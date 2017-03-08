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ABD'den Çinli ZTE’ye 1.19 milyar dolarlık ihracat cezası

ABD Ticaret Bakanlığı; Çinli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi ZTE’ye, ülkenin ticari yaptırımlarını ihlal edip İran ve Kuzey Kore'ye ihracat yapması nedeniyle 1.19 milyar dolarlık ceza verdi
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD'den Çinli ZTE’ye 1.19 milyar dolarlık ihracat cezası
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Geçtiğimiz yıllarda birçok kez ABD Ticaret Bakanlığı tarafından davalık olan ve ABD’de birleşme ve satın alımlara katılımı yasaklan Çinli teknoloji devi ZTE(Zhongxing Telecommunication Equipment)’ye yeni bir ceza daha geliyor. ABD’nin İhracat Yönetim Kanunu(EAR)’na ve İran’a Yönelik İşlem ve Yaptırımlar Yönetmeliği(ITSR)’ne aykırı faaliyetlerle suçlanan ZTE suçunu kabul etti ve 1.19 milyar dolarlık ceza ödem konusunda Ticaret Bakanlığı ile anlaştı. Peki şirketin hangi faaliyetleri bu rekor cezaya çarptırılmasına neden oldu?

ZTE’nin; Ocak 2010’da başlayan ve Nisan 2016’ya kadar devam eden, İran Hükümeti'ne bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere İranlı kuruluşlarla yaptığı sözleşmeler soruşturmanın başlamasına neden oldu. İran'da büyük ölçekli telekomünikasyon ağlarını kurmak ve işletmek için 5 yıllık süre zarfından yüzlerce milyon dolarlık anlaşmalar yapan ZTE; ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo kapsamında ITSR’de de bahsi geçen mikroişlemciler ve sunucular gibi ihracatı sadece belirli onayların ardından yapılabilen ürünleri illegal yollarla İran’lı kuruluşlara sattı. Bununla birlikte şirket; ulusal güvenlik, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele nedenleriyle EAR kapsamında kontrol edilen 283 adet ürünü yine illegal yollarla Kuzey Kore’ye nakletti.

Paçayı Kurtarmak İstedi Ama Olmadı

ABD’deki birçok düzenleyici kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu araştırma ekibi şirketin faaliyetlerini 5 yıl boyunca inceledi. Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığı soruşturmada ZTE yalan beyanlarda bulundu ve şirketin 2012’den beri İran’a yapılan gönderileri durdurduğu açıkladı. Bunlara ek olarak ZTE, düzenleyici kuruluşları atlatmak için avukatları ve muhasebe firmasının elemanlarını da belgelerde değişiklik yapmaya zorladı. ZTE bu işten paçayı kurtarmak için o kadar kapsamlı bir plan yapmıştı ki 13 kişilik bir ekip oluşturarak önce ihracata dair kanıt oluşturabilecek tüm belgelerin yok edilmesini ardından bu kişilerin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerin ortadan kaldırılmasını istedi.

Tüm bu çabalarına rağmen cezadan kurtulamayan şirket şimdi hem bir ihracat kontrol davasında şimdiye kadar verilen en yüksek ceza olan 1.19 milyar dolarlık cezayı ödeyecek hem de 3 yıl boyunca şirketin bütün faaliyetleri bağımsız denetmenler tarafından denetlenecek. Kararın ardından konuşan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Wilbur Ross ''Ekonomik yaptırımları ve kontrol yasalarını ihlal edenler cezasız kalmayacak, en ağır sonuçlarla yüzleşecekler. Başkan Trump liderliği altında, Amerikan ulusal güvenliğini korumak ve Amerikalı işçileri korumak amacıyla çift taraflı güçlü ticari politikalar uygulayacağız’’ dedi.


https://www.commerce.gov/news/press-releases/2017/03/secretary-commerce-wilbur-l-ross-jr-announces-119-billion-penalty Yorum Yaz
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Grokerion 2 yıl en beğenilen ozmenakif
ozmenakif

