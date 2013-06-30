ABD Ordusu siber güvenlik için 23 milyar dolar harcayacak





Son dönemlerde sanal ortamlarda yapılan saldırı ve hack girişimleri son kullanıcılar kadar ordu gibi kritik kurumları da tehdit eder hale geldi. Bu yüzden siber güvenlik konusunda ülkelerin yatırımları da artmaya başlıyor.





ABD ordusu bu amaçla önümüzdeki dört yıl için siber güvenlik konusuna 23 milyar dolar bütçe ayırma kararı verdi. Bütçe kapsamında ordu kendi güvenli 4G ağını kurarken, siber güçlerin komuta yetkisini geliştirmek için ilk müdahale kanunlarında da değişiklikler yapılacak.





2011 yılından bu yana ABD'nin kritik tesislerine yapılan siber saldırılar 17 kat artış gösterdi ve bu ulusal siber güvenliğin ne derece önemli olduğunu gösteriyor.





Ordu önümüzdeki 4 yılda 15 000 adet kurum içi ağını bulut tabanlı kurumsal platformlara taşıyacak. Android ve iOS cihazlarının kullanılacağı güvenli ve özel bir 4G ağı da gelecek yıl ortasına kadar tamamlanmış olacak.

http://www.theverge.com/2013/6/27/4471904/us-defense-department-updates-its-rules-of-engagement-for-cyber