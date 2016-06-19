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ABD casus uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

ABD’nin Ulusal Gözlem Ofisi önceki bir tarihte kötü hava koşullarından dolayı fırlatılmasını iptal ettiği casus uydusunu, sonunda başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,3b
1
22
Uzay
Buğra Ünal
Haber Editörü
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ABD uzaya, içeriği tamamen saklanan NROL-37 uydusunu dünyanın en güçlü roketi olan United Launch Alliance (ULA - Birleşmiş Fırlatma İttifakı) yapımı Delta IV Heavy Rocket modeliyle gönderdi. İçeriği üst düzey gizlilik ile korunsa da, ULA, fırlatma anının görüntülerini ve programını canlı olarak paylaşmayı ihmal etmedi. Fırlatma işleminden hemen önce roketin duyurusunu yapan ULA, yaptığı duyuruda yükün içeriğini ve amacını ise “ulusal güvenlik” nedeniyle açıklamadı ancak fırlatmayı canlı yayınla dünyaya sundu. Resmi internet sitesinde destek fırlatmalarının da tarihini açıklayan ULA, bu fırlatmaların da amacı ve içeriği hakkında bilgi vermekten kaçınmış.
ULA’nın yaptığı açıklamaya göre görevin amacı Ulusal Gözlem Ofisi’ne ulusal güvenlik konusunda yardımcı olmak. Yapılan bu başarılı fırlatma Delta IV Heavy ile gerçekleştirilen 32. başarılı fırlatma olma niteliğini taşıyor. Organizasyonun 2006’da kurulmasından bu yana ise gerçekleştirilen 107. başarılı fırlatma.
Delta roketinin ilk ortaya çıkışı 1950’lerde Amerikan Hava Kuvvetleri için test edilen orta menzilli Thor balistik füzesiyle başlıyor. Bu füzenin teknolojisi sonradan uzay araçları için adapte ediliyor. Tek fazlı, sıvı yakıtlı roket olan Thor, orijinal Delta fırlatma aracı olmak üzere değiştirilmiş. Daha sonra ise süreç içerisinde Delta II’ye evrilmiş. Delta IV ise Amerikan Hava Kuvvetleri’nin EELV (Evolved Expandable Launch Vehicle - Büyütülebilen Evrimleşmiş Fırlatma Aracı) programı kapsamında geliştirilmiş. Delta serisi roketlerin en gelişmiş üyesi olan Delta IV, ULA’ya göre orta-ağır büyüklükteki bütün yükleri uzaya taşıyabilme kapasitesine sahip.
Roketin fırlatılma anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://interestingengineering.com/us-successfully-launches-secret-spy-satellite/ Yorum Yaz
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Hasan07-36 3 yıl en beğenilen
Uzayda silahlanma uluslararası kanunlarda yasak bildiğim kadarıyla. Ama acaba ABD, Rusya ve diğer başka devletler uzayda bir şekilde nükleer silah bulunduruyor olabilir mi?
--Spoiler--
Geçen izlediğim Uzay Kovboyları adlı bir filmde Rusya'nın eski bir uydusu kontrolden çıkmış ve dünyaya yaklaşıyordu. Nasa aracı yerine geri göndermek için bir uzay mekiği görevi yerine getirmişti ve görevde o aracın nükleer füzelerle dolu olduğunu görmüşlerdi. Yine Demir Gökyüzü adında bir film Nazilerin Ay'ın karanlık yüzünde bir üs kurduklarını ve oradan dünyaya saldırmalarını konu alan biraz bilim kurgu biraz fantastik bir filmdi. Orada da ABD Nazilere karşı kullanmak üzere yörüngedeki silahlı uzay aracını ortaya çıkarıyordu. Bunun hemen ardından da diğer ülkeler de yörüngedeki silahlı gemilerini ortaya çıkarıyordu. Toplantıda ABD başkanı diğer ülkelerin başkanlarına "Uzayda silahlanmayan var mı?" diye soruyordu ve sadece Norveç başbakanı el kaldırıyordu.
--Spoiler--
İlginç filmler ama kim bilir belki de ülkelerin uzayda silahlanması konusunda doğruluk payı vardır...
Uzayda silahlanma uluslararası kanunlarda yasak bildiğim kadarıyla. Ama acaba ABD, Rusya ve diğer başka devletler uzayda bir şekilde nükleer silah bulunduruyor...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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casperfriendly 3 yıl
Ah insan oğlu ah. Neden savaşırsın, kardeşçe yaşamak varken. Koca dünya hepimize yeter be !
1 Yanıt Yanıtla +11
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umut_baris 3 yıl
Uydu çöplüğünün halka açık gps ve telekomünikasyondan ibaret olduğuna inanan yoktur herhalde.

