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ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek

ABD Bütçe ve Yönetim Dairesi’nin onayladığı yeni prosedürlere göre ABD vizesi için başvuruda bulunan kişilerden son 5 yıla ait sosyal medya hesapları, e-posta adresleri ve telefon numaraları istenecek
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek
 

Trump yönetiminin, ABD’ye vize başvurusu esnasında başvuruda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyeceği iddiaları uzun bir süredir konuşuluyordu. Konu hakkında konuşan ve böyle bir uygulamanın olması gerektiğini dile getiren yetkililer gerekçe olarak güvenlik ihtiyacını işaret ederken bu uygulamanın kişilerin gizliliğine ve kişisel alanına zarar vereceği düşüncesiyle eleştirenler de vardı. ABD Bütçe ve Yönetim Dairesi’nin 23 Mayıs tarihinde onayladığı prosedürlere göre bu uygulamanın önü açılmış oldu.

Araştırmacılara ve Öğrencilere Engel Oluşturabilir 

Prosedürler, sosyal medya bilgilerinin yanı sıra, başvuru yapanın önceki adresleri, çalışma geçmişi ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere 15 yıllık kişisel bilgilerin sorgulanmasına izin veriyor. 50’den fazla akademik grup, önerilen sorgulama sistemini geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri bir mektup ile eleştirerek, prosedürün öğrencileri ve araştırmacıları “belirsizlik ve karışıklık” içinde bırakarak ABD’ye gelmelerine engel olacağını belirtti ancak prosedürlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Aslında Dışişleri Bakanlığı daha önceki açıklamalarında sosyal medya ve diğer kişisel bilgilerin incelenmesi uygulamasının terörle bağlantılı olduğu düşünülen kişiler için yapılacağını dile getirmişti ancak Bütçe ve Yönetim Dairesi’nin kararının ardından konuşan bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına göre inceleme herkes için yapılabilecek ve gerekli görülen durumlarda sosyal medya hesabı, mail adresi ve cep telefonu dışında farklı ek bilgiler de istenebilecek.

Kamu görüşünün alındığı süreçte, 200’den fazla kişi uygulama hakkında görüşlerini dile getirmiş ve yorumların büyük bir çoğunluğunun uygulamaya karşı olduğu gözlemlenmişti. 


https://www.theverge.com/2017/6/2/15728222/trump-extreme-vetting-social-media-visa-questionnaire Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Amd gayet iyi gidiyo benim arkadas 1800x aldi 579 euroya bide gtx 1080ti aldi. Adam islemci muthis diyo ama outlook pek basarili olamamis. Belki ona iyi islemci dekkelmediginde olabilir ama gene 4.0 hhz den 4.3 ghz ye cikmis. Yaani o parayi intele kesinlikle verilmez. 849 dolar gayet iyi fiyat ben gene 1000-1200 bekliyodum ama adamlar harbiden iyi isler yapti son zamanlarda. AMD ekran karti tarafindada senden ayni bir sekilde rekabet istiyoruz Hadi insallah! Haa bide hani diyolar ya amd islemciler evi bile isiyir diye o taa 2015 den önceydi intelciler.
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BlindGuardianNN 1 yıl
Trump yönetiminin, ABD’ye vize başvurusu esnasında başvuruda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyeceği iddiaları uzun bir süredir konuşuluyordu. Konu hakkında konuşan ve böyle bir uygulamanın olması gerektiğini dile getiren yetkililer gerekçe olarak güvenlik ihtiyacını işaret ederken bu uygulamanın kişilerin gizliliğine ve kişisel alanına zarar vereceği düşüncesiyle eleştirenler de vardı. ABD Bütçe ve Yönetim Dairesi’nin 23 Mayıs tarihinde onayladığı prosedürlere göre bu uygulamanın önü açılmış oldu.
-Bizim ülkeye elini koluu sallayan girebiliyor ama biz giremeyiz
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KaanDE34 1 yıl
Diyelim ki sosyal medya hesabin yok vermeyecek mi vizeyi?? allahim habere bak ya
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serafon 1 yıl KaanDE34
KaanDE34

Diyelim ki sosyal medya hesabin yok vermeyecek mi vizeyi?? allahim habere bak ya

Gerçekten öyleyse birşey demeyecek ama son yıllarda tüm sosyal medya ya da internet firmaları senin aslında kim olduğunu ortaya çıkarmak için bin bir hile deniyorlar. Cep telefonu ve whatsapp gibi uygulamalar gizliliği tamamen yok etti. Dolayısıyla büyük olasılıkla varsa bağlantıyı bulacaklardır. Şu anda dünyadaki tüm insanların indekslendiğinden adım gibi eminim.
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alemburda34 1 yıl
Ne istiyor bu Trump abd girmeden once "yasasin Trump" yazip Amerika bayragimi paylasalim

Bence bu tur cok keskin kararlar bir sure sonra toparlanamayacak ciddi tepki toplayacak adam tam gaz habire bir degisiklik yapiyor.
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Nevfel 1 yıl
Sanki başvuru yapanın sosyal hesapları vs ini bilmiyorlar mı? Zaten bakıyorlar. Mail adresimizden yedi sülalemize kadar tanıdık çıkarıyor facebook vs haltları, şimdi zaten yaptıkları haltı ilan ediyorlar başka birşey değil. Snowden boşa mı attı tuttu o kadar?
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ardaq 1 yıl
benim mesela sosyal medya hesabım yok. kesin bir şey saklıyor bu der almazlar.
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BigEng 1 yıl
Adamlar en iyisini yapıyor. Keşke bizimde bunu yapabileck gücümüz olsa , böylelikle istenmeyen düşmanların ülkeye girmesi büyük ölçüde engellenebilirdi.
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wolf silver 1 yıl
Her ne kadar yanlış bir uygulama olsada Büyük devlet olmak bunu gerektirir. Çünkü etrafınızda sizin düşmenizi isteyen o kadar çok devlet Var ki...
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IceRulez 1 yıl
15 yıllık kişisel bilgileri istemek ne la ?
payam vay amca payam vay.
yoksa sevmişim amerikayı.
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fatsa52 1 yıl
Varsa şekliniz bağcilara bekleriz xd xd
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smart1978 1 yıl fatsa52
Bence ve bircok kisice Adana bu konuda epey nam salmistir . Orada hersey var ....
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kadirirdem 1 yıl fatsa52
Bizde Angara'ya bekleriz... :D :D
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