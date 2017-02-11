Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım

Ford 1 milyar dolarla Argo’nun hisselerinin büyük bir kısmını topluyor olsa da şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu bir yatırım anlaşması ve Argo sıradan bir yan kuruluşun sahip olduğundan çok daha fazla özgürlüğe sahip olarak Ford için en iyi otomatik pilot yazılımını geliştirmek için çalışacak.
Google ve Uber'in Eski Yöneticileri
Şirketin bu açıklamasıyla birlikte gözler Argo’ya çevrildi. Argo daha önce adı pek duyulmamış bir şirket fakat yöneticilerinin geçmişi incelendiğinde Ford’un bu yatırım kararının nedeni daha iyi anlaşılabilir. Şirketin kurucularından Bryan Salesky, 2013-2016 yıllarında Google’ın otomatik pilot bölümünde donanım geliştirme müdürü olarak görev yaptı. Şirketin diğer kurucusu Peter Rander ise son olarak Uber’in otomatik pilotlu araç geliştirme bölümünde görev almıştı.
Ford ABD’nin en büyük şirketlerinden birisi ancak Apple veya Google’ın yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlara karşı daha az para harcayarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Şirket bu politikasına uygun olarak geçtiğimiz yıl Çinli arama motoru Baidu ile birlikte otomatik pilotlu arabaların donanım desteğinin sağlanması için Velodyne isimli LIDAR sensörleri üreticisine 150 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.
Ford'un Eksiğini Kapatacaklar
Şirketin otomatik pilot, yapay zeka gibi alanlarda daha temkinli davranmasının ve daha az paralar harcamasının asıl nedeni ise bilgisayar ve robot teknolojisi, derin öğrenme gibi karmaşık konularda yeterince tecrübeye ve bu alanda uzman isimlere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Şirket Argo’yu bünyesine katarak bu problemin de üstesinden gelebilir zira Argo’nun iki kurucusu da yaklaşık 10 yıldır robot teknolojileri üzerinde çalışmış isimler ve şirketin yaklaşık 200 kişiden oluşan ekibi de bu alanda yetkin kişilerden oluşuyor.
Ford’un takvimine göre şirket, 2021 yılında tamamen hazır hale gelen ve sürücü desteğine ihtiyaç duymayan otomatik pilotlu aracı piyasaya sunmaya hazırlanıyor ve görünen o ki şirket bu arabanın beynini Argo ekibinin ellerine teslim edecek.
http://www.theverge.com/2017/2/10/14579126/ford-argo-ai-one-billion-investment-self-driving-cars Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"bobamı işsiz bıraktın" diyen, çocuğun robota tekme atarken
çekilen foto resmi yakında haberlerde yer alır !
nereye gidiyoruz hacı !?
1800 lerde makine devrimi sadece çekiç vuranları işsiz bırakmıştı !
matbaa ise el yazısı kitap çoğaltanları işsiz bırakmıştı !
büyük bir din savaşı çıkarmak için
insanları önce iş sizleştireceksin
sonra savaşı kazanınca kazanacaklarına inandıracaksın
yoksa savaşa katılacak bir gönüllü bulamazsınız !
neden bir teknoloji-etiği-ve-ahlak komisyonu kurulmuyor
ama diğer yandan bir çok standart için kurulmamış teknoloji komisyonu yok yok yani !