@herolay arkadaşı banlayın lütfen. Böyle cehalet görmedim ben ayol.
Uydu çöplüğünün halka açık gps ve telekomünikasyondan ibaret olduğuna inanan yoktur herhalde.@herolay arkadaşı banlayın lütfen. Böyle cehalet görme...
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spenx01 3 yıl
herolay
Hala nasa nin uzay arastirmasi yaptigini zannedenler var. Fuzeleri koyarkenki bahaneye bak :) bir devleti vuracaksan once haberlesme uydusunu vurmalisin. Zaten isi bitmis demektir. CHP lilerde uzayi arastiriyor desinler siz varya yatacak yeriniz yok sizin. Ulkeyi 80 yildir mahfettiniz. Basortusune takilacagina gemi yapaydin fuze yapaydin.

dostum, bari ramazanda şu bonzaiyi içme :) chp en son 1950lerde iktidar oldu. o tarihten beri, tek tük koalisyonlar hariç hep sizin sağcılar iktidar. 60 küsür yıldır hani nerde füze? (gerçi iyi ki yok: füzesi olmadan milletin (müslüman kardeşim dediği ülkenin) camisine süngüleriyle, postallarıyla, dökeceği kanlarla, tecavüzlerle girip, cuma namazı fantezisi yapanlara gün doğmadı.) milletin eteğiyle, rakısıyla uğraşacağına çalışsaydılar ya. hayır, çalmayı tercih ettiler. günü kurtarmak için bugünü sattılar.
bir de "hala nasa uzay araştırması yapıyo zannedenler var." demişsin. bizim ortadoğulular her şeyi bilir. bu da öyle olmuş. abdnin nasadan fazla bütçesi olan ve ondan daha ileride olan askeri uzay araştırma merkezi var. nasayı kullanmasına gerek yok. ama senin özgüvenin yeter, ortadoğulum :)
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neutumn 3 yıl
Ulusal güvenlikmiş, sanki Boston'dan Texas'a gönderiyor. Uzaya araç gönder ama kimsenin içerikten haberi olmasın, evrensel bir güvenlik ihlâli yap ama çık ulusal güvenlik de. Birinin dur deme vakti çoktan geldi de geçiyor. Dünya sadece izliyor bunu, neler dönüyor hayal bile etmiyor.
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umut_baris 3 yıl
Uydu çöplüğünün halka açık gps ve telekomünikasyondan ibaret olduğuna inanan yoktur herhalde.

