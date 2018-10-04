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ABD hükümeti Çinli hacker'lara karşı uyardı

ABD hükümeti, Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu belirtilen hacker grubu hakkında bildiri yayınladı. Hükümet, şirketlerin siber saldırılara karşı önlemlerini almasını istiyor.
7 ay
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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ABD hükümeti Çinli hacker'lara karşı uyardı
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Son yıllarda ABD hükümeti, Çinli hacker'larla ciddi bir mücadele içinde. Hükümet daha çok hacker'ların; ABD ordusuna ve diğer devlet kurumlarına yönelik saldırılarıyla ilgilense de ülkede faaliyet gösteren şirketleri de siber saldırılara karşı dikkatli olmaları yönünde sık sık uyarıyor. Son olarak İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli hacker grubu hakkında bildiri yayınladı. Uzmanlara göre Çinli hacker'lar yeniden ABD'yi hedef tahtasına yerleştirdi.


''Çinliler geri döndü'' 

Avrupa'daki ve ABD'deki siber güvenlik şirketleri tarafından Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu belirtilen ve ''cloudhopper'' olarak bilinen hacker grubu ABD'ye yönelik eylemlerini başlatmış durumda. Bakanlık, söz konusu hacker grubunun siber casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığına odaklandığını belirtiyor. Hacker'ların ticari sırları çalmak istediğini kaydeden yetkililer; telekomünikasyon ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda küresel çapta hizmet veren şirketlerin hedef alınabileceğini ekledi. Yetkililere göre bu şirketlerin servis sağlayıcıları üzerinden saldırarak şirketlere ait veriler çalınabilir.


Siber güvenlik firması Crowdstrike'ın baş teknoloji sorumlusu Dmitri Alperovitch ise son bir buçuk yıldaki en yüksek siber saldırı aktivitelerini fark ettiklerini belirterek ''Ne yazık ki Çinlilerin geri geldiğini söyleyebilirim.'' ifadesini kullandı. Cloudhopper'ın etkinliğini artırdığını geçtiğimiz yıl İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de fark etmiş ve grup hakkında bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda da hackerların Çin yönetimiyle olan bağlantısına vurgu yapılsa da Çinli yetkililerin bu iddiaları reddediyor. 


https://www.cnet.com/news/beijing-linked-hackers-are-coming-for-us-again-warns-the-us/ Yorum Yaz
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ALKaraca 7 ay en beğenilen
Muhahaha :)
Dinsizin hakkından imansız gelirmiş :)
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ALKaraca 7 ay en beğenilen
Muhahaha :)
Dinsizin hakkından imansız gelirmiş :)
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teknokaptan 7 ay
olsun atarsin bir bomba olur biter sayin abd ( yapmadigin seymi )
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