, ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte 102 bin 660 TL civarına çıkacak. Vergisiz fiyatı 100 bin TL olan bir araç ise 159 bin 300 TL yerine 177 bin TL’ye satılacak.

Sıfır otomobillere uygulanan ÖTV indirimiyle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da %7 civarında bir düşüş yaşanmıştı. Hal böyle olunca ÖTV indiriminin sona ermesi sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında da %8’lik bir artış yaşanması bekleniyor.