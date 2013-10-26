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ABD ordusuna geliştirilen Android destekli teknolojik miğferin testlerine başlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD ordusuna geliştirilen Android destekli teknolojik miğferin testlerine başlandı
Aktif savaş alanlarında askerlerin kafalarını her türlü çarpmadan ya da seken kurşunlardan koruyan miğferler, yeni teknolojiler doğrultusunda gelişimlerine devam ediyorlar. Bunun güzel örneklerinden Revision firması tarafından hazırlanan BATLSKIN VIPER adlı miğfer ise, modüler yapısıyla rahat bir kullanım sunabiliyor ve aynı zamanda akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor.
Askerlin kafasını tam olarak kapatabilen ya da farklı durumlarda yarım kullanım imkanı sunan Revision BATLSKIN VIPER, 9mm kalınlığında şeffaf ön plakası ile son derece başarılı bir koruma sağlıyor ve Android işletim sistemli akıllı cep telefonları ile bağlantı kurarak direkt olarak HUD (Heads-Up Display) ekranı üzerinde GPS koordinat, canlı hedef, yazılı ve görüntülü komünikasyon gibi bilgiler ve özellikler sağlayabiliyor. Bünyesinde dahili batarya bulunduğu söylenen miğfer, vizör bölümünde de açık, kapalı ve yarı açık olmak üzere üç farklı kullanım seçeneğini askerlere bırakıyor.
İçerisinde kullanılan özel süngerler ile 4 metreden meydana gelebilecek düşme ya da çarpmalara karşı askerlerin kafalarını rahatlıkla koruyabildiği belirtilen Revision BATLSKIN VIPER, ABD ordusuna sunulan örnek ürünlerle test edilmeye başlanmış durumda. Bu gelişmiş miğfer hakkında hazırlanan genel tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, ayrıntılı diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://kitup.military.com/2013/10/video-revision-displays-gen-modular.html Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl en beğenilen
O ne ki bizde Emirhan'ın zırhı varken

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1 Yanıt Yanıtla +17
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Nokia Specialist 6 yıl
Savaş sırasında Root larlarsa tüm ordu felç birde anlık bir kasma vuhuu
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C28_ 6 yıl
Hemen GO launcher yüklemek lazım, aman kasmasın
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C28_ 6 yıl
Hemen GO launcher yüklemek aman kasmasın
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Tristan Tzara 6 yıl
kernel atılıyormuymuş buna :)
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fukox 6 yıl
Aman kask kasmasın
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cübbeli gandalf 6 yıl
adamlar androidli zırh çıkaracak ben hala atrix için update bekliyorum-cm rom atmayıda bilmiyorum-
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kızılbıyık 6 yıl
Hacklerler bunu yavrum. Android değil mi
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savkon 6 yıl
Bir an android ordusuna geliştirilen diye okudum
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Justinian 6 yıl
Plastik miğfer iyi olur bizim açımızdan
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bayraak 6 yıl
Starwarsın çizgi filmindeki Droidler gibi. Film gerçek mi oluyor ama bu kez Android ismiyle
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Persistent Stability 6 yıl
Açık kaynak böyle bir şey nereye çeksen geliyor
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xxxone 6 yıl
Kask çalışmayı durdurdu.
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