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Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım

Ford, dün yaptığı açıklamayla Google ve Uber’in otomatik pilot bölümünün eski yöneticileri tarafından kurulan Argo isimli yapay zeka şirketiyle ortak çalışacağını duyurdu.
2 yıl
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10
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım
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Otomatik pilotlu arabalarını ABD’de test eden ve bu yıl Avrupa şehirlerinde de test sürüşlerine başlayacağını açıklayan Ford emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şirket dün yaptığı açıklamayla otomatik pilot yazılımları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Argo isimli yapay zeka şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Ford 1 milyar dolarla Argo’nun hisselerinin büyük bir kısmını topluyor olsa da şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu bir yatırım anlaşması ve Argo sıradan bir yan kuruluşun sahip olduğundan çok daha fazla özgürlüğe sahip olarak Ford için en iyi otomatik pilot yazılımını geliştirmek için çalışacak.

Google ve Uber'in Eski Yöneticileri 

Şirketin bu açıklamasıyla birlikte gözler Argo’ya çevrildi. Argo daha önce adı pek duyulmamış bir şirket fakat yöneticilerinin geçmişi incelendiğinde Ford’un bu yatırım kararının nedeni daha iyi anlaşılabilir. Şirketin kurucularından Bryan Salesky, 2013-2016 yıllarında Google’ın otomatik pilot bölümünde donanım geliştirme müdürü olarak görev yaptı. Şirketin diğer kurucusu Peter Rander ise son olarak Uber’in otomatik pilotlu araç geliştirme bölümünde görev almıştı.

Ford ABD’nin en büyük şirketlerinden birisi ancak Apple veya Google’ın yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlara karşı daha az para harcayarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Şirket bu politikasına uygun olarak geçtiğimiz yıl Çinli arama motoru Baidu ile birlikte otomatik pilotlu arabaların donanım desteğinin sağlanması için Velodyne isimli LIDAR sensörleri üreticisine 150 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Ford'un Eksiğini Kapatacaklar 

Şirketin otomatik pilot, yapay zeka gibi alanlarda daha temkinli davranmasının ve daha az paralar harcamasının asıl nedeni ise bilgisayar ve robot teknolojisi, derin öğrenme gibi karmaşık konularda yeterince tecrübeye ve bu alanda uzman isimlere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Şirket Argo’yu bünyesine katarak bu problemin de üstesinden gelebilir zira Argo’nun iki kurucusu da yaklaşık 10 yıldır robot teknolojileri üzerinde çalışmış isimler ve şirketin yaklaşık 200 kişiden oluşan ekibi de bu alanda yetkin kişilerden oluşuyor.

Ford’un takvimine göre şirket, 2021 yılında tamamen hazır hale gelen ve sürücü desteğine ihtiyaç duymayan otomatik pilotlu aracı piyasaya sunmaya hazırlanıyor ve görünen o ki şirket bu arabanın beynini Argo ekibinin ellerine teslim edecek.


http://www.theverge.com/2017/2/10/14579126/ford-argo-ai-one-billion-investment-self-driving-cars Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
çok yakında
"bobamı işsiz bıraktın" diyen, çocuğun robota tekme atarken
çekilen foto resmi yakında haberlerde yer alır !
nereye gidiyoruz hacı !?
1800 lerde makine devrimi sadece çekiç vuranları işsiz bırakmıştı !
matbaa ise el yazısı kitap çoğaltanları işsiz bırakmıştı !
büyük bir din savaşı çıkarmak için
insanları önce iş sizleştireceksin
sonra savaşı kazanınca kazanacaklarına inandıracaksın
yoksa savaşa katılacak bir gönüllü bulamazsınız !
neden bir teknoloji-etiği-ve-ahlak komisyonu kurulmuyor
ama diğer yandan bir çok standart için kurulmamış teknoloji komisyonu yok yok yani !
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Mand1ra_Hekimi 2 yıl
Biz saraylara yapıyoruz böyle yatırımları
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rh_plus 2 yıl
Rusya vw ye yanastigina gore bizede ford kaliyor.Guclu bir turkiye icin ford ile el ele...
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Barış Manço 2 yıl
Onlar yapar biz sadece izleriz.
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Oğuzhaan 2 yıl
Ford akıllı firma. Şunların eski mühendislerine falan para basıp getirsekte biz yerli arabaya el atsalar.
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K@sToR 2 yıl
Teknolojiyi ilk olarak amerikanlar geliştirmeye başlar, japonlar insanların kullanabileceği şekle sokar, almanlar kaymağını yer. Otomatik pilot, elektrikli araç vb. de aynı şekilde olacak.
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keremak35 2 yıl
Ford gelecek de geri kalmamak için işleri hızlandırıyor bu çok akıllıca bir hamle bundan 10 yıl sonra kim daha gelişmiş bu teknolojiler sunarsa o yarışı önde götürcekdir
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acr 2 yıl
google ve apple bu alanda başı çekecekler ve şu anki otomobil üreticileri donanım sağlayıcısı olarak yola devam edecekler. yani araçlarda google çözümleri veya apple çözümleri kullanılacak. yani şu anki telefon piyasası gibi... ford burada, sizde kimsiniz kendi teknolojimi kendim geliştiririm diyor. yapılan yatırımlar ve firmadan gelen haberlerde bu süreçte başarıyla ilerlediğini gösteriyor. apple ve google'ın otomobil sektöründe tekelleşmemesi ve firmaları tıpkı telefon sürecindeki gibi tek tipleştirmemesi adına fordun yaptığı oldukça gerekli ve büyük bir adım. gelecek akıllı ve elektrikli otomobillerde. bu teknolojilere sahip olan firmalar yaşayacak ve büyüyecek. diğerleri batacak veya bunlara bağımlı kalacak.
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Experimentation 2 yıl
son kullanıcı olarak bu tarz daha ulaşışabilir markalar alabileceğiz o yüzden önemli haber
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Xeblion 2 yıl
%100 Yerli Cadillac'tan da böyle gelişmeler bekliyoruz
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