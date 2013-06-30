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ABD Ordusu siber güvenlik için 23 milyar dolar harcayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Ordusu siber güvenlik için 23 milyar dolar harcayacak

Son dönemlerde sanal ortamlarda yapılan saldırı ve hack girişimleri son kullanıcılar kadar ordu gibi kritik kurumları da tehdit eder hale geldi. Bu yüzden siber güvenlik konusunda ülkelerin yatırımları da artmaya başlıyor.

ABD ordusu bu amaçla önümüzdeki dört yıl için siber güvenlik konusuna 23 milyar dolar bütçe ayırma kararı verdi. Bütçe kapsamında ordu kendi güvenli 4G ağını kurarken, siber güçlerin komuta yetkisini geliştirmek için ilk müdahale kanunlarında da değişiklikler yapılacak.

2011 yılından bu yana ABD'nin kritik tesislerine yapılan siber saldırılar 17 kat artış gösterdi ve bu ulusal siber güvenliğin ne derece önemli olduğunu gösteriyor.

Ordu önümüzdeki 4 yılda 15 000 adet kurum içi ağını bulut tabanlı kurumsal platformlara taşıyacak. Android ve iOS cihazlarının kullanılacağı güvenli ve özel bir 4G ağı da gelecek yıl ortasına kadar tamamlanmış olacak. 

http://www.theverge.com/2013/6/27/4471904/us-defense-department-updates-its-rules-of-engagement-for-cyber Yorum Yaz
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Illuminn 6 yıl en beğenilen
biz de 46 milyar dolar harcayıp amerikaya yaptırırız aynısını, sorun değil
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yc#1 6 yıl
mipa90
wolf silverÇinliler korkutmus ABD yi.. gerçi ABD nin elinden gelse Çine demokrasi götürecekte ancak bu demokrasi biraz ağır olur ve büyük bedel öderler.. Çinliler 2-3 yil sonra bu siber orduya 50 milyar dolar yatıaracaklar. Çünkü ikisinin arasında siber savaş var...
çine demokrasiyide götür götür bitmez:D kaç milyarlık ülke:)

Çin'e demokrasiyi götürmesine gerek yok. Eğitim seviyeleri ve gelir düzeyleri arttıkça çekik gözlülerin gözü iyice açılacak ve daha fazlasını talep edecekler.
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etlik 6 yıl
Fed geçen hafta tüm dünya piyasasını altüst ettikten sonra yapılan açıklamaya bak
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mipa90 6 yıl
wolf silver
Çinliler korkutmus ABD yi.. gerçi ABD nin elinden gelse Çine demokrasi götürecekte ancak bu demokrasi biraz ağır olur ve büyük bedel öderler.. Çinliler 2-3 yil sonra bu siber orduya 50 milyar dolar yatıaracaklar. Çünkü ikisinin arasında siber savaş var...

çine demokrasiyide götür götür bitmez:D kaç milyarlık ülke:)
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wolf silver 6 yıl
Çinliler korkutmus ABD yi.. gerçi ABD nin elinden gelse Çine demokrasi götürecekte ancak bu demokrasi biraz ağır olur ve büyük bedel öderler.. Çinliler 2-3 yil sonra bu siber orduya 50 milyar dolar yatıaracaklar. Çünkü ikisinin arasında siber savaş var...
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HectorBarbossa 6 yıl
Böyle haberleri okuyunca üzülmemek elde değil.
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Illuminn 6 yıl
biz de 46 milyar dolar harcayıp amerikaya yaptırırız aynısını, sorun değil
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hakantopcu10 6 yıl
Gavurun tohumunda para bol oh anasını sattım dunyasına bak
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