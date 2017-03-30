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İnsanları işinden eden robotlar, ücretleri de düşürüyor

Robotların çalışma hayatında yerini almasıyla insanların durumunun ne olacağını konu alan yeni araştırma, insanların işsiz kalırken çalışanların da ücretlerinin düşeceğini gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Robot teknolojileri ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte insanların herhangi bir parçası olmadığı üretim ve hizmet süreci geleceğe dair endişelendiren en önemli konuların başında geliyor. Politikacılar, ekonomistler ve bahsedilen teknoloji alanlarında görev alan kişiler robotların işgücünü devralmasının aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını, insanlara yeni iş alanları açılacağını sıkça dile getirse de ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nun yaptığı son araştırmaya göre robotlar çalışanlar için beklenenin de ötesinde zararlar oluşturabilir.

Ekonomist Daron Acemoğlu ve Pascual Restrepo, yaptığı araştırmayla ABD’de 1997 ve 2007 yılları arasında iş dünyasına giren robotların çalışanları nasıl etkilediğini inceledi. İkilinin araştırmalarına göre belirtilen yıllar arasında işgücüne katılan her bir robot, yerel çalışma alanındaki 3 ile 5.6 kişiyi işsiz bıraktı. Bununla birlikte işgücüne katılan her 1000 robot çalışmaya başladığı bölgede, çalışanlara yapılan ödemelerin yüzde 0.25 ile yüzde 0.50 arasında bir düşüşe uğramasına neden oldu.

Tabi bu rakamlar özellikle gelecekte gerçekleşeceği düşünülen senaryolarla kıyaslanınca çok küçük görünüyor olabilir ancak bu durum aslında araştırmanın odaklandığı endüstriyel robot tanımı ile ilgili zira ekibin yaptığı araştırmada sadece ‘’otomatik olarak kontrol edilebilen ve yeniden programlanabilen(çok amaçlı)’’ aletler robot olarak değerlendirildi. Yani Word gibi bilgisayar yazılımları veya taşıyıcı bantlar gibi basit aletler araştırma konusu olarak incelenmedi. Bu yüzden 2007’ye kadar üretilen gelişmiş robotların miktarını günümüzdekilerle kıyaslarsak aslında daha net bir tablo gözümüzde canlanacaktır.

En Çok Zarar Görenler Mavi Yakalılar

İkili araştırmasında bu iş ve ücret kayıplarının nüfusa eşit olarak dağıtıldığını dile getirse robotların en çok zarar verdiği çalışanların; beden gücüyle çalışan işçiler, nakliye çalışanları, operatör ve montaj çalışanları ve makinistler olduğunu açıkladı. Robotlardan etkilenmeyen tek iş kategorisinin yönetsel işler olması da araştırmadaki önemli noktalardan birisiydi. Araştırmanın can alıcı noktası ise belirtilen tarihler arasında endüstriyel robotların sayısın çok olmamasına rağmen ikilinin tahminlerine göre 360.000 ile 670.000 arasında çalışan, işlerini robotlara bırakmak zorunda kaldı.

Günümüzde ise yapay zeka da sahip olan robotlar yönetsel işler de dahil olmak üzere taksi şoförlüğünden bakan yardımcılığına, kargo tesliminden avukatlık hizmetlerine kadar pek çok işi yapabilecek potansiyele sahipler. Bu durumun farkında olan ekip de önümüzdeki yirmi yıl içinde robotların yaygınlık kazanma süreci uzmanların beklediği gibi hızla ilerlerse robotların çalışanlara yönelik etkisin de çok daha fazla olacağını düşünüyor.


