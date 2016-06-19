ABD casus uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

ABD uzaya, içeriği tamamen saklanan NROL-37 uydusunu dünyanın en güçlü roketi olan United Launch Alliance (ULA - Birleşmiş Fırlatma İttifakı) yapımı Delta IV Heavy Rocket modeliyle gönderdi. İçeriği üst düzey gizlilik ile korunsa da, ULA, fırlatma anının görüntülerini ve programını canlı olarak paylaşmayı ihmal etmedi. Fırlatma işleminden hemen önce roketin duyurusunu yapan ULA, yaptığı duyuruda yükün içeriğini ve amacını ise “ulusal güvenlik” nedeniyle açıklamadı ancak fırlatmayı canlı yayınla dünyaya sundu. Resmi internet sitesinde destek fırlatmalarının da tarihini açıklayan ULA, bu fırlatmaların da amacı ve içeriği hakkında bilgi vermekten kaçınmış.

ULA’nın yaptığı açıklamaya göre görevin amacı Ulusal Gözlem Ofisi’ne ulusal güvenlik konusunda yardımcı olmak. Yapılan bu başarılı fırlatma Delta IV Heavy ile gerçekleştirilen 32. başarılı fırlatma olma niteliğini taşıyor. Organizasyonun 2006’da kurulmasından bu yana ise gerçekleştirilen 107. başarılı fırlatma.

Delta roketinin ilk ortaya çıkışı 1950’lerde Amerikan Hava Kuvvetleri için test edilen orta menzilli Thor balistik füzesiyle başlıyor. Bu füzenin teknolojisi sonradan uzay araçları için adapte ediliyor. Tek fazlı, sıvı yakıtlı roket olan Thor, orijinal Delta fırlatma aracı olmak üzere değiştirilmiş. Daha sonra ise süreç içerisinde Delta II’ye evrilmiş. Delta IV ise Amerikan Hava Kuvvetleri’nin EELV (Evolved Expandable Launch Vehicle - Büyütülebilen Evrimleşmiş Fırlatma Aracı) programı kapsamında geliştirilmiş. Delta serisi roketlerin en gelişmiş üyesi olan Delta IV, ULA’ya göre orta-ağır büyüklükteki bütün yükleri uzaya taşıyabilme kapasitesine sahip.

Roketin fırlatılma anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://interestingengineering.com/us-successfully-launches-secret-spy-satellite/