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Fukushima reaktörüne ilk kez giren robot yok olmaktan son anda kurtuldu!

Japonya'daki Fukishima Da-ichi Nükleer Santrali'nin reaktör odasına ilk kez giren robotun önce kameraları ardından diğer fonksiyonları bozuldu. Operatörler robotu 2 saatin sonunda geri çağırdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Fukushima reaktörüne ilk kez giren robot yok olmaktan son anda kurtuldu!
 

Japonya’da 2011’de meydana gelen deprem ve tsunmai felaketinin ardından Fukushima Da-ichi Nükleer Santrali ülkedeki en ciddi problemlerden birisini oluşturmuştu. Santraldeki sızıntıyı durdurmak için ellerindeki bütün imkanı kullanan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi(TEPCO), santraldeki radyasyon seviyesinin en üst düzeye ulaştığını ve santrali temizlemek için robotlar göndereceğini duyurmuştu.

TEPCO’nun perşembe günü santrale gönderdiği temizlik robotu aslında radyasyon seviyesinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını kanıtlıyordu. Faciadan sonra santraldeki 2 numaralı reaktörün içine ilk defa giren robotun amacı kendisinden sonra gelecek ve daha kapsamlı çalışmalar yapacak olan robotlara kolaylık sağlamak için erimiş kalıntıları ve tortuları temizlemek ve ölçüm yapmaktı ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.

Fukushima reaktörüne ilk kez giren robot yok olmaktan son anda kurtuldu!
 

Uzaktan kumandayla kontrol edilen robot 2 saat boyunca etraftaki kalıntıları temizlemek için uğraştı ancak 2 saatin sonunda önce robotun üzerindeki kameralardan ikisinin verdiği görüntü aniden kayboldu ardından robotun çalışması esnasında daha önce olmayan büyük bir gürültü duyulmaya başlandı. Bütün bunların ardından robotu hemen geri çeken uzmanlara göre bütün bu yaşananların nedeni robotun yüksek miktarda radyasyona maruz kalmış olması.

Radyasyon Seviyesi Robotun Direncinden Daha Fazla 

TEPCO, daha önce robotla ilgili verdiği bilgilerde robotun 1000Sievert radyasyon direnci olduğunu açıklamıştı ancak robotun santralde yaptığı ölçümlerden çıkan sonuç ise reaktördeki radyasyon seviyesinin saatlik 650Sievert olduğu yönünde. Uzmanlara göre bu seviyede bir radyasyon karşısında insan saniyeler içinde hayatını kaybedebilecekken robot için 2 saatlik çalışma süresi oldukça iyi ama kesinlikle geliştirilmek zorunda.

TEPCO yetkililerinin açıklamasına göre santralin içindeki tehlikeli seviyeye rağmen radyasyon dışarıya sızmadı ancak sızıntının ve başka faciaların önlenmesi ve santraldeki tehlikenin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar bugüne kadar yaklaşık 200 milyar dolara mal oldu.


http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/cleaner-robot-pulled-fukushima-reactor-due-radiation-45375904 Yorum Yaz
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
Bu alanda önder konumdaki Japonya bile bu haldeyse
Ülkemizde kurulacak santralin bir kaza sonucu durumunu hayal etmek dahi istemiyorum
Sanırım şehri yok eder. 2.bir çernobil
Bu alanda önder konumdaki Japonya bile bu haldeyseÜlkemizde kurulacak santralin bir kaza sonucu durumunu hayal etmek dahi istemiyorumSanırım şehri yo...
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2 Yanıt Yanıtla +77
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Musty3535123 2 yıl
200 miyar dolar ne demek arkadaş ? kaybettirebileceği miktarı görünce alınmaması gereken bir risk gibi. o kadar parayla bizim ülkeye yeticek elektriği üreten rüzgar gülü dikilir; hatta önce fabrikası açılır, yerli üretilir; şirkette kar kalır :)
200 miyar dolar ne demek arkadaş ? kaybettirebileceği miktarı görünce alınmaması gereken bir risk gibi. o kadar parayla bizim ülkeye yeticek elektriği üreten rü...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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BekirARSLAN 2 yıl smart1978
smart1978
UFO lar el atmis anlasilan ....

