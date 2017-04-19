ABD tek kullanımlık drone üzerinde çalışıyor

ABD Deniz Piyadeleri “Tactical Air Delivery” isimli yeni bir drone ürettiler. Sıradan dronelardan farklı olarak tek kullanımlık yapıya sahip olan ve ulaşılması zor noktalara yiyecek, mühimmat göndermek amacıyla geliştirilen drone, yükünü gövdesinin içerisinde taşıyor. Drone’un tek kullanımlık olması, doğa koşullarında tamamen çözünebilme özelliğinden geliyor.

Özel yapısı drone’u üç farklı açıdan kullanışlı kılıyor:

Drone’un çözünebilen malzemesi, sıradan dronelarda kullanılan malzemelere göre çok daha ucuz. Bir Tactical Air Delivery’nin üretim maliyeti yalnızca 1500-3000 dolar. Çözünebilir yapısı nedeniyle zor durumda bulunan kişilere yük olmuyor. Drone’un ulaşım noktasında bulunan kişilerin tek yapması gereken şey cihazın içerisinde bulunan yükü almak ve drone’u olduğu yerde bırakmak. “Tactical Air Delivery” isminden de anlaşılabildiği gibi hızlı hareket etmenin son derece önemli olduğu görevlerde kullanılacak drone, bu özelliği sayesinde kurtarma ve hatta yangın söndürme görevlerine katılabilir. Hafif yapısı ve aerodinamik tasarımı sayesinde bir süre planör gibi süzülebilen drone, gerekli olan durumlarda bu özelliğini kullanıyor.

Şimdilik hala geliştirilme aşamasında olan Tactical Air Delivery, planlamalara göre 2018 senesinde test aşamasına geçiş yapacak.

http://mashable.com/2017/04/17/marines-delivery-drones-disposable/#ZGqd2XKAakqG