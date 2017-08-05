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ABD ordusu DJI drone'ları artık kullanamayacak

Yoğun talep sonucunda Çinli drone üreticisi DJI'ın drone'larını sipariş edip kullanan ABD ordusu bu drone'ları siber güvenlik tehlikesi nedeniyle kullanmama kararı aldı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Drone ve diğer insansız hava araçlarına ayrı bir önem veren ABD ordusu, artan drone ihtiyacı sonucunda IŞİD'e yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere Çinli drone üreticisi DJI'a yüzlerce üzerinde drone siparişi vermiş ve bu drone'ları kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise alınan ani bir kararla DJI ürünleri kullanan tüm askeri birimlerin bu ürünlerin kullanımını derhal sonlandırması isteniyor. DJI ürünlerini kullanmama kararının arkasında yatan neden ise siber güvenlik tehlikesi. 


 
Ordu tarafından paylaşılan bildiride siber zayıflıklar ifadesi dikkat çekerken detaylı bir açıklama yapılmadı ancak bu kararın alınmasında daha önce DJI ürünlerinin tehlikeleri hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Araştırma Laboratuvarı ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin etkisi olduğu düşünülüyor. Daha önce paylaşılan raporlarda DJI GO 4 isimli uygulama aracılığıyla drone'un video ve ses de dahil olmak üzere uçuş kayıtlarını ABD, Çin ve Hong Kong'da bulunan sunuculara yüklediği ortaya çıkmıştı. Aslında bu ABD ordusunun bu drone'ları kullanmaması için yeterli bir sebep. Üstelik kısa bir süre önce DJI drone'ları hacklemenin ne kadar kolay olduğunu göstermek isteyen bir grup hacker, DJI'ın hazırladığı uçuş yasağı olan bölgelerin haritasına ve yükseklik sınırlamalarına ulaşmaya başarmıştı. 


Kararın ardından açıklama yapan DJI sözcüsü ise kendilerinin söz hakkı olmadığı ve kendilerine danışılmadan alınan kararı görmekten üzüntü duyduğunu dile getirirken ABD ordusu ya da farklı bir organizasyonla birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirtti. Sözcü siber meseleler ile ilgili endişelerinin olduğunu ve ordu ile "siber zayıflıkların" ne olduğu konusunda konuşup uzlaşma sağlayacaklarını da açıkladı.

https://www.engadget.com/2017/08/04/us-army-ceasing-use-dji-drone/ Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Lütfen editörler olarak Türkçeye az biraz da olsa özen gösterin, "DJI'a yüzlerce üzerinde drone siparişi vermiş" diye bir cümle yok. İmla hatasını bir yere kadar anlarım ama anlamsız saçma kelime dizilimleri olmuyor.
Lütfen editörler olarak Türkçeye az biraz da olsa özen gösterin, "DJI'a yüzlerce üzerinde drone siparişi vermiş" diye bir cümle yok. İmla hatasını bir yere kada...
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Lütfen editörler olarak Türkçeye az biraz da olsa özen gösterin, "DJI'a yüzlerce üzerinde drone siparişi vermiş" diye bir cümle yok. İmla hatasını bir yere kadar anlarım ama anlamsız saçma kelime dizilimleri olmuyor.
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Parola_18 1 yıl
artık siz düşünün kulandıgımız hava araçları f16 dahil kullandıgımız elektronik yer araçları radardan tutta ihalara kadar bu araçların verileri nerelere gidiyor vey depolanıyor.. kıçı kırık çekirge sürüsü çin bile oyuncallarla bilgi topluyor micro makro işlemciler elektronik devler üretmedikce her aygıt tehlikeli ve asla güvenlik açısından sağlamda deiliz
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SeKSandDoRT 1 yıl

endüstriyel ya da askeri sınıfta olmayan hobi amaçlı bir ürünle terörist haklamaya çalışan şapşik amerikalılar..
ya ürün gerçekten işe yaramadı,
ya da tersine mühendislikle kendileri imalata başladılar,
yemezler
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GkhnAkyolTr 1 yıl SeKSandDoRT
Tersine mühendislik yapmalarına gerek yok ki adamlarda bunun 10 kat daha iyisini yapicak teknoloji var niye tersine mühendislik işine girsin ufacık bı drone için ?
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