Yeni Volkswagen Tayron tanıtıldı: Türkiye'ye de gelecek

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Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamını yeni SUV modellerle genişletmeye devam ediyor. Volkswagen Tayron adı verilen yeni model aslında 7 koltuklu Tiguan Allspace'in isim değiştirmiş hali. Tayron, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak.

2025 Volkswagen Tayron, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Ürün gamında Tiguan ve Touareg arasında konumlandırılacak olan yeni Volkswagen Tayron; 4770 mm gövde uzunluğuyla Tiguan'a göre 23 cm daha uzun bir model. Bu sayede aks mesafesi de 11 cm civarında uzatılarak 2791 mm'ye yükseltilmiş. Üç sıra koltuk düzenine sahip olduğunu düşünürsek bunun önemli bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

Bagaj hacmi 7 koltuk düzeninde 345 litre, beş koltuk düzeninde ise 885 litre olarak karşımıza çıkan SUV'un ikinci ve üçüncü sıra koltukları katlandığında bu değer 2090 litreye kadar çıkıyor. Elbette bu değerlerin hibrit versiyonda biraz daha düşük olduğunu belirtmekte fayda var.

Geniş motor yelpazesi

Tam Boyutta Gör Volkswagen Tayron; hafif hibrit, benzinli, şarj edilebilir hibrit ve dizel motor seçenekleriyle her kesime hitap ediyor. Ön tekerleklere güç veren 150 beygirlik 1.5 litre turbo hafif hibrit motorla başlayan seçenekler, dört tekerlekten çekiş opsiyonu da sunan 200 veya 261 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli motorla devam ediyor. 150 ve 190 beygirlik güç seçenekleriyle tercih edilebilen 2.0 litre turbo dizel motor ise sadece güçlü versiyonda dört tekerlekten çekiş sunuyor. Tüm bu versiyonlar alışıldığı üzere 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor.

En üst seviyede yer alan PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon yüzde 60'lık ÖTV dilimi üzerinden Türkiye'ye de getirilecek. Bu sistem; bir turbo benzinli motor, bir elektrik motoru, 19,7 kWsa net kapasiteye sahip batarya ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımandan meydana geliyor. 201 ve 268 beygirlik iki farklı üç seçeneği sunacak modelin her iki versiyonu da WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menziline sahip olacak. Volkswagen'in diğer PHEV modellerinde olduğu gibi Tayron'da da 50 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut.

İç tasarım ve donanımlar

Tam Boyutta Gör Volswagen Tayron'un dış tasarımı Alman markanın yeni Passat ve Tiguan gibi modellerde de gördüğümüz tasarım felsefesiyle örtüşüyor. Zaten altyapısı da (MQB evo) kardeşleriyle aynı. İç mekanda ise 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve 15 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yaparken bunlara ekstra ücret karşılığında head-up display de eklenebiliyor. Diğer özellikler ise dokuz hava yastığı, üç bölgeli otomatik klima, arka kapılarda perde, 3D stop lambaları, Light Assist özelliğine sahip LED farlar, önde ve arkada aydınlatılmış logo, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto olarak sıralanabilir.

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Opsiyonel özelliklere baktığımızda ise DCC Pro Adaptif Şasi Kontrol Sistemi, IQ.LIGHT HD Matrix farlar, Travel Assist, ChatGPT entegrasyonuna sahip sesli asistan, panoramik cam tavan, 700W Harman Kardon ses sistemi, masaj ve soğutma özelliğine sahip deri koltuklar gibi donanımlar karşımıza çıkıyor. Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Yardımcısı, Şerit Takip Yardımcısı, yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Otomatik Acil Durum Freni, Park Yardımcısı Plus, Geri Görüş Kamerası, Araçtan Çıkış Uyarısı ve Dinamik Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi özellikler ise güvenlikten sorumlu.

Yeni Volkswagen Tayron, 14-20 Ekim tarihleri arasında Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Avrupa'da ilk etapta Life donanım seviyesi ve hafif hibrit motorla siparişe açılan modelin fiyatı 45.475 eurodan başlıyor.

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