İnsanları işinden eden robotlar, ücretleri de düşürüyor

Robot teknolojileri ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte insanların herhangi bir parçası olmadığı üretim ve hizmet süreci geleceğe dair endişelendiren en önemli konuların başında geliyor. Politikacılar, ekonomistler ve bahsedilen teknoloji alanlarında görev alan kişiler robotların işgücünü devralmasının aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını, insanlara yeni iş alanları açılacağını sıkça dile getirse de ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nun yaptığı son araştırmaya göre robotlar çalışanlar için beklenenin de ötesinde zararlar oluşturabilir.

Ekonomist Daron Acemoğlu ve Pascual Restrepo, yaptığı araştırmayla ABD’de 1997 ve 2007 yılları arasında iş dünyasına giren robotların çalışanları nasıl etkilediğini inceledi. İkilinin araştırmalarına göre belirtilen yıllar arasında işgücüne katılan her bir robot, yerel çalışma alanındaki 3 ile 5.6 kişiyi işsiz bıraktı. Bununla birlikte işgücüne katılan her 1000 robot çalışmaya başladığı bölgede, çalışanlara yapılan ödemelerin yüzde 0.25 ile yüzde 0.50 arasında bir düşüşe uğramasına neden oldu.

Tabi bu rakamlar özellikle gelecekte gerçekleşeceği düşünülen senaryolarla kıyaslanınca çok küçük görünüyor olabilir ancak bu durum aslında araştırmanın odaklandığı endüstriyel robot tanımı ile ilgili zira ekibin yaptığı araştırmada sadece ‘’otomatik olarak kontrol edilebilen ve yeniden programlanabilen(çok amaçlı)’’ aletler robot olarak değerlendirildi. Yani Word gibi bilgisayar yazılımları veya taşıyıcı bantlar gibi basit aletler araştırma konusu olarak incelenmedi. Bu yüzden 2007’ye kadar üretilen gelişmiş robotların miktarını günümüzdekilerle kıyaslarsak aslında daha net bir tablo gözümüzde canlanacaktır.

En Çok Zarar Görenler Mavi Yakalılar

İkili araştırmasında bu iş ve ücret kayıplarının nüfusa eşit olarak dağıtıldığını dile getirse robotların en çok zarar verdiği çalışanların; beden gücüyle çalışan işçiler, nakliye çalışanları, operatör ve montaj çalışanları ve makinistler olduğunu açıkladı. Robotlardan etkilenmeyen tek iş kategorisinin yönetsel işler olması da araştırmadaki önemli noktalardan birisiydi. Araştırmanın can alıcı noktası ise belirtilen tarihler arasında endüstriyel robotların sayısın çok olmamasına rağmen ikilinin tahminlerine göre 360.000 ile 670.000 arasında çalışan, işlerini robotlara bırakmak zorunda kaldı.

Günümüzde ise yapay zeka da sahip olan robotlar yönetsel işler de dahil olmak üzere taksi şoförlüğünden bakan yardımcılığına, kargo tesliminden avukatlık hizmetlerine kadar pek çok işi yapabilecek potansiyele sahipler. Bu durumun farkında olan ekip de önümüzdeki yirmi yıl içinde robotların yaygınlık kazanma süreci uzmanların beklediği gibi hızla ilerlerse robotların çalışanlara yönelik etkisin de çok daha fazla olacağını düşünüyor.

http://papers.nber.org/tmp/7580-w23285.pdf