Adam markete gidiyor, salça alıyor, marketle anlaşma yapıyor başkasına salça satamazsın diye. Market bunu kabul ediyor. Sonra başkasına salça satıyor. Sonra da müşteri markete ceza kesiyor başkasına salça sattığı için. Bir müşteri satıcıya nasıl böyle bir yaptırımda bulunabilir? Rezillik gerçekten. Arsız güçlü olunca haklı suçlu oluyor

Bu olay tam olarak öyle değil detayları atlamışsın. ZTE amerikan firmalarından aldığı mikro işlemcileri ve entegreleri kullanıyor(Texas Instruments, Qualcomm vs) ve bunların belli ülke ve kuruluşlara satılması yasak yada izne tabii. Amerika benim şirketlerimden malzeme kullanıyorsan benim istemediğim bir ülkeye satamazsın diyor ve sana Amerikan firmaları zaten bu konuyla ilgili protokol imzalatmadan satış gerçekleştirmiyorlar. ZTE de bu ürünleri el altından satarak bir nevi anlaşma hükümlerini yok saymış oluyor. Durum bundan ibaret. Amerika'nın bu politikası eleştirilebilir o ayrı konu ama ZTE'nin burda yaptığı bile bile lades demek.
ozmenakifAdam markete gidiyor, salça alıyor, marketle anlaşma yapıyor başkasına salça satamazsın diye. Market bunu kabul ediyor. Sonra b...
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meshutx 2 yıl
Süper güç olmak böyle bir ayrıcalık tanıyor işte. Dünyayı savaşla çalkala üstüne canını sıkan ülkelere ticaret yaptırma. Sokaktaki çirkef zengin çocuktan hiçbir farkı yok.
Süper güç olmak böyle bir ayrıcalık tanıyor işte. Dünyayı savaşla çalkala üstüne canını sıkan ülkelere ticaret yaptırma. Sokaktaki çirkef zengin çocuktan hiçbir...
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aktorun 2 yıl acr
acr

nasıl bir pazarki çıkmamak için 1.20 milyar dolar cezayı kabul edebiliyor şirket. adamlardaki güce bak.

Nasıl bir pazar mı?

Global pazar. Adamlar Amerikan ürünleri (elektronik/dijital devre elemanları) kullanmadan ürün geliştirebildikleri gün ABD yi sallamadan istedikleri yere istediği ürünü satartlar. Ve ayrıca ZTE nin ABD piyasasındaki varlığı yok denecek kadar azdır.
acrnasıl bir pazarki çıkmamak için 1.20 milyar dolar cezayı kabul edebiliyor şirket. adamlardaki güce bak.Nasıl bir paz...
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Kartal Göz 2 yıl
İyi para ama ZTE'ye koymaz.
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Torlak Kemal 2 yıl
Sanırım ABD'nin kafasına göre ZTE'ye ceza kestiği gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Dünyadaki en büyük yarı-iletken ve mikro işlemci üreticisini 8 tanesi ve hemen hemen en büyükleri ABD firmalarıdır. Yani dünyanın en büyük 20 üreticinin %40'ı ABD'lidir.
Örneğin Bluetooth, 3G-4G-5G modemler, kablosuz G.811 modem çipleri gibi mikroişlemcilerin patentlerinin çoğu Qualcomm, Broadcom, TI, Intel, ARM vb. gibi firmaların elindedir.
Mikro işlemci geliştirme çok zor bir alandır. Çinliler bu alanda geliştirici değil daha çok fason üretici olarak varlar.
Yazılımda durum daha vahim. Neredeyse ABD'li olmayan firma yok gibi bu alanda.
Dolayısıyla ABD İran ve K. Kore'ye ambargo uygulamaya başladığında bu ABD'li firmalara sattığınız ürünleri şartlı satacaksınız zorunluluğunu getirdi. ABD'li firmalardan ürün ve yazılım alan Çinli olsun, Koreli olsun, Japon ve Avrupalı olsun tüm firmalar, bu ara ürünleri kullanarak üretecekleri nihai (kutulu) ürünleri bu iki ülkeye satmama sözü vererek anlaşma imzaladılar.
Aynı şey bizim savunma sanayimiz için de geçerli. Biz de savunma sanayinde pek çok ara ürünü ve parçayı dışardan alıyoruz ve alırken böyle bağlayıcı sözleşmelere imza atıyoruz. Adam aksi halde satmıyor sana.
İşte Çinli ZTE, içinde Qualcomm ve Broadcom modemleri bulunan telekomünikasyon son ürünlerini imzaladığı anlaşmayı ihlal ederek İran ve K. Kore'ye sattı. Şimdi de bunun bedelini ödüyor.
Yoksa ABD kafasına göre ceza kesebilir mi sanıyorsunuz!
Aha bunlar da top 20 mikro-işlemci üreticisi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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axaxa 2 yıl
Çin'i kıskandıkları için.
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PurposeLess sinan 2 yıl
Çin'e operasyonların startı verildi.
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meshutx 2 yıl
Süper güç olmak böyle bir ayrıcalık tanıyor işte. Dünyayı savaşla çalkala üstüne canını sıkan ülkelere ticaret yaptırma. Sokaktaki çirkef zengin çocuktan hiçbir farkı yok.
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ozmenakif 2 yıl
Adam markete gidiyor, salça alıyor, marketle anlaşma yapıyor başkasına salça satamazsın diye. Market bunu kabul ediyor. Sonra başkasına salça satıyor. Sonra da müşteri markete ceza kesiyor başkasına salça sattığı için. Bir müşteri satıcıya nasıl böyle bir yaptırımda bulunabilir? Rezillik gerçekten. Arsız güçlü olunca haklı suçlu oluyor
2 Yanıt Yanıtla +1
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Grokerion 2 yıl ozmenakif
ozmenakif

