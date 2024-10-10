Yeni Volkswagen Tayron tanıtıldı: Türkiye'ye de gelecek

- 2025 Volkswagen Tayron, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Geniş motor yelpazesi
- İç tasarım ve donanımlar
- Yorumlar
Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamını yeni SUV modellerle genişletmeye devam ediyor. Volkswagen Tayron adı verilen yeni model aslında 7 koltuklu Tiguan Allspace'in isim değiştirmiş hali. Tayron, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak.
2025 Volkswagen Tayron, özellikleriyle neler sunuyor❓
Bagaj hacmi 7 koltuk düzeninde 345 litre, beş koltuk düzeninde ise 885 litre olarak karşımıza çıkan SUV'un ikinci ve üçüncü sıra koltukları katlandığında bu değer 2090 litreye kadar çıkıyor. Elbette bu değerlerin hibrit versiyonda biraz daha düşük olduğunu belirtmekte fayda var.
Geniş motor yelpazesi
En üst seviyede yer alan PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon yüzde 60'lık ÖTV dilimi üzerinden Türkiye'ye de getirilecek. Bu sistem; bir turbo benzinli motor, bir elektrik motoru, 19,7 kWsa net kapasiteye sahip batarya ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımandan meydana geliyor. 201 ve 268 beygirlik iki farklı üç seçeneği sunacak modelin her iki versiyonu da WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menziline sahip olacak. Volkswagen'in diğer PHEV modellerinde olduğu gibi Tayron'da da 50 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut.
İç tasarım ve donanımlar
Opsiyonel özelliklere baktığımızda ise DCC Pro Adaptif Şasi Kontrol Sistemi, IQ.LIGHT HD Matrix farlar, Travel Assist, ChatGPT entegrasyonuna sahip sesli asistan, panoramik cam tavan, 700W Harman Kardon ses sistemi, masaj ve soğutma özelliğine sahip deri koltuklar gibi donanımlar karşımıza çıkıyor. Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Yardımcısı, Şerit Takip Yardımcısı, yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Otomatik Acil Durum Freni, Park Yardımcısı Plus, Geri Görüş Kamerası, Araçtan Çıkış Uyarısı ve Dinamik Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi özellikler ise güvenlikten sorumlu.
Yeni Volkswagen Tayron, 14-20 Ekim tarihleri arasında Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Avrupa'da ilk etapta Life donanım seviyesi ve hafif hibrit motorla siparişe açılan modelin fiyatı 45.475 eurodan başlıyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.