Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım

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Otomatik pilotlu arabalarını ABD’de test eden ve bu yıl Avrupa şehirlerinde de test sürüşlerine başlayacağını açıklayan Ford emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şirket dün yaptığı açıklamayla otomatik pilot yazılımları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Argo isimli yapay zeka şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Ford 1 milyar dolarla Argo’nun hisselerinin büyük bir kısmını topluyor olsa da şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu bir yatırım anlaşması ve Argo sıradan bir yan kuruluşun sahip olduğundan çok daha fazla özgürlüğe sahip olarak Ford için en iyi otomatik pilot yazılımını geliştirmek için çalışacak.

Google ve Uber'in Eski Yöneticileri

Şirketin bu açıklamasıyla birlikte gözler Argo’ya çevrildi. Argo daha önce adı pek duyulmamış bir şirket fakat yöneticilerinin geçmişi incelendiğinde Ford’un bu yatırım kararının nedeni daha iyi anlaşılabilir. Şirketin kurucularından Bryan Salesky, 2013-2016 yıllarında Google’ın otomatik pilot bölümünde donanım geliştirme müdürü olarak görev yaptı. Şirketin diğer kurucusu Peter Rander ise son olarak Uber’in otomatik pilotlu araç geliştirme bölümünde görev almıştı.

Ford ABD’nin en büyük şirketlerinden birisi ancak Apple veya Google’ın yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlara karşı daha az para harcayarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Şirket bu politikasına uygun olarak geçtiğimiz yıl Çinli arama motoru Baidu ile birlikte otomatik pilotlu arabaların donanım desteğinin sağlanması için Velodyne isimli LIDAR sensörleri üreticisine 150 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Ford'un Eksiğini Kapatacaklar

Şirketin otomatik pilot, yapay zeka gibi alanlarda daha temkinli davranmasının ve daha az paralar harcamasının asıl nedeni ise bilgisayar ve robot teknolojisi, derin öğrenme gibi karmaşık konularda yeterince tecrübeye ve bu alanda uzman isimlere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Şirket Argo’yu bünyesine katarak bu problemin de üstesinden gelebilir zira Argo’nun iki kurucusu da yaklaşık 10 yıldır robot teknolojileri üzerinde çalışmış isimler ve şirketin yaklaşık 200 kişiden oluşan ekibi de bu alanda yetkin kişilerden oluşuyor.

Ford’un takvimine göre şirket, 2021 yılında tamamen hazır hale gelen ve sürücü desteğine ihtiyaç duymayan otomatik pilotlu aracı piyasaya sunmaya hazırlanıyor ve görünen o ki şirket bu arabanın beynini Argo ekibinin ellerine teslim edecek.

http://www.theverge.com/2017/2/10/14579126/ford-argo-ai-one-billion-investment-self-driving-cars