ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a antitröst soruşturması

Arama devi, 2017 yılında Avrupalı yasa düzenleyiciler tarafından çevrimiçi arama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı için 2.72 milyar dolarlık bir cezaya çarptırılmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu da Google'a karşı bir antitröst soruşturması başlatmış ve 2013 yılında dosyayı kapatmıştı. Gelen haberlere göre ABD makamları tekrar bir soruşturma açacak.

Soruşturma işaretleri önceden verilmişti

NY Times'ın haberine göre ABD Adalet Bakanlığı'nın başlatacağı bu soruşturma, Trump hükümetinin bir teknoloji şirketine karşı açacağı ilk büyük antitröst davası olacak. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı sözcüsü Jeremy Edwards ve Google yönetimi suskun kalırken, bu soruşturma sonucunda şirkete ne gibi bir ceza verileceği ise merak konusu.

https://www.nytimes.com/2019/05/31/business/google-antitrust-justice-department.html

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Adalet Bakanlığı soruşturması, antitröst bölümünün başkanıtarafından yürütülecek. Bu yılın başlarında bir teknoloji konferansındaki konuşmasında Delrahim, büyük teknoloji platformlarının başarısını alkışladı. Google’dan söz etmeden, şirketlerin “yenilikçi ve yıkıcı hizmetler” nedeniylesöylemiş ve bu durum yapılacak soruşturmanın ilk işaretleri olarak algılanmıştı. Google'ın antitröst kapsamında soruşturulacağı üç ana başlık iseveişletim sistemi olarak belirtiliyor.