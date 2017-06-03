ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek

Araştırmacılara ve Öğrencilere Engel Oluşturabilir
Prosedürler, sosyal medya bilgilerinin yanı sıra, başvuru yapanın önceki adresleri, çalışma geçmişi ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere 15 yıllık kişisel bilgilerin sorgulanmasına izin veriyor. 50’den fazla akademik grup, önerilen sorgulama sistemini geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri bir mektup ile eleştirerek, prosedürün öğrencileri ve araştırmacıları “belirsizlik ve karışıklık” içinde bırakarak ABD’ye gelmelerine engel olacağını belirtti ancak prosedürlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Aslında Dışişleri Bakanlığı daha önceki açıklamalarında sosyal medya ve diğer kişisel bilgilerin incelenmesi uygulamasının terörle bağlantılı olduğu düşünülen kişiler için yapılacağını dile getirmişti ancak Bütçe ve Yönetim Dairesi’nin kararının ardından konuşan bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına göre inceleme herkes için yapılabilecek ve gerekli görülen durumlarda sosyal medya hesabı, mail adresi ve cep telefonu dışında farklı ek bilgiler de istenebilecek.
Kamu görüşünün alındığı süreçte, 200’den fazla kişi uygulama hakkında görüşlerini dile getirmiş ve yorumların büyük bir çoğunluğunun uygulamaya karşı olduğu gözlemlenmişti.
https://www.theverge.com/2017/6/2/15728222/trump-extreme-vetting-social-media-visa-questionnaire Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Bizim ülkeye elini koluu sallayan girebiliyor ama biz giremeyiz
Gerçekten öyleyse birşey demeyecek ama son yıllarda tüm sosyal medya ya da internet firmaları senin aslında kim olduğunu ortaya çıkarmak için bin bir hile deniyorlar. Cep telefonu ve whatsapp gibi uygulamalar gizliliği tamamen yok etti. Dolayısıyla büyük olasılıkla varsa bağlantıyı bulacaklardır. Şu anda dünyadaki tüm insanların indekslendiğinden adım gibi eminim.
Bence bu tur cok keskin kararlar bir sure sonra toparlanamayacak ciddi tepki toplayacak adam tam gaz habire bir degisiklik yapiyor.
payam vay amca payam vay.
yoksa sevmişim amerikayı.