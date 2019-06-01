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Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti

Apple kullanıcıları, uzun bir süredir hücresel veri bağlantısı ile maksimum 150 MB boyutunda uygulama ve oyun indirebiliyorlardı. Gelen yeni düzenleme ile birlikte bu sınır 200 MB'a yükseltildi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanıcıların App Store'dan hücresel veri ile maksimum 150 MB uygulama ve oyun indirebilmelerine izin veriyordu. Bu kısıtlamadan hoşnut olmayan iPhone ve iPad kullanıcılarına şirketten iyi bir haber geldi.

Yeterli olmayabilir

Apple hücresel veri indirme sınırını 150 MB'dan 200 MB'a çıkarmaya karar verdi ve bu da sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için iyi bir haber. Ancak günlük hayatta en fazla kullanılan uygulamalardan Twitter'ın 202,5 MB, Facebook'un ise 260 MB olması bu yükseltilen bu indirme sınırının ne denli faydalı olacağını tartışmaya açabilir.
Apple'ın uzun bir süre önce uyguladığı bu sınırlama, kullanıcıların yanlışlıkla mobil hatları üzerinden büyük boyutta oyun veya uygulama indirerek yüksek fatura ödemelerinin önüne geçmeyi amaçlıyordu. Ancak günümüzde mobil internet tariflerinin, geçmişe oranla makul seviyelere inmesinin, şirketin bu düzenlemeyi yapmasında rol oynadığını söylemek mümkün.

https://9to5mac.com/2019/05/31/apple-iphone-cellular-limit-increased/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 1 hf. en beğenilen
Şimdi bu sınırlama hiçbir şekilde aşılamıyor mu jailbreak hariç ? Varsayılan olarak kapalı mobil veri ile indirmeyi, paketi çok olan, hediyesi olan dışarıda indirme yapmak isteyen kullanır. Bu ne saçma kısıtlama.
Şimdi bu sınırlama hiçbir şekilde aşılamıyor mu jailbreak hariç ? Varsayılan olarak kapalı mobil veri ile indirmeyi, paketi çok olan, hediyesi olan dışarıda ind...
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apeirons 1 hf.
Belki wifi kullanmıyorum, mobil veri olarak indirmek istiyorum. Ne saçma bir önlem.
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yorumculuklar 1 hf.
Apple koklattin be mobil veriyi, koy düğmeyi istediğimiz gibi indirelim
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Walking On Air 10 sa.
Türkiye’de limitsiz mobil planı yok onu anlarım da, ben verizon sınırsız internetini kullanıyorum ona rağmen yine limit var(kalan kullanımlarıma direk ayarlar-hücreselden bakabiliyorum yani telefon biliyor sınırsız kullandığımı
)
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A.R.E.S. 13 sa.
200 hala çok az.
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Cano37 16 sa.
10.000tl ye telefon alıyorsun çektiğin rezillige bak pehh
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Askaparta 6 gün
Fiyatlarda da kısıtlama bekleniyor.
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swat882 6 gün
Herkes bu ne saçmalık demiş ama ios sisteminin neresi doğru ki?
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terimer 6 gün
apple ve kullanicilara secim sunmak... Ancak birileri mahemeye verip de apple aleyhine sonuclanirsa (Ayni eski modellerin apple tarafindan kullaniciya caktirmadan bilincli olarak yavaslatilmasi olayinda oldugu gibi.) belki sunar. Yoksa apple her zaman isheep'leri adina karar verir. Cunku, apple'a gore kullanicilarin tercihlerinin bir onemi yoktur. Ama fark etmez nasilsa isheep'ler bunlari anlamaz ya da anlamak istemez. Ne de olsa apple'ciklari onlar icin herseyin en iyisini (!) dusunur ve yapar!
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Bay Robot 6 gün
iOS ve apple haberlerine nedense hep fandroidciler doluşuyor...

Aşağıda birisi de iyi ki ios kullanmıyorum falan demiş. Siz kullanmayın zaten. Uygulama indirirken %99’da hata verip en baştan indirmenizi isteyen yada %99’da bağlantı kesilince yine en baştan indirmenizi isteyen google play’iniz yeter size.

Dağılabilirsiniz:
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ukc34 6 gün
Apple fanboy ları nerdesiniz?
Bu saçmalık nasıl savunulur anlamadım.
Nokia symbian da microsoft Windows da böyle yapmadı yeminlen :))
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FizzleGiggs 6 gün
İndireceğiniz uygulamayı indirmeye başlatın veriden durdurun tarihi gidin aylar sonrasına hatta fantezi olsun yıllar sonrasına alın indirmeye devam ediyor 2gb sa 2gb 3 se 3 teşekkürler
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ukc34 6 gün
Ne fanteziymiş bea.. yıl 2019 olmuş
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Backspace7 6 gün FizzleGiggs
Bu cagda bu tarz abudik kubidik islerle ugrasmamaliyiz bence. Koy bi secenek kullanıcıya olsun bitsin
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Fashionality 6 gün
sınırsız mobil veri pakedi olanlar için saçma sapan bir önlem yöntemi... bana bırak kontrolü de istediğim gibi indireyim, 200 mb nedir
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