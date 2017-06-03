ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek

Trump yönetiminin, ABD’ye vize başvurusu esnasında başvuruda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyeceği iddiaları uzun bir süredir konuşuluyordu. Konu hakkında konuşan ve böyle bir uygulamanın olması gerektiğini dile getiren yetkililer gerekçe olarak güvenlik ihtiyacını işaret ederken bu uygulamanın kişilerin gizliliğine ve kişisel alanına zarar vereceği düşüncesiyle eleştirenler de vardı. ABD Bütçe ve Yönetim Dairesi’nin 23 Mayıs tarihinde onayladığı prosedürlere göre bu uygulamanın önü açılmış oldu.

Araştırmacılara ve Öğrencilere Engel Oluşturabilir

Prosedürler, sosyal medya bilgilerinin yanı sıra, başvuru yapanın önceki adresleri, çalışma geçmişi ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere 15 yıllık kişisel bilgilerin sorgulanmasına izin veriyor. 50’den fazla akademik grup, önerilen sorgulama sistemini geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri bir mektup ile eleştirerek, prosedürün öğrencileri ve araştırmacıları “belirsizlik ve karışıklık” içinde bırakarak ABD’ye gelmelerine engel olacağını belirtti ancak prosedürlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Aslında Dışişleri Bakanlığı daha önceki açıklamalarında sosyal medya ve diğer kişisel bilgilerin incelenmesi uygulamasının terörle bağlantılı olduğu düşünülen kişiler için yapılacağını dile getirmişti ancak Bütçe ve Yönetim Dairesi’nin kararının ardından konuşan bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına göre inceleme herkes için yapılabilecek ve gerekli görülen durumlarda sosyal medya hesabı, mail adresi ve cep telefonu dışında farklı ek bilgiler de istenebilecek.

Kamu görüşünün alındığı süreçte, 200’den fazla kişi uygulama hakkında görüşlerini dile getirmiş ve yorumların büyük bir çoğunluğunun uygulamaya karşı olduğu gözlemlenmişti.

https://www.theverge.com/2017/6/2/15728222/trump-extreme-vetting-social-media-visa-questionnaire