http://papers.nber.org/tmp/7580-w23285.pdf Yorum Yaz
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pUnduli 2 yıl
Bazı ülkeler ekonomik refahında etkisiyle "baz ödeme" ile her vatandaşa koşulsuz olarak belli bir rakamı ödeme çalışmalarına başladı. Çoğu yurtdışı yayında da "robotlar geldi diye işsiz kalmazsınız , kalmazsınız ya " tarzı haberler çoğaldı
İşin garip tarafı, robotik devrim ironik bir şekilde kapitalizmi bitirip pratikte eşitliği sağlayabilir. Neredeyse her ürünün pratikte sınırsız üretilip istendiği kadar tüketilebildiği ve özellikle mavi yaka anlamında işgücüne ihtiyaç duyulmayan bir döneme girildiğinde, ilk tarım devriminde olan tekrarlanabilir.
Tarım devrimi, sadece yiyecek güvenliği değil aynı zamanda özelleşme ve iş bölümüne imkan tanımıştı. Aynı şekilde bu tür bir devrim de insanlığın gelişme hızını katlayabilir. Birde pratikte ölümsüzlük bulunursa Allah bereket versin.
Gerçi Dünyanın en tehlikeli adamı aç adamdır, ondan sonra ise boş (idle) adam gelir; o konuda bir düzenleme yapmak lazım
İşin en kötü tarafı ise muhtemelen biz görmeyiz; şansımıza küsmekten başka yapacak birşey yok gibi.
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darkaura 2 yıl
yeni bir trend degil. keza son 30 yildir yasanan bir hadise. tum inis cikislara ragmen son 30yilda dunya ekonomisi surekli buyudugu, toplam zenginlik artigi halde orta sinifin gelirinde hic bir degisiklik olmadan duz cizgi halinde devam etti. globallesme ve robotlasma zengin sinifin cok daha zenginlesmesini saglarken orta sinifin ayni cizgide kalmasina, is imkanlarinin kisitlanmasina neden oldu. isin daha kotu yani robotlasma simdiye kadar isci sinifinin mavi yakalilarin is imkanlarini etkiliyordu, yapay zekanin yukselisiyle artik ofislerde calisan beyaz yakalilarinda is imkanlari azalacak. simdiden cogu ofis ilerini makinalar devralmaya basladi bile. onumuzdeki yillarda mezun olup is hayatina atilacak genclerin yasamlari gercekden zor olacak.
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Fenomenon 2 yıl
çözüm basit aslında insanların çalışma saatini azaltıp asgari ücreti düşük yapmayacaksın. böylelikle hem insanlar işsiz kalmaz hem robotların gücünden tüm insanlık olarak faydalanmış oluruz hem de insanların refah düzeyi artar. ancak kapitalist sistemde teknolojik gelişmeler bu şekilde işlemiyor. insanlar daha çok çalışıyor daha az para kazanıyor ve çok küçük bir kısım kasasını sürekli doldururken çok çok büyük bir kısım ise gittikçe sefil duruma düşüyor. insanların %1'lik kısmı tüm dünyadaki %50'lik mal varlığı yönetiyor. geri kalan %99'u ise kalan yarısını.
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Fenomenon 2 yıl
çözüm basit aslında insanların çalışma saatini azaltıp asgari ücreti düşük yapmayacaksın. böylelikle hem insanlar işsiz kalmaz hem robotların gücünden tüm insanlık olarak faydalanmış oluruz hem de insanların refah düzeyi artar. ancak kapitalist sistemde teknolojik gelişmeler bu şekilde işlemiyor. insanlar daha çok çalışıyor daha az para kazanıyor ve çok küçük bir kısım kasasını sürekli doldururken çok çok büyük bir kısım ise gittikçe sefil duruma düşüyor. insanların %1'lik kısmı tüm dünyadaki %50'lik mal varlığı yönetiyor. geri kalan %99'u ise kalan yarısını.
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arel.gr 2 yıl
siz siz olun averta çocuk yapın, ümitsiz kalmayın kolayı bulunur !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
100 yıl kadar önce sanayi devrimi döneminde, geleceğin fantezi yazarları daha iyi bir gelecek ve insanların çalışmadan rahat bir şekilde hayat süreceği öngörüsünü geliştirdi ! evet bu öngörü oluşuyor ama devlet halkçı değilde kapital modelde bir devlet modeline dönüşme sürecinde ! bakınız devlet kendi memuruna sosyalist , sıradan işçite ise kapitalist modelden sosyal hakları layık görüyor ! sosyal çarpıklığı dile getirenleri eylemci diyor ve hikaye burada kopuyor !
makineleşme ve sanayi insan kuvvetinin üzerinde seri ve ağır işleri daha iyi yaptı bu açıdan makineleşme insanların işini ellerinden hiç bir zaman almadı !
ama kendini tamir eden robot ve insansız düşünen yapay zeka bu sefer gerçekten insanların işlerini elinden alacak !
bu sanayi devrimi ile karşılaştırıp her zaman sistem bir yol bulur diyen yalancılar yeni sistemin soytarılarıdır !
sen doğru bildiklerini işsiz kalan babanın aç kalan çocuğuna anlat !!!
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Samed Bey 2 yıl
Yapay zeka dünyanın geleceği artık.
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ceo-tr 2 yıl
insanlar işsiz kalırsa, parasız kalır. o robot çalıştıran firmalar ürettikleri malı kime satacak? :)
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3arbar 2 yıl ceo-tr
ceo-tr
insanlar işsiz kalırsa, parasız kalır. o robot çalıştıran firmalar ürettikleri malı kime satacak? :)

sömürülen ülkelerde genelde yüzde 10 luk kaymak tabakaya satılıyor.
misal çinde iphone da çalışan işciler iphone alamıyorlarmış :)
bizde de fındık yetiştirenler fındık yiyemiyor :)
pahalı çünkü.
para genelde sömürülen ülkeden sömüren ülkeye doğru hareket eder.haliyle oralarda en düşük asgari ücret 2000 dolar olur.bazı ülkelerde çalışmaya bile maaş verilir vs.
niye herkes çinde üretim yapıyor? ucuz işgücü olduğundan.çaktın köfteyi.
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vincent5555 2 yıl
beyaz yakalı robot için daha çook zaman var
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kımyasal 2 yıl
Kapitalist sistem bu konuda dar boğaz bırakmaz diye düşünüyorum.Bununda bir çözümü olur,yoksa sistemde bozulmalar olur ve istikrarsızlık olur.
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