Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti

Teknoloji Editörü
Apple şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanıcıların App Store'dan hücresel veri ile maksimum 150 MB uygulama ve oyun indirebilmelerine izin veriyordu. Bu kısıtlamadan hoşnut olmayan iPhone ve iPad kullanıcılarına şirketten iyi bir haber geldi.
Yeterli olmayabilir
Apple hücresel veri indirme sınırını 150 MB'dan 200 MB'a çıkarmaya karar verdi ve bu da sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için iyi bir haber. Ancak günlük hayatta en fazla kullanılan uygulamalardan Twitter'ın 202,5 MB, Facebook'un ise 260 MB olması bu yükseltilen bu indirme sınırının ne denli faydalı olacağını tartışmaya açabilir.Apple'ın uzun bir süre önce uyguladığı bu sınırlama, kullanıcıların yanlışlıkla mobil hatları üzerinden büyük boyutta oyun veya uygulama indirerek yüksek fatura ödemelerinin önüne geçmeyi amaçlıyordu. Ancak günümüzde mobil internet tariflerinin, geçmişe oranla makul seviyelere inmesinin, şirketin bu düzenlemeyi yapmasında rol oynadığını söylemek mümkün.
https://9to5mac.com/2019/05/31/apple-iphone-cellular-limit-increased/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aşağıda birisi de iyi ki ios kullanmıyorum falan demiş. Siz kullanmayın zaten. Uygulama indirirken %99’da hata verip en baştan indirmenizi isteyen yada %99’da bağlantı kesilince yine en baştan indirmenizi isteyen google play’iniz yeter size.
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Bu saçmalık nasıl savunulur anlamadım.
Nokia symbian da microsoft Windows da böyle yapmadı yeminlen :))
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ios, sınırlama ve