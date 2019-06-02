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ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a antitröst soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın ticari uygulamalarını ve antitröst yasasını ihlal edip etmediğini araştırmak için bir soruşturma başlatacak. İşte konunun detayları...
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi, 2017 yılında Avrupalı yasa düzenleyiciler tarafından çevrimiçi arama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı için 2.72 milyar dolarlık bir cezaya çarptırılmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu da Google'a karşı bir antitröst soruşturması başlatmış ve 2013 yılında dosyayı kapatmıştı. Gelen haberlere göre ABD makamları tekrar bir soruşturma açacak.

Soruşturma işaretleri önceden verilmişti

NY Times'ın haberine göre ABD Adalet Bakanlığı'nın başlatacağı bu soruşturma, Trump hükümetinin bir teknoloji şirketine karşı açacağı ilk büyük antitröst davası olacak. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı sözcüsü Jeremy Edwards ve Google yönetimi suskun kalırken, bu soruşturma sonucunda şirkete ne gibi bir ceza verileceği ise merak konusu.
Adalet Bakanlığı soruşturması, antitröst bölümünün başkanı Makan Delrahim tarafından yürütülecek. Bu yılın başlarında bir teknoloji konferansındaki konuşmasında Delrahim, büyük teknoloji platformlarının başarısını alkışladı. Google’dan söz etmeden, şirketlerin “yenilikçi ve yıkıcı hizmetler” nedeniyle büyüdüğünü söylemiş ve bu durum yapılacak soruşturmanın ilk işaretleri olarak algılanmıştı. Google'ın antitröst kapsamında soruşturulacağı üç ana başlık ise reklamlar, arama sonuçları ve Android işletim sistemi olarak belirtiliyor.

https://www.nytimes.com/2019/05/31/business/google-antitrust-justice-department.html Yorum Yaz
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_RaGoN_ 6 gün en beğenilen
Huawei ile ilgili bence bu. Google, Huawei ile çalışmalarını sürdürmek istiyor fakat ABD hükümeti de buna karşılık Google'a soruşturma açıyor.
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kımyasal 6 gün
Bu cezalar Google dokunmaz,100 milyar dolar ve üstü kazanç eden bir şirketten bahsediyoruz.
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interwap 6 gün
Soruşturmaya göre Google Android'i kapaşı kaynağa çeviriyormuş... Çinlilere darbe olur
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_RaGoN_ 6 gün en beğenilen
Huawei ile ilgili bence bu. Google, Huawei ile çalışmalarını sürdürmek istiyor fakat ABD hükümeti de buna karşılık Google'a soruşturma açıyor.
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esmerbuyucu 6 gün
"Reklamlar, arama sonuçları ve Android..." Eee şimdiye kadar mağarada mı yaşıyorsunuz? Kullanıcı verileriyle uğraşmadan bu kadar büyüyebilir miydi? İstediği kadar kullanıcı verisini aldı. 1-2 milyarlık cezayla da gözü korkmaz artık.
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