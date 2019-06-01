Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti

Apple şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanıcıların App Store'dan hücresel veri ile maksimum 150 MB uygulama ve oyun indirebilmelerine izin veriyordu. Bu kısıtlamadan hoşnut olmayan iPhone ve iPad kullanıcılarına şirketten iyi bir haber geldi.

Yeterli olmayabilir

Apple hücresel veri indirme sınırını 150 MB'dan 200 MB'a çıkarmaya karar verdi ve bu da sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için iyi bir haber. Ancak günlük hayatta en fazla kullanılan uygulamalardan Twitter'ın 202,5 MB, Facebook'un ise 260 MB olması bu yükseltilen bu indirme sınırının ne denli faydalı olacağını tartışmaya açabilir.

https://9to5mac.com/2019/05/31/apple-iphone-cellular-limit-increased/

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Apple'ın uzun bir süre öncebu sınırlama, kullanıcıların yanlışlıkla mobil hatları üzerinden büyük boyutta oyun veya uygulama indirereködemelerinin önüne geçmeyi amaçlıyordu. Ancak günümüzde mobil internet tariflerinin, geçmişe oranla makul seviyelere inmesinin, şirketin buyapmasında rol oynadığını söylemek mümkün.