Adam markete gidiyor, salça alıyor, marketle anlaşma yapıyor başkasına salça satamazsın diye. Market bunu kabul ediyor. Sonra başkasına salça satıyor. Sonra da müşteri markete ceza kesiyor başkasına salça sattığı için. Bir müşteri satıcıya nasıl böyle bir yaptırımda bulunabilir? Rezillik gerçekten. Arsız güçlü olunca haklı suçlu oluyor

Bu olay tam olarak öyle değil detayları atlamışsın. ZTE amerikan firmalarından aldığı mikro işlemcileri ve entegreleri kullanıyor(Texas Instruments, Qualcomm vs) ve bunların belli ülke ve kuruluşlara satılması yasak yada izne tabii. Amerika benim şirketlerimden malzeme kullanıyorsan benim istemediğim bir ülkeye satamazsın diyor ve sana Amerikan firmaları zaten bu konuyla ilgili protokol imzalatmadan satış gerçekleştirmiyorlar. ZTE de bu ürünleri el altından satarak bir nevi anlaşma hükümlerini yok saymış oluyor. Durum bundan ibaret. Amerika'nın bu politikası eleştirilebilir o ayrı konu ama ZTE'nin burda yaptığı bile bile lades demek.
Yanıtla +11
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Torlak Kemal 2 yıl ozmenakif
Orijinalden alıntı: ozmenakif
Adam markete gidiyor, salça alıyor, marketle anlaşma yapıyor başkasına salça satamazsın diye. Market bunu kabul ediyor. Sonra başkasına salça satıyor. Sonra da müşteri markete ceza kesiyor başkasına salça sattığı için. Bir müşteri satıcıya nasıl böyle bir yaptırımda bulunabilir? Rezillik gerçekten. Arsız güçlü olunca haklı suçlu oluyor

Alakası yok. Çinli ZTE, ürünlerinde kullandığı mikro işlemcileri ve mikro işlemci mimarileri ile yazılımlar için ABD şirketlerine lisans ödüyor. ABD bu ürünlerin şartlı ihracına izin veriyor. Bu ürünleri kullanan şirketler İran ve K. Koreye satmama kaydıyla ve böyle bir taahhütte bulunarak alıyor.
ABD'nin meşhur TI, AT&T, Qualcomm, Broadcom vb. gibi teknoloji şirketleri ile İngiliz ARM gibi şirketlerin ürünlerini kullanmadan doğru dürüst bir cihaz üretemiyorsun.
Yoksa ABD ne karışır senin senin kendin üretip sattığın ürüne.
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shadowtr 2 yıl
Durdursunlar amerikadaki faaliyetleri.
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