Gereksiz bir yorum yapmışsın. Zeka seviyenizi bu kadar belli etmeyin.
Yanıtla +20
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tobepeople 2 yıl
3.Dünya savaşından evvel bir nükleer reaktör ile gidersek şaşmam Çin ya da Türkiye gibiler sayesinde gerçi şimdilik güvenli bölgede en düşük deprem riski olan bölgede kuruldu ama tutarda yenisi gelirse o aynı yere konmaz ayrıca millet ciddi önlemler lamasına rağmen baş edemiyor bizim kültürümüz işgüzarlık sonumuzu kendimiz halleder sonra da Avrupa'ya pay ederiz bundan kaç yüzyıl sonra olur acaba ya da bir asır olur mu ki?
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ahmetkep 2 yıl
O reaktöre birşey olursa Koca İstanbul ve tabi çevre illerde kayıp en az 30 milyon olur ve bu hatanın bedelini bizim torunlarımız bile çeker. Böyle bir risk milyonda bir olsa bile bu işe girilmez.
Koca Anadolu' da o kadar çok güneş enerjisi için müsait yer var ki. Şu nükleer enerji yerine güneş enerjisini tercih etseler bırak yetmesini enerji satar duruma geliriz. Almanya bizden çok daha az faydalanmasına rağmen bizden çok daha fazla kullanıyor Güneş enerjisini.
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WoXeD 2 yıl
Türkiyedeki santralin patlamasından sonra kurulacak cümle.
"bu işin fıtratında var."
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susta_kazım 2 yıl
Nükleeri Türkiye için uygun görmüyorum. Yapılmamalıdır. ...Japonya bile zor durumdaysa , olası felakette biz batarız.
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GetSomeRest 2 yıl
Merak etmeyin bizim ülkede olabilecek 9 şiddetindeki depremde bizi enson öldürecek şey nükleer santraldir. 7.5 lik depremde neler olduğunu gördük. Dua edinde Allah böyle afetler vermesin başımıza.
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Krone 2 yıl
200 milyar dolar para değil diyenler ne içiyorsa aynısından istiyorum.
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emre1393 2 yıl
hala 200 milyar dolar para mı diye atıp tutanlar var, türkiyenin dış borcu 600 milyar dolar.
200 milyar dolarlık güneş/rüzgar enerjisi yatırımı yapılsa ar-ege, üretim ve altyapı için dünyada çinle ve abd ile yarışırız. şuan kıt kanaat güneş alan almanyanın güneşten ürettiği elektrik tüm türkiyede üretilen elektrikten daha fazla, siz almanya bizi kıskanıyor dediğiniz de adamlar size kıçıyla gülüyor.
hadi parasını geçtim, neden cennet gibi doğası olan bu vatanı yaşanmaz hale getirmek için bu kadar uğraşıyor bu hükümet. bu vatan bize çocuklarımızın, torunlarımızın emaneti, onu korumamız gerekirken her gün içinde etmekle meşgul bu tepedekiler.
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alito 2 yıl
Bizimkiler kesin bu işi eline yüzüne bulaştıracak. Japon kafası bile bu işi çözemiyorken bide bizdeki ultra üst akılları(!) düşünün.
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MolagBal 2 yıl
Bunlardan ders alıp ülkemizde kurulacak nükleer santrallere daha geniş önlemler almalıyız. Hayırlısıyla tamamlanır inşallah.
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0MG90 2 yıl
Savunanlar gelsin bu konuya. Allah'tan radyasyon dışarı sızmamış, sızsa daha da kötü olacak. Birde harcanan paraya bak.
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