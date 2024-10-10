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    Yeni Volkswagen Tayron tanıtıldı: Türkiye'ye de gelecek

    Satışı sonlandırılan Tiguan Allspace'in isim değiştirmiş hali olarak nitelendirebileceğimiz yeni Volkswagen Tayron, şarj edilebilir hibrit seçeneği de dahil olmak üzere 2025'te Türkiye'ye gelecek.

    Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamını yeni SUV modellerle genişletmeye devam ediyor. Volkswagen Tayron adı verilen yeni model aslında 7 koltuklu Tiguan Allspace'in isim değiştirmiş hali. Tayron, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak.

    2025 Volkswagen Tayron, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Volkswagen Tayron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ürün gamında Tiguan ve Touareg arasında konumlandırılacak olan yeni Volkswagen Tayron; 4770 mm gövde uzunluğuyla Tiguan'a göre 23 cm daha uzun bir model. Bu sayede aks mesafesi de 11 cm civarında uzatılarak 2791 mm'ye yükseltilmiş. Üç sıra koltuk düzenine sahip olduğunu düşünürsek bunun önemli bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.

    Bagaj hacmi 7 koltuk düzeninde 345 litre, beş koltuk düzeninde ise 885 litre olarak karşımıza çıkan SUV'un ikinci ve üçüncü sıra koltukları katlandığında bu değer 2090 litreye kadar çıkıyor. Elbette bu değerlerin hibrit versiyonda biraz daha düşük olduğunu belirtmekte fayda var.

    Geniş motor yelpazesi

    2025 Volkswagen Tayron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Tayron; hafif hibrit, benzinli, şarj edilebilir hibrit ve dizel motor seçenekleriyle her kesime hitap ediyor. Ön tekerleklere güç veren 150 beygirlik 1.5 litre turbo hafif hibrit motorla başlayan seçenekler, dört tekerlekten çekiş opsiyonu da sunan 200 veya 261 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli motorla devam ediyor. 150 ve 190 beygirlik güç seçenekleriyle tercih edilebilen 2.0 litre turbo dizel motor ise sadece güçlü versiyonda dört tekerlekten çekiş sunuyor. Tüm bu versiyonlar alışıldığı üzere 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor.

    En üst seviyede yer alan PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon yüzde 60'lık ÖTV dilimi üzerinden Türkiye'ye de getirilecek. Bu sistem; bir turbo benzinli motor, bir elektrik motoru, 19,7 kWsa net kapasiteye sahip batarya ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımandan meydana geliyor. 201 ve 268 beygirlik iki farklı üç seçeneği sunacak modelin her iki versiyonu da WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menziline sahip olacak. Volkswagen'in diğer PHEV modellerinde olduğu gibi Tayron'da da 50 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut.

    İç tasarım ve donanımlar

    2025 Volkswagen Tayron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volswagen Tayron'un dış tasarımı Alman markanın yeni Passat ve Tiguan gibi modellerde de gördüğümüz tasarım felsefesiyle örtüşüyor. Zaten altyapısı da (MQB evo) kardeşleriyle aynı. İç mekanda ise 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve 15 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yaparken bunlara ekstra ücret karşılığında head-up display de eklenebiliyor. Diğer özellikler ise dokuz hava yastığı, üç bölgeli otomatik klima, arka kapılarda perde, 3D stop lambaları, Light Assist özelliğine sahip LED farlar, önde ve arkada aydınlatılmış logo, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto olarak sıralanabilir.

    Opsiyonel özelliklere baktığımızda ise DCC Pro Adaptif Şasi Kontrol Sistemi, IQ.LIGHT HD Matrix farlar, Travel Assist, ChatGPT entegrasyonuna sahip sesli asistan, panoramik cam tavan, 700W Harman Kardon ses sistemi, masaj ve soğutma özelliğine sahip deri koltuklar gibi donanımlar karşımıza çıkıyor. Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Yardımcısı, Şerit Takip Yardımcısı, yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Otomatik Acil Durum Freni, Park Yardımcısı Plus, Geri Görüş Kamerası, Araçtan Çıkış Uyarısı ve Dinamik Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi özellikler ise güvenlikten sorumlu.

    Yeni Volkswagen Tayron, 14-20 Ekim tarihleri arasında Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Avrupa'da ilk etapta Life donanım seviyesi ve hafif hibrit motorla siparişe açılan modelin fiyatı 45.475 eurodan başlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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