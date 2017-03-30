İnsanları işinden eden robotlar, ücretleri de düşürüyor

Ekonomist Daron Acemoğlu ve Pascual Restrepo, yaptığı araştırmayla ABD’de 1997 ve 2007 yılları arasında iş dünyasına giren robotların çalışanları nasıl etkilediğini inceledi. İkilinin araştırmalarına göre belirtilen yıllar arasında işgücüne katılan her bir robot, yerel çalışma alanındaki 3 ile 5.6 kişiyi işsiz bıraktı. Bununla birlikte işgücüne katılan her 1000 robot çalışmaya başladığı bölgede, çalışanlara yapılan ödemelerin yüzde 0.25 ile yüzde 0.50 arasında bir düşüşe uğramasına neden oldu.
Tabi bu rakamlar özellikle gelecekte gerçekleşeceği düşünülen senaryolarla kıyaslanınca çok küçük görünüyor olabilir ancak bu durum aslında araştırmanın odaklandığı endüstriyel robot tanımı ile ilgili zira ekibin yaptığı araştırmada sadece ‘’otomatik olarak kontrol edilebilen ve yeniden programlanabilen(çok amaçlı)’’ aletler robot olarak değerlendirildi. Yani Word gibi bilgisayar yazılımları veya taşıyıcı bantlar gibi basit aletler araştırma konusu olarak incelenmedi. Bu yüzden 2007’ye kadar üretilen gelişmiş robotların miktarını günümüzdekilerle kıyaslarsak aslında daha net bir tablo gözümüzde canlanacaktır.
En Çok Zarar Görenler Mavi Yakalılar
İkili araştırmasında bu iş ve ücret kayıplarının nüfusa eşit olarak dağıtıldığını dile getirse robotların en çok zarar verdiği çalışanların; beden gücüyle çalışan işçiler, nakliye çalışanları, operatör ve montaj çalışanları ve makinistler olduğunu açıkladı. Robotlardan etkilenmeyen tek iş kategorisinin yönetsel işler olması da araştırmadaki önemli noktalardan birisiydi. Araştırmanın can alıcı noktası ise belirtilen tarihler arasında endüstriyel robotların sayısın çok olmamasına rağmen ikilinin tahminlerine göre 360.000 ile 670.000 arasında çalışan, işlerini robotlara bırakmak zorunda kaldı.
Günümüzde ise yapay zeka da sahip olan robotlar yönetsel işler de dahil olmak üzere taksi şoförlüğünden bakan yardımcılığına, kargo tesliminden avukatlık hizmetlerine kadar pek çok işi yapabilecek potansiyele sahipler. Bu durumun farkında olan ekip de önümüzdeki yirmi yıl içinde robotların yaygınlık kazanma süreci uzmanların beklediği gibi hızla ilerlerse robotların çalışanlara yönelik etkisin de çok daha fazla olacağını düşünüyor.
http://papers.nber.org/tmp/7580-w23285.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşin garip tarafı, robotik devrim ironik bir şekilde kapitalizmi bitirip pratikte eşitliği sağlayabilir. Neredeyse her ürünün pratikte sınırsız üretilip istendiği kadar tüketilebildiği ve özellikle mavi yaka anlamında işgücüne ihtiyaç duyulmayan bir döneme girildiğinde, ilk tarım devriminde olan tekrarlanabilir.
Tarım devrimi, sadece yiyecek güvenliği değil aynı zamanda özelleşme ve iş bölümüne imkan tanımıştı. Aynı şekilde bu tür bir devrim de insanlığın gelişme hızını katlayabilir. Birde pratikte ölümsüzlük bulunursa Allah bereket versin.
Gerçi Dünyanın en tehlikeli adamı aç adamdır, ondan sonra ise boş (idle) adam gelir; o konuda bir düzenleme yapmak lazım
İşin en kötü tarafı ise muhtemelen biz görmeyiz; şansımıza küsmekten başka yapacak birşey yok gibi.
makineleşme ve sanayi insan kuvvetinin üzerinde seri ve ağır işleri daha iyi yaptı bu açıdan makineleşme insanların işini ellerinden hiç bir zaman almadı !
ama kendini tamir eden robot ve insansız düşünen yapay zeka bu sefer gerçekten insanların işlerini elinden alacak !
bu sanayi devrimi ile karşılaştırıp her zaman sistem bir yol bulur diyen yalancılar yeni sistemin soytarılarıdır !
sen doğru bildiklerini işsiz kalan babanın aç kalan çocuğuna anlat !!!
sömürülen ülkelerde genelde yüzde 10 luk kaymak tabakaya satılıyor.
misal çinde iphone da çalışan işciler iphone alamıyorlarmış :)
bizde de fındık yetiştirenler fındık yiyemiyor :)
pahalı çünkü.
para genelde sömürülen ülkeden sömüren ülkeye doğru hareket eder.haliyle oralarda en düşük asgari ücret 2000 dolar olur.bazı ülkelerde çalışmaya bile maaş verilir vs.
niye herkes çinde üretim yapıyor? ucuz işgücü olduğundan.çaktın köfteyi.