@herolay arkadaşı banlayın lütfen. Böyle cehalet görmedim ben ayol.
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erturkcan2 3 yıl
Rus ajanlar uydunun içeriğini öğrenmek için kim bilir kaç kişiyi öldürdü veya canını yaktı çok derin mevzular :D
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nehuse 3 yıl
Hasan07-36
Uzayda silahlanma uluslararası kanunlarda yasak bildiğim kadarıyla. Ama acaba ABD, Rusya ve diğer başka devletler uzayda bir şekilde nükleer silah bulunduruyor olabilir mi? --Spoiler-- Geçen izlediğim Uzay Kovboyları adlı bir filmde Rusyanın eski bir uydusu kontrolden çıkmış ve dünyaya yaklaşıyordu. Nasa aracı yerine geri göndermek için bir uzay mekiği görevi yerine getirmişti ve görevde o aracın nükleer füzelerle dolu olduğunu görmüşlerdi. Yine Demir Gökyüzü adında bir film Nazilerin Ayın karanlık yüzünde bir üs kurduklarını ve oradan dünyaya saldırmalarını konu alan biraz bilim kurgu biraz fantastik bir filmdi. Orada da ABD Nazilere karşı kullanmak üzere yörüngedeki silahlı uzay aracını ortaya çıkarıyordu. Bunun hemen ardından da diğer ülkeler de yörüngedeki silahlı gemilerini ortaya çıkarıyordu. Toplantıda ABD başkanı diğer ülkelerin başkanlarına Uzayda silahlanmayan var mı? diye soruyordu ve sadece Norveç başbakanı el kaldırıyordu. --Spoiler-- İlginç filmler ama kim bilir belki de ülkelerin uzayda silahlanması konusunda doğruluk payı vardır...

Nükleer füzeyi bilmiyorum ama Rusyanın nükleer güç kaynağıyla çalışan uyduları var.
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Kasatka 3 yıl
Komik komik yorumlar yapıyoruz bende dahil.
Uzayda biolojik silah bulundurmak yasak mi diye beyin firtinasi yapıyoruz. Sonuc yasakmis anladigim kadariyla DA bunu kim belirliyor ? O belirleyen ulke daha sonra da serbest der kendi mi koruma adina der demokrasi için der fikrini değiştirir. Kisaca GUCLU OLAN KURAL KOR güçsüz olan o kurala uyar. Guclu olanin cani çekerse koyduğu kurali bi gece de sana sormadan değiştirir. Yani uzun lafin kisasi bu isler bizi asar o yüzden guclunun kurali fakirin çenesini yorar cinsinden biz kendi isimize bakalim liglerimiz cok farkli cunki
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Rubisco 3 yıl
lterlemez
Elsabkz. Person of internetin gerçek olması
Gerek yok; Echolon vakası zaten biliniyor. Benim merak ettiğim, bu uydunun rotası eninde sonunda bulunur. Birisi bu uyduyu yukarıda vurursa, durum ne olur?

Amacına göre yörüngesi vs. değişebilir. LEO dışındakileri vurmak o kadar kolay değil diye biliyorum.
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BekirTemel 3 yıl
her yerde casusluk yaparız icabında
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brkylmz19990102 3 yıl
Yine olan bize olucak desenize.
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lterlemez 3 yıl
Hasan07-36
Uzayda silahlanma uluslararası kanunlarda yasak bildiğim kadarıyla. Ama acaba ABD, Rusya ve diğer başka devletler uzayda bir şekilde nükleer silah bulunduruyor olabilir mi? --Spoiler-- Geçen izlediğim Uzay Kovboyları adlı bir filmde Rusyanın eski bir uydusu kontrolden çıkmış ve dünyaya yaklaşıyordu. Nasa aracı yerine geri göndermek için bir uzay mekiği görevi yerine getirmişti ve görevde o aracın nükleer füzelerle dolu olduğunu görmüşlerdi. Yine Demir Gökyüzü adında bir film Nazilerin Ayın karanlık yüzünde bir üs kurduklarını ve oradan dünyaya saldırmalarını konu alan biraz bilim kurgu biraz fantastik bir filmdi. Orada da ABD Nazilere karşı kullanmak üzere yörüngedeki silahlı uzay aracını ortaya çıkarıyordu. Bunun hemen ardından da diğer ülkeler de yörüngedeki silahlı gemilerini ortaya çıkarıyordu. Toplantıda ABD başkanı diğer ülkelerin başkanlarına Uzayda silahlanmayan var mı? diye soruyordu ve sadece Norveç başbakanı el kaldırıyordu. --Spoiler-- İlginç filmler ama kim bilir belki de ülkelerin uzayda silahlanması konusunda doğruluk payı vardır...

Yasa dinleyen mi var? Bakınız ABD (Irak-Suriye vs.) veya Rusya (Afganistan, Suriye, Ukrayna)
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