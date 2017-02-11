Fukushima reaktörüne ilk kez giren robot yok olmaktan son anda kurtuldu!

Japonya’da 2011’de meydana gelen deprem ve tsunmai felaketinin ardından Fukushima Da-ichi Nükleer Santrali ülkedeki en ciddi problemlerden birisini oluşturmuştu. Santraldeki sızıntıyı durdurmak için ellerindeki bütün imkanı kullanan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi(TEPCO), santraldeki radyasyon seviyesinin en üst düzeye ulaştığını ve santrali temizlemek için robotlar göndereceğini duyurmuştu.

TEPCO’nun perşembe günü santrale gönderdiği temizlik robotu aslında radyasyon seviyesinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını kanıtlıyordu. Faciadan sonra santraldeki 2 numaralı reaktörün içine ilk defa giren robotun amacı kendisinden sonra gelecek ve daha kapsamlı çalışmalar yapacak olan robotlara kolaylık sağlamak için erimiş kalıntıları ve tortuları temizlemek ve ölçüm yapmaktı ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.

Uzaktan kumandayla kontrol edilen robot 2 saat boyunca etraftaki kalıntıları temizlemek için uğraştı ancak 2 saatin sonunda önce robotun üzerindeki kameralardan ikisinin verdiği görüntü aniden kayboldu ardından robotun çalışması esnasında daha önce olmayan büyük bir gürültü duyulmaya başlandı. Bütün bunların ardından robotu hemen geri çeken uzmanlara göre bütün bu yaşananların nedeni robotun yüksek miktarda radyasyona maruz kalmış olması.

Radyasyon Seviyesi Robotun Direncinden Daha Fazla

TEPCO, daha önce robotla ilgili verdiği bilgilerde robotun 1000Sievert radyasyon direnci olduğunu açıklamıştı ancak robotun santralde yaptığı ölçümlerden çıkan sonuç ise reaktördeki radyasyon seviyesinin saatlik 650Sievert olduğu yönünde. Uzmanlara göre bu seviyede bir radyasyon karşısında insan saniyeler içinde hayatını kaybedebilecekken robot için 2 saatlik çalışma süresi oldukça iyi ama kesinlikle geliştirilmek zorunda.

TEPCO yetkililerinin açıklamasına göre santralin içindeki tehlikeli seviyeye rağmen radyasyon dışarıya sızmadı ancak sızıntının ve başka faciaların önlenmesi ve santraldeki tehlikenin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar bugüne kadar yaklaşık 200 milyar dolara mal oldu.

http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/cleaner-robot-pulled-fukushima-reactor-due-radiation-45375904