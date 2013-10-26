ABD ordusuna geliştirilen Android destekli teknolojik miğferin testlerine başlandı

Aktif savaş alanlarında askerlerin kafalarını her türlü çarpmadan ya da seken kurşunlardan koruyan miğferler, yeni teknolojiler doğrultusunda gelişimlerine devam ediyorlar. Bunun güzel örneklerinden Revision firması tarafından hazırlanan BATLSKIN VIPER adlı miğfer ise, modüler yapısıyla rahat bir kullanım sunabiliyor ve aynı zamanda akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor.

Askerlin kafasını tam olarak kapatabilen ya da farklı durumlarda yarım kullanım imkanı sunan Revision BATLSKIN VIPER, 9mm kalınlığında şeffaf ön plakası ile son derece başarılı bir koruma sağlıyor ve Android işletim sistemli akıllı cep telefonları ile bağlantı kurarak direkt olarak HUD (Heads-Up Display) ekranı üzerinde GPS koordinat, canlı hedef, yazılı ve görüntülü komünikasyon gibi bilgiler ve özellikler sağlayabiliyor. Bünyesinde dahili batarya bulunduğu söylenen miğfer, vizör bölümünde de açık, kapalı ve yarı açık olmak üzere üç farklı kullanım seçeneğini askerlere bırakıyor.

İçerisinde kullanılan özel süngerler ile 4 metreden meydana gelebilecek düşme ya da çarpmalara karşı askerlerin kafalarını rahatlıkla koruyabildiği belirtilen Revision BATLSKIN VIPER, ABD ordusuna sunulan örnek ürünlerle test edilmeye başlanmış durumda. Bu gelişmiş miğfer hakkında hazırlanan genel tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, ayrıntılı diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://kitup.military.com/2013/10/video-revision-displays-gen-modular.html